eMood Messenger - EMS zprávy z vašeho Palmu!

Trocha teorie nikoho nezabije aneb co to je "EMS"?

Ne každý je asi znalý všech nejnovějších technologií, a tak si krátce povězme něco o tom, co to vlastně je EMS formát zpráv. EMS je jakýmsi zdokonalením populárních "mobilotelefonních" SMS zpráv - na rozdíl od nich umí navíc ještě formátovat text, vkládat do zpráv obrázky (či krátké animace) a dokonce i zvuky.

Blíže o EMS systému si můžete přečíst třeba na Mobil.cz.

eMood Messenger - malé EMS centrum

eMood Messenger je aplikace do vašeho palmu, která umí připravit, odeslat a přijmout EMS zprávu. Velkým trhákem je to, že váš mobil ani nemusí podporovat tento nový formát. stačí běžný mobilní telefon se schopností propojení s vaším palmem (IrDa, kabel, Bluetooth) a s možností posílat/přijímat SMS zprávy.

eMood Messenger - databanka objektů

eMood Messenger se prodává s databází objektů, které můžete vkládat do svých EMS zpráv, jako jsou obrázky (malé a velké), animace (malé a velké), melodie či "smajlíci".

Do vašich zpráv můžete vkládat i připravené šablony, kde již máte vložené nějaké objekty. Taky jsou zde krátké fráze, které můžete vkládat do vašich zpráv stejně tak jako populární smajlíky.

Editace zprávy

Píšete-li vaši zprávu, můžete formátovat vaše znaky pomocí tlačítek pro tučné, velké, přeškrtnuté a podtržené písmo (funguje i jakákoli kombinace). Písmo nemůžete editovat zpětně (tzn. napsat, označit a přeformátovat) - na formátování znaků musíte myslet již při psaní.

EMS objekty vkládáte z dolní lišty - k dispozici jsou obrázky v členění na malé a velké. Najdete zde i několik animací (předdefinované systémem, malé 8x8 pixelů a velké 16x16 pixelů) - ty lze v seznamu zkoušet, tzn. přehrávat. Poslední ikonou vkládáte zvuky - i zde je kromě systémových zvuků ještě plejáda dalších melodií - všechny lze pro kontrolu přehrát. Technologie Smart Edition umožní vkládat přes clipboard palmu další texty, zvuky i obrázky.

Máte-li zprávu napsanou, můžete si ji prohlédnout (tlačítko lupa), uložit či odeslat.

Preference

Několik nastavení vám umožní blíže personifikovat tuto aplikaci - zejména zvolit různé režimy práce - viz přiložené obrázky z preferenčních oken. Je zde i průvodce Bluetooth.

Na druhou stranu...

Program obsahuje několik chybiček (ty se ale vloudí do každé verze 1.0 a mohou být odstraněny v dalších verzích). Dost mi vadilo, že nelze editovat obrázky, animace ani zvuky, a nelze je ani přidávat do základní nabídky. Pro majitele starších palmů bude asi omezením požadavek na PalmOS 3.5 a vyšší.

Jinak je ale eMood Messenger dobře udělaným programem, jehož úspěch je závislý na proniknutí a rozšíření technologie EMS.