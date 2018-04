Elopovi dochází čas, má poslední šanci zvrátit vývoj Nokie

Investoři i finanční analytici zpochybňují Elopovo setrvání v čele finské společnosti, pokud se mu do počátku roku 2013 nepodaří prokázat, že uzavření partnerství s Microsoftem bylo správným krokem. V únoru 2011 totiž při ohlášení kontraktu se svým bývalým zaměstnavatelem slíbil dvouletý přechod a zvýšení dlouhodobého zisku o nejméně 10 procent. Dosud ale nebyl schopen zastavit pokles. V letošním druhém čtvrtletí patřil podle výzkumu firmy Canalys na mobilním trhu Nokii jen šestiprocentní podíl.

"Elop učinil odvážné rozhodnutí. A odvaha této společnosti dlouhou dobu chyběla," řekl analytik Sami Sarkamies ze společnosti Nordea a dodal: "Jeho výchozí pozice byla slabá a lze jen těžko tvrdit, že by to někdo jiný udělal lépe." Zároveň podotkl, že zbývá již jen málo času k prokázání, že jeho strategie může fungovat. "Elop nedokázal přilákat zákazníky. Můžete namítat, že neměl dostatek času, ale měl na to dva roky. Čas vypršel," uvedl Magnus Rehle z Greenwich Consulting.

Analytici v současné době nevidí prostor pro tak rychlé otočení pozice, v níž se Nokia již delší dobu nachází. Podle jejich prognóz nepomůžou ani výrobcem začátkem září představené novinky Lumie 820 a 920. Je velmi nepravděpodobné, že by se jimi podařilo Nokii získat zpět zákazníky, kteří přeběhli k Samsungu či Applu. Finský výrobce u nich nevzbudil důvěru ani při samotném představení novinek, když revoluční stabilizátor obrazu prezentoval materiály pořízené profesionální technikou.

Elop potřebuje v následujícím čtvrtletí dosáhnout výrazně vyšších prodejních čísel než dosud. Analytici mu však příliš šancí nedávají. Předpokládají, že zákazníci dají přednost hlavně iPhonu 5 či Samsungu Galaxy S III. Silná vánoční sezona je pro Nokii zřejmě již dopředu zapovězena. "Letos budou určitě iPhone Vánoce," řekl analytik Gartneru Carolina Milanesi.

To naznačují také předprodejní čísla nového iPhonu 5. Jen během prvních 24 hodin Apple evidoval více než 2 miliony objednávek. S předpokládaným počtem 4 milionů prodaných telefonů s Windows Phone 8 v posledním čtvrtletí letošního roku bude Nokia ztrácet i na svého hlavního rivala, kterým je jihokorejský Samsung. Ten svého top modelu Galaxy S III prodal jen během tří měsíců od jeho uvedení na trh přes 20 milionů kusů. "Vánoce jsou pro Nokii ztracený případ. Pokud má nějakou šanci, stane se tak na jaře příštího roku," konstatoval akcionář Juha Varis.

Právě na jaře 2013 by se mohly ve finančních výsledcích Nokie projevit také příjmy z prodejů nových lumií. To je pro Elopovo setrvání ve vedení Nokie ale příliš pozdě. Finanční analytici i tak předpokládají, že by problémy Nokie měly i nadále přetrvávat. Ozývají se také hlasy, kdy by Nokia, která v letošním druhém čtvrtletí prodala 6 milionů telefonů se Symbianem a jen 4 miliony s Windows Phone, měla přejít na operační systém Android od Googlu. Tento krok by se jí mohl vyplatit zejména na trzích v rozvojových zemích, které telefony finského výrobce preferují.

V průběhu posledních 18 měsíců Nokia oznámila provozní ztrátu ve výši 3 miliard eur, v přepočtu téměř 75 miliard korun. V rámci své restrukturalizace přistoupila také k uzavření vybraných světových poboček a u dalších k regulaci počtu zaměstnanců. Tento krok se dotkl také oficiálního českého zastoupení Nokie.