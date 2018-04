Elektronické bankovnictví je v ČR na vzestupu

(ČIA) - Elektronické bankovnictví využívá 57 procent uživatelů českého internetu. Vyplývá to z aktuální studie zabývající se problematikou používání nástrojů elektronického bankovnictví uživateli českého internetu, kterou zpracovala firma TNS Interacitive. Studie rovněž ukazuje, že e-banking s mírnější převahou využívají muži než ženy. Nejaktivnější skupinou jsou v tomto směru lidé ve věku 30 až 44 let, podnikatelé a absolventi vysokých škol.

Dominantním nástrojem elektronického bankovnictví jsou podle závěrů studie platební karty. Pro ty se vyslovilo celkem 88 procent respondentů výzkumu. Ovládání účtu po internetu označilo 25 procent dotazovaných a GSM banking 27 procent. Dvě procenta lidí pak jako formu elektronického bankovnictví, kterou používají, uvedla online obchodování s cennými papíry.

Pokud jde o ovládání účtu po internetu a GSM banking, jsou zde více aktivnější muži než ženy (ovládání účtu po internetu označilo 28,4 procenta mužů, u žen to bylo 16,1 procenta, GSM banking 28,9 procenta mužů a 22 procent žen). Oba tyto nástroje elektronického bankovnictví využívají nejvíce lidé starší 45 let, i když rozdíl v porovnání s kategorií 30 až 44 let není velký. Nejsilnější skupinou jsou podnikatelé a vysokoškoláci.

Přes 50 procent dotázaných uvedlo, že svůj účet prostřednictvím internetu ovládá u eBanky. Následují ČSOB (18,8 procenta), Komerční banka (16,5 procenta) a Česká spořitelna (13,8 procenta). V případě ovládání účtu prostřednictvím GSM bankingu uvedlo nejvíce dotázaných Českou spořitelnu (31,2 procenta), GE Capital Bank (24 procenta), eBanku (21,5 procenta), ČSOB (18 procent), Poštovní spořitelnu (4,7 procenta) a Union banku (1,9 procenta).