Energie v kapse - oblázková nabíječka pro Motoroly

Motorola připravila zajímavé řešení pro uživatele, kteří jsou stále na cestách. Kapesní nabíječku Power on the Go stačí jednou nabít a poté po připojení k mobilnímu telefonu dobíjet vlastní mobil. Na jedno nabití nabíječky lze dobít mobilní telefon až třikrát.

Podporovány jsou všechny modely výrobce s mini USB konektorem, tedy i Motorola Pebl U6. Právě tomuto modelu se kapesní nabíječka podobá a stejně jako telefon bude i ona nabízena v několika barevných provedeních.

My jsme měli možnost nabíječku krátce vyzkoušet a pro plné nabití telefonu stačí připojit mobil přibližně na dvě hodiny. Telefonovat lze samozřejmě i s mobilem připojeným k nabíječce.