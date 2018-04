Emailovat v Japonsku s PDA i bez vlastního modemu? ANO! LZE!

Já jsem to prováděl se svým Psionem REVO Plus (alias Diamondem MAKO), půjde to jistě i na ostatních Psionech série 5 a vyšších (i některých "trojkách") a mělo by to jít i na jiných platformách - nejlépe počítačích s infraportem.

Poznámka č.1 : Na Psionu 5mx musíte mít přiinstalovánu "Mobile Connectivity Update", kterou získáte zdarma na "http://www.psion.com/mobile" nebo za menší poplatek v PointX v Truhlářské 3, Praha 1 (tel.: 0800-555545, 02-22319395, "http://www.pointx.cz"). Je nutná k tomu, aby 5mx komunikovala správně s modemy a mobily. Raději před cestou komunikaci s IR mobilem vyzkoušejte, protože kolegovi zlobila.

Japonsko opět o pár let vpředu

Japonci jsou chytří (až vychytralí) a do některých telefonních automatů na ulici mají zabudován modem. Jsou to automaty společnosti NTT s označením IC (international call), jsou oranžovo-zelené a je jich v japonských městech poměrně dost: asi 30-40% všech automatů. Kromě vestavěného modemu je na jejich přední straně také infraport a zdířka pro telefoní kabel, který lze místo IRportu alternativně použít.

Ovšem! Pokud nechcete platit za volání na vašeho připojitele v Česku (což nebude nejlevnější, ale teoreticky by se to dalo, protože modem je rychlý, takže stažení pošty je minutová záležitost), musíte mít aktivován internetový roaming (GRIC) např. u Volný, IOL, Telecom... V Japonsku není (snad vyjma Livedoor, který ale vyžaduje Windows a posílá bannery) připojitel zdarma. Pro použití roamingu musíte pak znát telefonní čísla japonských připojitelů (viz dále kapitola GRIC). Rychlost modemu je opravdu dobrá - nepodařilo se mi ji změřit, ale určitě bude alespoň 56kbps.

Pokud spěcháte, můžete následující odstavec přeskočit.

Ač jsem majitelem Psion Travel Modemu 56k (nekřesťansky drahé věcičky), neměl jsem ho na cestě s sebou. Po příletu do Japonska jsem však objevil telefonní automaty s IR portem a jal se je zkoušet. Infra-komunikace evidentně fungovala, ale nebylo možno zinicializovat modem, který jsem notabene v telefonu jen tušil (taky by to tam mohli napsat, že?). Dotazem na infolince (ne že bych uměl japonsky, ale mají i anglickou infolinku + tech. podporu zdarma: 0120-364463) jsem se ujistil, že modem v telefonu JE, a po několika dalších telefonátech jsem z operátorky nakonec vymámil nastavení AT příkazů - bohužel jsem jí špatně rozuměl, a tak mi to stejně nefungovalo. Hledal jsem tedy prodejny se Psiony. Ty se zde asi (na rozdíl od Palmů) téměř vůbec nepoužívají (tak jsou to chytrolíni nebo hlupáci?) Až v Nagoyi jsem jeden krám se Psiony objevil. Byly (jak jinak) strašně drahé (ještě dražší než u nás), ale měli tady aspoň návod (pochopitelně v japonštině, ale s obrázky), ze kterého jsem ta nastavení vyčetl.

Následující řádky jsou podrobným návodem jak nastavit počítače používající systém EPOC32. Ostatní platformy neovládám, ale data budou stejná nebo podobná.

1) V systémové obrazovce otevřete Ovládací panely (Ctrl+S), v nich pak Modemy. Zadejte Nový a nějak si jej pojmenujte (např.: Japonský IC automat). Rychlost: 115200 bd, Připojen přes: IR přenos, Třída faxu: Auto

2) Další nastavení proveďte na kartě Inicializace. Inicializační řetězec je: ATS100=1. Další řetězce není třeba vyplňovat. Na kartě Pokročilé zadejte Řízení toku: žádné, vypněte Detekce a Typ modemu zadejte mobilní (zvláštní, ale je to tak), uložte (OK) a potvrďte použití tohoto modemu (OK).

3) Otevřete Vytáčení (Dialling) a vyberte Nové místo. Pojmenujte místo např.: "Japonská budka", Typ připojení: Běžná linka, Země: Japonsko, Oblast: 0 (bez místní předvolby - není pak nutno v každém městě vytvářet další místo) Na kartách Volání ven a Volací karta není třeba nic měnit ani zadávat a na kartě Nastavení - Tónová volba ven: zatrhnout a Čekat na vytáčecí tón: vypnout.

V případě, že chcete používat volání do Česka ke svému domácímu připojiteli (nemáte aktivován internetový roaming), můžete přeskočit další odstavce označené hvězdičkami.

*************************************

GRIC

Databázi čísel GRICu (systému internetového roamingu) si doma stáhněte do PC na www.gric.com a z ní čerpejte (na odkazech "download" - "roaming support" atd. naleznete také soubor pop.csv = seznam čísel ve formátu pro PDA, ale nemá inzerovaných 676kB, nýbrž přes 2MB - proto raději do PC, kde ho lze otevřít např. v Excelu 97). V současné době pracuji na databázi čísel pro různé země ve formátu pro program "Data" na Psionech série 5. Kontaktujte mě na emailu: kamopr@seznam.cz

4) Otevřete Internet a vytvořte si své připojení pro Japonsko (detaily, jak vytvořit připojení, najdete v návodu k Vašemu počítači). Doporučuji vypnout Ruční přihlášení a rovnou zadat svá přihlašovací data. Upozorňuji jen na možný rozdíl mezi Vaším přihlašovacím jménem (loginem) v Česku a v zahraničí. (Například u Volného se v zahraničí zadává ve formátu: login@vol.cz) Pro každé město, které navštívíte, si připravte raději víc připojovacích čísel pro případ, že některé bude obsazené nebo nefunkční. Většina serverů posílá automaticky DNS a IP adresy (není třeba je zadávat do parametrů připojení). Pevné adresy jsou u serverů s dlouhými (11-ti až 12-ti číselnými) čísly - ta se musí přesně vložit.

Poznámka č.2 : Ještě bych chtěl upozornit na to, že některé české (fre)emailové servery nefungují na tu dálku dobře a odmítají odesílat. Spolehlivě funguje například "seznam.cz", ale několik kolegů s adresou u jiných stahovali v pohodě a při odesílání pohořeli. Recept na to je následující: ve vašem emailovém prohlížeči nastavte u svého účtu "smtp" server příslušného připojitele přes kterého se v cizině právě připojujete, a měli byste odesílat v pohodě (adresy smtp serverů jsou součástí databáze GRICu), nebo si zařiďte adresu na Seznamu a přesměrujte si sem poštu.

***********************************

Nyní byste již měli být připraveni na

Velký Okamžik

V Japonsku si (např. přímo v budce) koupíte telefonní kartu. Tady pozor! Existují zde 3 druhy karet: místní, mezinárodní s čipem a mezinárodní (IC) s magnetickým záznamem. Nás zajímá ta poslední. Existuje, myslím, ve třech hodnotách: 1000, 2000 a 3000 yenů. Bohatě stačí ta nejlevnější, ale vzhledem k tomu, že se z ní dá volat jak místně, tak mezinárodně, může se Vám hodit i ta dražší - má víc jednotek zdarma. Menší počet modemových IC automatů má i možnost volání na mince, je jich však opravdu málo - doporučuji koupit kartu.

Cena za místní telefonní datové spojení je nízká: je to 10 yenů/min (tj. 1 impuls). K tomu dále připočtěte cenu za internetový roaming (např. u Volného: 900,-Kč/rok a 4,50 Kč za minutu připojení ve světě [v USA jen 3,50 Kč/min]) a máte výslednou cenu.

Kartu aktivujete ulomením růžku a posadíte ji tímto růžkem dolů na slot automatu (lze položit na sebe více karet - jednotky se nejdříve začnou ukrajovat z té, kde je jich méně). Pak bez zvedání sluchátka (!) zmáčknete "English" a dále "Data comm.". Z automatu se měkkým ženským hlasem ozve japonské přivítání (můžete se telefonu uklonit a slušně pozdravit, tak jak je to v Japonsku běžné -). A nyní již můžete začít odesílat/přijímat emaily nebo spustit webový prohlížeč. Zamíříte infraporty a po výběru města (čísla na kterém se chcete připojit) zmáčkněte OK. Na displejích přístrojů byste měli vidět údaje o připojování. [Dial from your equipment - Connecting - Connected]

Po skončení práce se normálně odpojíte (v EPOCu je to Ctrl+U) a můžete pro rychlejší ukončení spojení zmáčknout "Terminate Data" na telefonu.

Ó, JAK PROSTÉ!!! :-)

Nezbývá než doufat, že podobné telefonní automaty jako v Japonsku uvidíme brzy i jinde (potažmo za "X desítek" let i v zemích Koruny české).

Na závěr ještě zmínka o japonských mobilech :

Zkoušel jsem se v zemi vycházejícího slunce ptát i na mobily s infraportem (pozor: v Japonsku není GSM, ale úplně jiný systém, na který jsou naše mobily a SIM karty krátké), ale jsou montovány (myslím ty IR porty) jen na dražší profesionální přístroje. Pokud jezdíte do Japonska častěji, vyplatí se Vám tam možná koupit tzv. předplacenou sadu. Stojí zhruba od 5.000 yenů výš (=za hubičku) a jsou to krásně lehoučké a barevně pomrkávající stroječky. Dají se koupit například v síti J-Phone. Raději ať vám ale s koupí a aktivací pomůže nějaký Japonec (i když přijde až nakonec :-). Kromě volání, které není drahé (obzvlášť ve stejné síti), se na nich dají psát a přijímat krátké emaily (jako naše SMS) za cca 6 yenů/kus nebo za příplatek 500yenů/měsíc můžete přijímat a posílat emaily o velikosti až 3000 znaků. Kromě toho se dají posílat i obrázky a zvukové soubory.

No a na úplný konec se chci omluvit všem zkušenějším PDA-čkářům a PC-čkářům za lehce polopatický styl, kterým jsem tento článek napsal. Chtěl jsem, aby jej lehce pochopili i méně zruční uživatelé našich miláčků.