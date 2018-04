ElekTex: Odolný telefon nemusí být tvrdý jako kámen

Asi si jen těžko dokážete představit, že byste svůj mobilní telefon přeložili v půli a nacpali ho do krabičky od cigaret. Přesto, právě takové zvláštní zacházení běžně snese měkký, textilní mobil od britské firmy ElekTex. A nejde jen o něj, podobně ohebná a skladná je i klávesnice, již lze připojit k PDA nebo mobilnímu telefonu. Nejenže vám umožní psát pohodlně za použití všech kláves s písmeny a číslicemi, ale navíc ji můžete sbalit do kapsy, a když se náhodou příliš zpotíte, strčíte ji i s kalhotami do pračky.

Všechny tyto zvláštní elektronicko-textilní hračky využívají moderní technologii ElektroTextiles. Jde o způsob výroby speciálních látek, které obsahují tenké drátky. Tato textilie dokáže rozeznat tlak lidského prstu a zároveň určit místo, kde k tomuto zmáčknutí došlo. Přesnost takové lokalizace závisí na velikosti látky. Na čtverci velikém jeden metr čtvereční je možné zjistit polohu dotýkajícího se předmětu s přesností na milimetr. Výhodou látek ElektroTextiles je jejich odolnost – můžete je vykoupat ve vodě nebo volně ohýbat, a nic se jim nestane.

V posledních dnech firma ElekTex představila svůj nový výrobek, který by se měl začít prodávat na konci tohoto roku. Jde o alfanumerickou klávesnici, kterou lze připojit přes standardní konektor k PDA nebo k mobilnímu telefonu, podobně jako Chatboard od Ericssonu nebo malou klávesnici pro Nokii 5110. Je celá vyrobena z látky ElektroTextile a díky tomu není problém ji stočit do ruličky nebo ji několikrát přeložit a vytvořit tak jednoduchý obal na váš mobil nebo kapesní počítač. Je také velmi lehká a výrobce počítá s tím, že by ji v budoucnu mohl také integrovat přímo do oblečení. Mohli byste tedy mít klávesnici přímo na rukávu a v ruce držet své PDA nebo mobilní telefon. Cena prvních modelů určených pro kapesní počítače by se měla pohybovat okolo šedesáti dolarů (2400 korun).

Mobilní telefon, při jehož výrobě je technologie „chytré látky“ použita, má v útrobách ukryté menší pružně spojené elektronické součástky. Tyto „vnitřnosti“ jsou obalené jen látkou a není tedy problém telefon volně ohýbat. Látka zároveň slouží jako klávesnice, neboť dokáže rozeznat tlak a polohu prstů. Podobný systém je použit i u produktu, který je zatím ve fázi testování – náramkového telefonu. Ten má klávesnici rozloženou na pásku podobném, jako je u hodinek.

Technologie elektroniky zabudované přímo v oblečení láká také výrobce mobilních telefonů, kteří většinou mají mezi svými futuristickými koncepty alespoň jednu telefonní vestu nebo „mobilní rukavici“. Chytrá látka má jistě svou budoucnost nejen v oblasti telekomunikací a informačních technologií. Ukazují to i testy s inteligentními sedadly v autech, která se mění podle vašeho posedu (podle toho, jak je na nich rozložen tlak vašeho těla). Rozhodně by nás nemělo překvapit, když za pár let budeme moci svému dítěti dát bezpečný měkký látkový mobil ve tvaru medvídka Pú. A své milé koupíte kalhotky s klávesnicí – právě tak se vám podaří skvěle spojit příjemné s užitečným.