Šéf Nokie Elop: „Android v Nokiích? Všechno je možné.“

Šéf Nokie Stephen Elop překvapil v rozhovoru pro španělský server El País. Na otázku, zda zavrhuje uvedení Nokie s Androidem v příštím roce, překvapivě odpověděl, že všechno je možné. Dosud finský výrobce systém od Googlu tvrdošíjně odmítal.

Elop přímo řekl: "V současné válce ekosystémů používáme jako svou zbraň systém Windows Phone. Ale my vždycky přemýšlíme, co bude příště, jaká bude role HTML5, Androidu... HTML5 může vytvořit vlastní platformu - být Androidem, Windows Phone nebo čímkoliv jiným, v budoucnosti méně důležitým, zatím je na to brzy. Dnes jsme spokojeni s Microsoftem, ale každá změna je možná."

Z odpovědi šéfa Nokie vyplývá, že finský gigant si nechává všechny možnosti otevřené. Překvapivé je však načasování takového vyjádření krátce po uvedení nových nokií s operačním systémem Windows Phone 8.

Na otázku, jaké jsou cíle Nokie v roce 2013, Elop potvrdil současné směřování finského výrobce. Prohlásil, že cílem bez konkrétního časového horizontu je dosažení dvouciferného tržního podílu a pokračování souboje se současnými hlavními ekosystémy od Applu a od Googlu.