Elektronické hračky exotické moderátorky Lejly

Známá je i jako moderátorka „noční show” reality show „Big Brother“ na televizi Nova. Od loňského roku ji můžete vídat v České televizi v pořadu Sama doma. Ve svých 21 letech se stala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin, zabývá se projektem adopce dětí na dálku. Zhruba 5 let pracovala jako jeho koordinátorka adopce na dálku pro Keňu, kde také žila. Založila nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela, které se snaží pomoci znevýhodněným dětem po celém světě.

Notebook ASUS A6000

Notebook jsem si kupovala před necelými třemi lety a vypadalo to, jako bych si měla sehnat lunární vozítko. Dlouze jsem se radila, protože jsem měla k dispozici pouze domácí počítač, takže jsem nevěděla, jaké parametry od notebooku vlastně chci. Na tehdejší dobu to byl laptop lehce vyšší střední třídy. Chtěla jsem širokoúhlý displej, pokud možno větší. Samozřejmě vypalovačku a alespoň 3 „úesbéčka“, tenhle má 4. A hlavně aby byl odolný! Takže můj výběr padl na stroj se zpevněnou konstrukcí, ostatní funkce už kontroloval kamarád. Už jsem sice laptop jednou reklamovala, nicméně ho nosím denně s sebou a používám ho 6 hodin denně. Dokonce mi jednou vypadl z prvního (!) patra a stále funguje. Přeju mu, ať se mnou ještě pár dalších klidných let vydrží, pro moji práci totiž stačí.







Mobil Samsung D900

Nevím proč, ale nikdy jsem si nějak nezamilovala telefony od Nokie. Nokii jsem měla za těch víc než 10 let, co mobil používám, snad jen jednou a to jen přechodně. Nějak mi neseděla ta uniformita, která z nich vyzařovala, byl to prostě masový telefon. Mým nejoblíbenějším telefonem byl stařičký Alcatel, který jsem si nalakovala zlatou barvou se třpytkama. Musím říct, že byl opravdu nepřehlédnutelný. Moje poslední tři telefony ale byly Samsungy. Je pravda, že ten první jsem nehledala, byl mi nabídnut. Tenhle poslední model jsem si ale už kupovala sama a značku měnit nehodlám. Samsung má originální design, vždy výborný foťák a zajímavé vychytávky. Obrovským plusem je také výborný MP3 přehrávač. Samsung je a vždy byl tak o půl roku dopředu než ostatní telefony v jeho třídě. Měla jsem od Samsungu třeba obdobu LG Chocolate o půl roku dřív a byl lepší než mladší LG.







Foťák Olympus Camedia FE-5500

Nejsem technický typ, ve své podstatě bych chtěla, aby notebook jen psal a posílal maily, telefon volal a psal esemesky a foťák fotil a nic po mně nechtěl :). Nepotřebuju tisíc funkcí, stejně je nevyužiju. Foťák jsem si koupila až z donucení. Moje specialita totiž je, že nemám absolutně žádné fotky z žádných dovolených, výletů, mejdanů. Nemám to prostě ráda. Proč tedy foťák? Protože jsem najednou musela dokumentovat projekty svého nadačního fondu. Takže jsem hledala něco malého, nenápadného, velmi jednoduchého na ovládání. Situace a prostředí, ve kterých se v Africe pohybuju, opravdu nenahrávají velkým přístrojům – z bezpečnostních důvodů, ale i proto, že než všechno nastavíte, je po atmosféře. Takže tenhle malý a praktický stříbrňák (škoda, že neměli černý) si mě získal.