Elektronický náhrobek vašemu mobilu poví, kdo leží pod ním

Chcete, aby i padesát let po smrti znali návštěvníci hřbitova vaše jméno, koníčky či o co významného jste se v životě zasloužili? Pak byste měli uvažovat o vcelku originálním zařízení s názvem RosettaStone. To prostřednictvím bezdrátové technologie NFC odešle do mobilních telefonů v bezprostředním okolí informace, které si sami předem naprogramujete.

Mezi odeslanými daty mohou být nejen stručné osobní informace, ale i fotografie či videonahrávky. Nevšední služba je určena zejména těm, kteří rádi nechávají nahlížet do svého soukromí. Informace totiž může z náhrobku získat každý uživatel mobilního telefonu s technologií NFC, který se bude procházet hřbitovem. Stačí, když telefon přiloží k náhrobku ve vzdálenosti několika centimetrů.

Technologie NFC (zkratka anglického spojení Near Field Communications) funguje ve vlnovém pásmu 13,56 MHz a její dosah je zhruba deset centimetrů. Až na přenosovou vzdálenost je svým způsobem podobná hojně používané bezdrátové technologii Bluetooth. Její využití nalezneme ale především v bankovních službách, například při elektronických platbách (více o placení mobilem za pomoci NFC čtěte zde).

Celá "legrace" vás vyjde na 225 amerických dolarů, tedy v přepočtu přibližně 4 300 korun. Obsahuje bezdrátový modul, který není o nic větší než mobilní telefon a lze ho tak umístit prakticky do jakéhokoliv náhrobku. Je na něm zároveň vyobrazena šestice symbolů, které zesnulého člověka nejvíce charakterizují.

Nevšední elektronický náhrobek se leckomu může zdát jako zbytečnost. V zahraničí má však originální produkt poměrně velký ohlas. Vždy se najdou lidé, kteří plánují i tak ožehavou záležitost, jakou je vlastní smrt.

A jaký je váš názor? Nechali byste do mobilů v okolí svého náhrobku odesílat své soukromé informace nebo vám celý tento nápad přijde "uhozený"? Podělte se o své myšlenky v diskusi pod článkem.