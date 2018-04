Emulátor Pilota pro WinCE

[První strana]







V pátek jsem dostal tip od firmy Portfolio Praha na zajímavou stránku Jimmyho , věnovanou emulátoru Pilota pod Windows CE.Principem jde o stejný emulátor Pilota, jako je pro PC program Copilot. Tento se však spouští v prostředí Windows CE 2.0, na HPC s 8MB RAM. Nutno dodat, že té paměti není zrovna málo. Jak to vlastně vypadá v praxi, ukazuje obrázek:Stejně jako u Copilota pro PC má i tento emulátor jeden háček. Potřebujete k němu obsah paměti ROM od Pilota/PalmPilota. Např. ZDE si můžete stáhnout balík programů Copilot, který obsahuje i program GetROM pro PC a GetROMx.PRC pro Pilota. Součinností těchto prográmků si můžete z Pilota/PalmPilota stáhnout obsah ROMky pouze pro vlastní potřebu.Pokud tedy nevlastníte Pilota/PalmPilota, teoreticky máte smůlu. Ptáte se proč?Obsah paměti ROM Pilota/PalmPilota obsahuje i všechny jeho interní aplikace. Pokud tedy nemáte Pilota, emulátor Vám bude k ničemu. Možná, že Vám moje odpověď vyvolá na tváři úsměv. Vždyť můžete s klidem odpovědět, např. že "Kamarád má Pilota, tak si ROMku stáhnu od něj".Ano, jde to tak udělat, ale tento Váš kamarád se dopouští porušení autorských práv, která se vztahují na všechny aplikace Pilota/PalmPilota včetně operačního systému. Pokud tedy dotyčná osoba postoupí obsah ROMky někomu jinému, postupuje mu i interní aplikace s OS a porušuje tak zákon a licenční ujednání, s kterými při koupi Pilota souhlasil.Zaplesalo mi srdce nad tou myšlenkou, že pokud se už ani uživatelé HPC s WinCE neobejdou bez Pilota a jeho aplikací, je to SUPER.