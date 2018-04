Encyklopedie přímo na displeji smartphonu (recenze programu The World Factbook)

The World Factbook je databáze nejrůznějších údajů o našem milém světě, matičce Zemi. Databáze zahrnuje jak údaje o světadílech, tak i jednotlivých zemích, o kterých se dozvíte to nejpodstatnější. Aktuálnost celé databáze sice nelze nijak smysluplně ověřit, jednotlivé aktualizace jsou však do programu implementovány vždy s novou verzí.



Rozsah celosvětové databáze momentálně pokrývá něco přes 250 států a území, přičemž vše máte k dispozici v elektronické podobě pro Sony Ericsson P800/P900 a jiné smartphony se Symbian OS 7 UIQ. Většina ostatních aplikací společnosti jDictionary je navíc k dispozici i ve verzích pro komunikátory Nokia 92xx a Series 60 kompatibilní smartphony a není tedy vyloučeno, že se The World Factbook později objeví i ve verzích pro tato zařízení.



Mapy světadílů, států a území nejsou moc podobné, pro základní orientaci ale bohatě stačí a můžete je na displeji smartphonu plynule posouvat. Databáze dokonce obsahuje i údaje o územích, která ještě nebyla oficiálně "uznána" jako je například West Bank, Spratly Islands a řada jiných. Prostřednictvím programu máte celý svět doslova na dlani. Mimo mnoha desítek zeměpisných map máte k dispozici například vlajku daného státu, jeho polohu, počet obyvatel, ekonomické statistiky a spoustu jiných údajů. Vše je pouze v angličtině, lokalizace The World Factbook, respektive jeho databázových dat, do jiných jazyků zatím neexistuje.































Samozřejmostí je vyhledávání států a území podle několika kritérií včetně názvu, internetového kódu, ISO apod. O každém státu či území si tak můžete snadno zjistit nejen jeho zeměpisnou polohu, ale také spoustu užitečných (avšak tentokrát pouze základních a na internetu všeobecně dostupných) údajů o jeho vládě a správní struktuře, případně i o jeho historii. Další už velmi podrobné statistické informace nabízené programem se týkají obyvatelstva, aktuálního stavu ekonomiky, dostupných komunikačních, informačních a mediálních zařízení (tel. linky, internet, TV stanice aj.) a samozřejmě též místních komunikací včetně počtu dopravních tras (silnice, vlakové tratě, přístavy, vodní toky apod.). Neméně zajímavé jsou údaje o případném vojenském zřízení, armádě, vojenské službě, nákladů na zbrojení a mezinárodních vztazích či aktuálních problémech v dané zemi.















Preference programu jsou poměrně prosté. Nastavit si můžete velikost písma a pozici panelu pro vyhledávání a navigaci v rámci jednotlivých obrazovek databáze, typ písma bohužel volit nelze. Je možná trochu škoda, že stávající verze The World Factbook nepodporuje zobrazení ve fullscreenu, čímž by se zobrazovací plocha programu ještě efektivně navýšila a určitě i dost zpřehlednila.

V paměti smartphonu nebo na jeho paměťové kartě zabere The World Factbook necelých 5 MB včetně komprimovaných bitmapových map, verze bez mapových podkladů vyžaduje méně než 2 MB místa. Cena programu je 20 USD a pokud něco takového jako je The World Factbook potřebujete nebo se vám program líbí, můžete si zdarma stáhnout a vyzkoušet jeho demoverzi.