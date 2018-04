Encrypt-it! 4.0 - bezpečně chráněná data na Psionu

Encrypt-it! je jedním z programů umožňujících relativně bezpečně zakódovat libovolná data (míněno libovolné soubory) s pomocí sofistikovaných kryptovacích algoritmů a ochránit je tak před případnými "nenechavci", kteří by na ně mohli mít zálusk. Je sice pravda, že je to v řadě případů pouze iluzorní představa, ale pokud si na Psionu či jiném EPOC32 kompatibilním kapesním počítači vedete kompletní agendu se vším všudy nebo třeba účetnictví pro sebe či dokonce celou firmu, určitě byste nechtěli, aby se tato data dostala do nepovolaných rukou. Encrypt-it! bohužel není zdarma jako některé jiné utility tohoto typu, stojí 16 GBP a podrobné informace o něm najdete na stránkách firmy PocketIQ zabývající se distribucí software pro Psion a kompatibilní kapesní počítače.























Možná namítnete, že interní ochrana dokumentů heslem v EPOC Wordu nebo Sheetu skýtá také záruky, mohu vás ale ujistit, že s bezpečností kryptovacích algoritmů v Encrypt-it! to v žádném případě nelze srovnávat, navíc třeba data z aplikace Data a Agenda nejsou chráněny téměř nijak, nehledě k datům z jiných programů uložených jak v paměti, tak i například na CF kartě. Encrypt-it! používá dva slušně "odolné" kryptovací algoritmy se 128 (Safer SK) a 256bitovým (RC-4) šifrováním používaným například v aplikacích, jako je Netscape, Oracle, Lotus, na Macu a dalších a pokud je známo, jsou zatím považovány za zcela bezpečné. Algoritmy jsou psané v C++ a dosahují na Series 5mx poměrně vysoké rychlosti kódování (RC-4WA cca 90 kB/s, Safer SK cca 52 kB/s). Speciálním postupem je pochopitelně kódováno i samotné heslo a program tedy umí vytvořit jedinečné klíče i v případě, že použijete stejné heslo u souborů.



Samotná práce s programem je poměrně jednoduchá a spočívá prakticky pouze ve zvolení cest k adresářům s vybranými soubory, Encrypt-it! ale můžete spustit i v dávkovém režimu s maximálně 100 soubory v jednom adresáři. Dekódování souboru je možné dvěma způsoby; oba dva pracují automaticky. První se jmenuje Quick Decrypt a dekóduje soubor po kliknutí na něj, druhá metoda s názvem Quick Update pak navíc spustí aplikaci, ve které byl soubor vytvořen, a rovnou ho i otevře. Pokud se zajímáte o to, co se stane s původními soubory, můžete být klidní - program je samozřejmě nejen smaže z paměti či CF karty, ale také provede funkci "wiped", kdy odstraní i příslušné paměťové bloky, aby nebylo možno soubory zrestaurovat nějakým "undelete" programem. Před zašifrováním souborů se ještě provede komprimace pro úsporu místa, Encrypt-it! také ještě umí spolupracovat s VReaderem5, což je bohužel nepříliš kvalitní prohlížeč textů a e-booků.Spíše bych ocenil spolupráci s EBookem nebo DocReaderem.