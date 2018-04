Viděli jste někdy jejich hodinky? Šéf Tesly kritizuje plány Applu

Své rozpaky nad plány potenciálního konkurenta vyjádřil rozhovoru, který poskytl německému magazínu Handelsblatt. Elon Musk se v něm pozastavuje nad plány Applu, které naznačují vstup na trh s elektromobily. Tesla, nejznámější výrobce automobilů poháněných elektřinou, by v takovém případě mohla získat poměrně zásadního konkurenta.

„Oni (Apple, pozn. redakce) najímají jen lidi, které jsme my vyhodili. Sem tam posměšně nazýváme Apple hřbitovem Tesly. Když to nezvládáte u Tesly, jdete pracovat k Applu. Nedělám si srandu,“ pouští se v rozhovoru do kalifornské firmy.

Na druhou stranu ale souhlasí, že postup Applu je ve své podstatě logický. Nicméně zastává názor, že jej taková konkurence neohrozí. „Viděli jste někdy jejich hodinky? Ne, vážně. Je chvályhodné, že se Apple posouvá a investuje do dalších odvětví. Ale auta jsou hodně komplexní věc v porovnání s hodinkami nebo mobily,“ pokračuje šéf Tesly.

Názory Elona Muska jsou poměrně zvláštní, pokud vezmeme v potaz, že v loňském roce se mluvilo dokonce o akvizici těchto dvou firem, nicméně z plánů sešlo. Ještě v letošním květnu pak Elon Musk prohlašoval, že by bylo skvělé, kdyby Apple vstoupil na trh s automobily. Od té doby však začala firma ztrácet zaměstnance, kteří přešli k právě k Applu.