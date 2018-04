Elegantní, tenký a vybavený - recenze BenQ-Siemens S81

V širokém portfoliu mobilních telefonů značky BenQ-Siemens se nachází také velmi tenký mobil určený pro sítě třetí generace. Podle číselného označení S81 by se dalo usuzovat, že jde o jeden z nejlépe vybavených modelů výrobce. Skutečnost je však trochu jiná. Přestože telefon nabízí širokou paletu funkcí, některé chybějí. To by se u top-modelu stávat nemělo.

BenQ-Siemens S81 pochází z vývojové větve vzniklé v tchajwanských laboratořích. Spíše než se Siemensem tak máme čest spíše s mobilem BenQ. To je patrné zejména na menu telefonu s charakteristickým zobrazením i řazením jednotlivých položek. Některé vlastnosti telefonu tak nezapřou asijský původ, na který si uživatelé mobilních telefonů Siemens asi nepřivyknou.



Nové modely BenQ-Siemensu s podporou 3G - zleva: S81, EF81, EF91, SL91 a E81

Vzhled - decentní elegán

Design testovaného BenQ-Siemensu je poplatný současné vlně hranatých mobilů. Telefon se vyrábí v jediné barevné variantě, která kombinuje černé a stříbrné plochy. Stříbrný je rámeček okolo čela telefonu a kryt baterie. Kryt baterie je kovový, na zbytek telefonu použil výrobce plast. Nový BenQ-Siemens S81 vsází na módní tenkou módu. Jeho rozměry jsou 109 x 48 x 13 milimetrů a jeho hmotnost je solidních 98 gramů.

Čelu telefonu dominuje vedle displeje joystick s výrazným stříbrným orámováním. Nad displejem, vedle druhého fotoaparátu pro videohovory, se nachází miniaturní informační dioda, která v klidovém stavu bliká modře, při zmeškaném hovoru červeně. Boky telefonu zdobí profilovaný proužek, v jehož spodní části se nachází očko pro připoutání poutka. Na zádech telefonu zaujme stříbrný kryt externího reproduktoru umístěného pod čočkou fotoaparátu. Tomu pak sekunduje kovový stříbrný kryt baterie.

Ke zpracování telefonu nemáme žádné výhrady, konstrukce je velmi pevná. Stejně tak chválíme použité materiály.

Displej - výborný obraz s malým rozlišením

Displej testovaného BenQ-Siemensu má rozlišení pouze 176 x 220 obrazových bodů. Přesto nabízí kvalitní zobrazovací možnosti, což lze nejlépe poznat při použití displeje jako hledáčku fotoaparátu. Rychle překresluje a výhrady nemáme ani k podání barev v menu telefonu. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev.

U displeje lze nastavit jas v pěti krocích a kontrast rovněž v pěti krocích. Nastavit lze také délku podsvícení v rozsahu tři sekundy až po neustálé zapnuté podsvícení. Nechybí možnost nastavení libovolné tapety, grafická témata chybí. Na displej v klidovém stavu lze také umístit vlastní nápis. Nepodsvícený displej žádné informace nezobrazuje.

Baterie - velmi dobrá výdrž

BenQ-Siemens S81 používá baterii typu Li-Ion s vysokou kapacitou 920 mAh. Podle výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 320 hodin (v síti 3G pak pouze 260 hodin). Případně lze s telefonem nepřetržitě hovořit až čtyři a půl hodiny v síti GSM a o hodinu méně v síti třetí generace. V našem testu vydržel telefon na příjmu velmi slušných šest dnů při používání v sítích GSM. Telefon jsme na noc nevypínali a zkoušeli během testu všechny jeho funkce.

Ovládání - Made in Tchajwan

Hlavním ovládacím prvkem testovaného přístroje je čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. K jednotlivým směrům joysticku si můžete v klidovém stavu navolit specifické funkce. Joystick má optimální tvar i velikost, dochází však k nechtěným přehmatům při potvrzování. Ovládací prvky doplňují dvě kontextové klávesy pod displejem a trojice tlačítek umístěných pod joystickem. První tlačítko zleva slouží pro aktivaci videohovorů, prostřední pro přístup na Wap a pravé je mazací klávesa C.

Výčet ovládacích prvků by nebyl úplný bez vyjmenování dalších ovladačů. Na pravém boku se nachází tlačítko pro aktivaci fotoaparátu, na levém boku pak dvojtlačítko umožňující regulaci hlasitosti. Alfanumerická klávesnice, stejně jako ostatní ovládací prvky, mají výborný tvar kláves. Zdvih a odezva je optimální, domáčknutí kláves doprovází poměrně hlasité lupnutí. Bílé podsvícení klávesnice je dobré, pouze joystick by mohl být podsvícen lépe.

Jak již bylo napsáno, používá nový BenQ-Siemens S81 uživatelské prostředí pocházející z dílen tchajwanského Benqu. Tomu také odpovídá grafické provedení a styl řazení jednotlivých položek. Hlavní menu má rozložení - v matici - 3 x 3 ikony a jednotlivé položky se potvrzují výhradně stiskem joysticku. Při najetí na konkrétní položku se ve spodní části displeje objeví název položky.

Níže řazená menu jsou již pouze textová a jejich potvrzování se opět provádí pouze stiskem joysticku. Pro návrat slouží pravá kontextová klávesa. V menu se lze pohybovat podle klávesových zkratek logicky přiřazeným jednotlivým položkám. Položky v níže zanořené nabídce jsou označeny číslicí, což usnadňuje ovládání. Telefon nenabízí možnost hlasového ovládání.

Telefonování - vyhledávání tak i tak

Vedle podpory sítě třetí generace (UMTS 2100 MHz) podporuje testovaný BenQ-Siemens tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Telefonní seznam pojme 500 vícepoložkových kontaktů, ke kterým lze přiřadit tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, poznámku a specifický obrázek. Přiřadit můžeme také vlastní vyzvánění, to pak může být i ve formátu MP3. Kontakty lze třídit do šesti skupin volajících, které lze libovolně pojmenovat a přiřadit jim vlastní vyzvánění či obrázek.

Vyhledávat v telefonním seznamu můžeme buď pomocí prvního písmene z položky Seznam, nebo z položky Najít pomocí postupného zadávání znaků. Má to však jeden háček. Pro vyhledávání je automaticky zapnutý prediktivní slovník, který samozřejmě některá jména nezná. Nutné je tedy při každém vyhledávání přepnout zadávání znaků na postupné vkládání. Můžeme jen doufat, že tuto chybu má na svědomí předprodejní verze testovaného vzorku. V prodejní verzi by mělo být pouze klasické vyhledávání postupným zadáváním znaků bez iTap.

Telefon nabízí pět vyzváněcích profilů, které můžeme detailně nastavit. Přejmenovat profil nelze. Nechybí režim Letadlo, který vypne telefonní přijímač. Při videohovoru lze nastavit místo obrazu z obou fotoaparátů libovolný obrázek nebo videosekvenci, která se zobrazí volajícímu nebo volanému na displeji.

Zprávy - neodečítá, neupozorňuje

Nectnost některých nových BenQ-Siemensů, které mají uživatelské prostředí navržené na Tchajwanu, se nevyhnula ani testovanému modelu. Při psaní textových zpráv telefon nezobrazuje počet napsaných znaků ani neupozorní, že byl překročen limit 160 znaků. Telefon upozorní, kolik zpráv se odešle, až po zadaní telefonního čísla těsně před odesláním.

Specialitou modelu S81 je prediktivní zadávání znaků s pomocí slovníku iTap, známého především z Motorol. Ačkoliv ostatní modely výrobce používají slovník T9, testovaný model má právě iTap. Na rozdíl od slovníku použitého v Motorolách se však iTap v testovaném BenQ-Siemensu neumí naučit již jednou psaná slova. Většina českých slov je také na výběr pouze s diakritikou. iTap lze naštěstí trvale přepnout na postupné zadávání znaků. Nechybí doručenky. V prodejní verzi by měly být problémy s diakritikou odstraněny.

Telefon také podporuje multimediální zprávy MMS, do kterých lze vedle fotografií a videí vkládat také položky z telefonního seznamu a z kalendáře. Přímo z editoru lze pořizovat fotografie. Ve výbavě se také nalézá e-mailový klient s podporou protokolů POP3, IMAP4 a SMTP. Nastavit lze limit velikosti zprávy až do 100 KB.

Ostatní funkce - průměrná nabídka

Ve výbavě elegantního BenQ-Siemensu S81 nechybí nic podstatného, některé funkce by však mohly být vyřešeny lépe. To je nejmarkantnější u kalendáře, který nabízí pouze měsíční náhled. Upomínky v kalendáři mohou mít zvukové upozornění a nechybí možnost opakování. Budík nabízí pět nezávislých časů buzení a nastavit lze dny, ve kterých má být budík aktivní.

Nechybí jednoduchá kalkulačka a převodník, který však slouží pouze pro přepočet měn a nikoliv fyzikálních veličin. Dále se v nabídce nacházejí stopky, odpočítávač a možnost automatického zapínání a vypínání telefonu ve stanovený čas. Chybí naopak hlasový záznamník.

Telefon má ve výbavě MP3 přehrávač, který lze poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka, a hraje na pozadí. Integrované FM rádio chybí. Vestavěná paměť 27 MB by nepobrala příliš hudebních souborů, to však nevadí. Telefon totiž podporuje paměťové karty formátu Micro SD, které se vkládají do telefonu slotem umístěným na pravém boku. Karty tak lze vyměňovat i za provozu.

Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth a přes USB datový kabel (USB 1.1). Nevíme však, zda-li telefon podporuje funkci Mass Storage, jelikož jsme neměli v době testu k dispozici datový kabel. Nový BenQ-Siemens samozřejmě podporuje Javu MIDP 2.0 a v jeho výbavě jsou dvě předinstalované hry - Bowling a Tenis. Nechybí také wapový prohlížeč 2.0, který může využít mimo rychlých dat v sítích třetí generace pouze datové přenosy GPRS třídy 10. Podpora EDGE chybí.

Fotoaparát - zklamání

BenQ-Siemens S81 má ve výbavě dva fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů. Hlavní fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu, druhý umístěný nad displejem má rozlišení pouze VGA. Autoportréty lze pořizovat právě druhým fotoaparátem, jelikož u čočky fotoaparátu chybí zrcátko. Nechybí však poměrně účinný blesk, který lze využít také jako svítilnu.

Kvalita pořízených fotografií je na velmi nízké úrovni. Snímky jsou neostré, nemluvě o nevěrném podání barev. Na fotografiích jsou také patrné barevné fleky a přepálené plochy. Nízká kvalita fotografií může být způsobena předprodejním firmwarem telefonu. Jakmile získáme do redakce prodejní vzorek telefonu, vyzkoušíme fotoaparát znovu.

Při fotografování lze nastavit scénu (exteriér - interiér), efekt (normální, černobílý, negativní a sépiový efekt), vyvážení bílé (automatické, žárovka, zářivka a denní světlo), kontrast v deseti krocích a redukci blikání (50 Hz a 60 Hz). Telefon umí pořizovat i videa, ale pouze v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Pro videonahrávky platí stejná nastavení jako pro fotografování. Při přehrávání videonahrávek nelze použít zobrazení přes celý displej.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? jemný a kontrastní displej

použité materiály

výborné zpracování

výdrž baterie Proč ho nekoupit? neodečítání znaků v textových zprávách

prediktivní slovník iTap

kalendář Kdy? V prodeji od září 2006 Za kolik? 7 490 Kč včetně DPH

BenQ-Siemens S81 je na pohled pěkný a elegantní přístroj. Telefon také získal ohodnocení od sdružení iF Design. Konstrukce telefonu včetně zpracování je na vysoké úrovni, nic nepovrzává a pochválit musíme také klávesnici. Potud by bylo vše v pořádku. Telefon však srážejí vlastnosti spjaté s telefonním seznamem, psaním textových zpráv a kalendářem. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní funkce telefonu, nelze než potlačit prvotní nadšení.

Po stránce výbavy nechybí téměř nic podstatného. Absentuje pouze hlasový záznamník a někdo může postrádat podporu datových přenosů EDGE nebo FM rádio. Kvalita fotoaparátu také nedosahuje standardu dané třídy. Pochválit můžeme tedy pouze kvalitní MP3 přehrávač. To však nedělá mobilní telefon mobilním telefonem. Případné zájemce nechceme od modelu S81 odrazovat, ale výrobce má ve svém portfoliu zdařilejší telefony.

Model S81 se již delší dobu prodává na domácím tchajwanském trhu a na některých dalších asijských trzích. Na českém trhu by se měl BenQ-Siemens prodávat za 7 490 Kč.