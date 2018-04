Nokie s Windows Phone dostanou žádané symbianové funkce

Stephen Elop během oznámení nelichotivých finančních výsledků společnosti naznačil, jakým způsobem by se měla situace firmy zlepšit. Jednou z cest je také vyslyšení nářků uživatelů, kterým u nových modelů řady Lumia chybí mnoho funkcí, kterými disponovaly dosavadní symbianové modely. Nokia si tak chce udržet věrné zákazníky.

Uživatelé stávajících symbianových modelů prý nejvíce u Windows Phone modelů postrádají možnost odesílání a přijímání vizitek ve formátu Vcard. Chybí jim také možnost vyrobit z telefonu wi-fi hotspot. Nokia by také do lumií měla přidat aplikace pro sledování množství odeslaných a přijatých dat, a počítadla hovorů a SMS zpráv. Windows Phone modely také dostanou možnost pořizovat panoramatické snímky a přibýt by měla i aplikace pro podporu standardu DLNA.

Elop zároveň prozradil, že dalšími velmi postrádanými funkcemi jsou USB Mass Storage nebo chybějící Bluetooth protokoly FTP a OBEX. V jejich případě bude ale případná náprava složitější, protože tato omezení jsou spjata s principy systému.