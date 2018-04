Elektronické volby by změnily politickou scénu

V roce 2009 mít připravenou technologii a zpracovanou legislativu, o rok později vše vyzkoušet při senátních volbách v jednom z okrsků a v roce 2014 již plnohodnotně elektronicky volit do parlamentu.

To je plán Ministerstva vnitra, které nedávno zahájilo spolupráci s Českým statistickým úřadem, a dalo tak zelenou malé "revoluci" v systému volebního hlasování.

A proč volit elektronicky? Systém je rychlejší, výsledky jsou známy za mnohem kratší dobu a celkově se navíc zvyšuje volební účast, především pak mezi mladšími obyvateli. Pro konzervativnější voliče však stále zůstane varianta původní, tedy jít do určené volební místnosti a klasickým způsobem vhodit svůj hlas do urny.

Jak se bude volit?

Jakým způsobem se bude volit, zatím není jasné. Nejpravděpodobnějším prostředkem k odeslání hlasu bude nejspíše internet. Možností by ale také bylo odeslat z mobilního telefonu textovou zprávu se jménem nebo kódem vybrané politické strany či kandidáta.

"V tuto chvíli se připravuje expertní skupina, budou se řešit technické, finanční otázky a budou se zvažovat různé možnosti voleb. Až teprve z vyhodnocení expertní skupiny půjde zodpovědně říct, jestli se přikloní MV i k SMS volbě," řekl iDNES.cz Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva vnitra.

Takzvané "e-volby" s sebou přinášejí i možná rizika. "Nevýhoda spočívá v možném zneužití, manipulaci s výsledky," řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek. S tím je spojeno především zabezpečení služby, zejména pak identifikace každého občana a zamezení takovým problémům, jako je například dvojité hlasování. Je třeba zajistit i dokonalou tajnost hlasování.

Ministerstvo vnitra teď čeká hodně práce. K tomu, aby se mohlo volit prostřednictvím internetu, bude zapotřebí výměna současných občanských průkazu za modernější - elektronické. Bude se také muset vytvořit nový centrální registr voličů, který bude propojený s registrem obyvatel.

Politolog: ODS by posílila, komunisté naopak oslabili

Volit prostřednictvím internetu by uvítala zejména mladší skupina obyvatelstva. To by v konečném důsledku mohlo volební účast zvýšit a také značně ovlivnit celkové výsledky voleb. "Pravděpodobně by oslabili hlavně komunisté a lidovci by se možná nedostali do parlamentu. Patrně by na tom vydělala ODS," myslí si politolog Mlejnek.

Elektronické volby by tedy kartami na naší politické scéně asi zamíchaly. Zároveň ale politolog přiznává obavy z možného hlasování prostřednictvím textových zpráv.

"Pokud by ti mladší obyvatelé jen tak "mačkali čudlíky", nevím, zda bychom nad takovým zamícháním, nad jeho příčinami, měli jásat. Prostě se obávám toho, aby se kvůli elektronizaci z voleb nestala nějaká "mačkanda"," říká Mlejnek.

Zvyšování volební účasti pak v tomto smyslu Mlejnek nepovažuje za příliš pozitivní: "Dokonce bych v této souvislosti považoval "e-volby" za potenciálně negativní inovaci, protože usnadňují volební účast těm, kteří se o politiku a veřejné dění moc nezajímají. Volba je nějaké podložené a rozumné zvažování alternativ a následné rozhodnutí, ne mačkání čudlíku."

Elektronické volby si vyzkoušeli i v Estonsku

S blížící se změnou ve způsobu hlasování ve volbách jednoznačně vyvstává otázka, jakým způsobem by samotné odeslání hlasu probíhalo. V případě volby po internetu je to jasné.

Východiskem je již zmíněné zavedení modernějších občanských průkazů. Inspirací by mohlo být Estonsko. Tam lidé minulý rok volili své poslance po internetu, k čemuž potřebovali pouze kvalitní připojení, vylepšený elektronický občanský průkaz a speciální čtečku karet. Pomocí těchto nástrojů se poté na příslušném internetovém portálu identifikovali a pak už jen stačilo "kliknout" na vybrané kandidáty.

Co se týče SMS voleb, největší překážkou v jejich uskutečnění by bylo pravděpodobně zabezpečení celého systému a také správná identifikace každého občana. Jednou z možných variant je například ta, že si volič na úřadě vyzvedne svůj unikátní kód, s jehož pomocí poté bude moci odeslat zprávu s hlasem. V takovém případě bychom se ale návštěvy úřadu tak jako tak nevyhnuli.

SMS volby by veřejnost uvítala

Právě možnost hlasovat pomocí mobilního telefonu by ale uvítalo mnoho lidí. Nedávno to potvrdil průzkum společnosti Samsung ve Spojených státech amerických. Přibližně 80 procent lidí ve věkovém rozmezí od třinácti do sedmnácti let uvedlo, že kdyby v USA byla možnost volby prezidenta prostřednictvím mobilního telefonu, upřednostnili by ji před chozením na úřad. Stejného názoru bylo i zhruba 61 procent respondentů starších osmnácti let.

S elektronickými volbami již mají Spojené státy zkušenosti, pouze však s internetovými. Možnost elektronicky volit po internetu si například vyzkoušeli také ve Velké Británii či Švýcarsku.