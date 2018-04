Elegantní komunikátor jako ze staré školy. Recenze GSmart S1200

Gigabyte GSmart S1200 je na první pohled dalším typickým moderním dotykovým telefonem. Většinu čelní plochy zabírá displej a pod ním je zdánlivě jediné tlačítko. K modernímu pojetí přispívá i nejnovější verze Windows Mobile s pořadovým číslem 6.5 a také vlastní flashové uživatelské prostředí z dílen tchajwanských programátorů.

Dobře vybavený komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 6.5.

Ale realita je trochu jiná, první dojmy klamou. Gigabyte S1200 je totiž daleko klasičtějším komunikátorem, než se na první pohled zdá. A možná právě proto si najde řadu příznivců. Líbit se bude především zastáncům klasických mobilních Windows v jejich čisté podobě. Ostatní uživatele pak telefon jistě zaujme designem.

Vzhled a konstrukce – malý, tenký a krásný

První, čím z dnešní záplavy špičkově vybavených dotykových telefonů Gigabyte S1200 vybočuje, je jeho samotný vzhled a konstrukce. Nejmodernější špičkové chytré telefony se totiž v poslední době výrazně zvětšily, aby nabídly doslova obří displeje. Extrémem je pak HTC HD2 s neuvěřitelnou úhlopříčkou 4,3 palce.

To S1200 je oproti němu doslova trpaslík. S rozměry 106 x 52 x 11,4 patří mezi opravdu malé přístroje a ani hmotnost 102,5 gramů není nic, co by zavdávalo příčinu ke kritice. Do tak malého těla se vešel displej s úhlopříčkou "jen" 3,1 palce a rozlišením WVGA. Těmito parametry, i další výbavou, můžeme S1200 považovat za přímého konkurenta HTC Touch Diamond 2. Mimochodem, na displeji se během testování náhle objevila jakási obdélníková mapa, které si můžete všimnout na některých fotografiích. Její přítomnost nemá vliv na funkci displeje a v rozsvíceném stavu je sotva postřehnutelná, vypnutý displej ale vypadá z některých úhlů opravdu podivně.

Co nemůžeme GSmartu S1200 rozhodně vytknout, je jeho vzhled. Design je elegantní a atraktivní zároveň, přitom se výrobce vyvaroval jakýchkoli výstřelků. Mezi záplavou stejných dotykových telefonů patří S1200 k těm nápaditějším kouskům.

Ani konstrukci telefonu není co vytýkat, použité materiály jsou kvalitní a zpracování na velmi dobré úrovni. Kryt baterie, který pokrývá celou zadní plochu a zasahuje i do boků telefonu, je vyrobený z pogumovaného materiálu. Díky tomu se telefon velmi dobře drží a neklouže z ruky. Materiál také není příliš náchylný na zachytávání otisků prstů. Vynahradí to ale čelní strana, kde si otisků uživatel užije dosyta.

Displej a ovládání – čínská specialita

O přítomnosti 3,1palcového WVGA displeje jsme se již zmínili. Obraz na něm je opravdu výborný a tak se rozhodli tchajwanští specialisté tohoto potenciálu využít a připravit vlastní grafické uživatelské prostředí. Telefon tak dá uživateli na výběr hned ze sedmi různých prostředí. Říkáte si, že je to trochu moc? Inu, je. A to i přesto, že jedním z prostředí jsou čistá Windows Mobile 6.5. Zbylých šest prostředí je vytvořeno ve Flashi a mají typicky asijský nádech.

Šestice prostředí nabízí ještě ke všemu tři lehce odlišné způsoby ovládání. Nejčastěji se setkáme s pestře vyvedenou úvodní obrazovkou, na které nic není. Tedy krom ikon ve spodní části obrazovky. V prostředí se lze tahem prstu do jedné ze čtyř stran přesouvat k sadám ikon – na každou stranu z úvodní obrazovky je tak k dispozici nějaká sada funkcí. Jiné prostředí nabídne obdobné chování, jen ve směru dolů najdeme prostor pro umístění Widgetů. Další velmi živé prostředí (a to doslova) otevře tahem směrem dolů klasické třístránkové menu. Listuje se tahem do stran. Tahem zespoda nahoru opět objevíme plochu s Widgety.

Zdá se vám, že jednotlivá prostředí popisujeme trochu ve spěchu a zmateně? Inu, při takovém množství by jejich popis vydal na samostatný článek a výsledek by byl pravděpodobně stejný. Všechna prostředí jsou sice poměrně dobře použitelná a uživatel si snadno zvykne na umístění ikon tam či onde, ale spojuje je jeden problém. Tím je jejich vzhled. Pokud máte rádi pouťové atrakce ve svém telefonu, pak jsou prostředí z dílen čínských grafiků to pravé pro vás. Když šestici prostředí přirovnáme k čínským omalovánkám, nebudeme daleko od pravdy. Minimálně trojice prostředí totiž jimi přímo je.

My jsme tak při používání telefonu vsadili na klasiku a pohybovali se v prostředí čistých Windows Mobile 6.5. Jejich popisem se rovněž nebudeme nijak zdržovat, představili jsme vám je v několika samostatných článcích.

Jisté je, že nejnovější mobilní Windows jsou přeci jen podstatně přívětivější pro ovládání prstem než předchozí generace. U GSmart S1200 tak nemusíme nijak lamentovat nad absencí obvyklých hardwarových tlačítek home a zpět. Najdeme tu jen potvrzovací středovou klávesu, která většinou zahálí, a dvojici tlačítek pro ovládání hovoru. Na boku telefonu je ovladač hlasitosti a na vrchní straně staré dobré vypínací tlačítko. Za jeho přítomnost Gigabyte chválíme. Výrobci si totiž v poslední době zvykli na odemykání telefonu á la iPhone, které často zdržuje a ne vždy se dá pohodlně provést jednou rukou. Tlačítko na vrchu telefonu, které jej okamžitě probudí k životu, považujeme za správné řešení.

Bohužel za správné řešení nelze považovat zadávání textu na GSmartu S1200. Gigabyte se totiž rozhodl při lokalizaci použít řešení Sunnysoft InterWrite a s ním přichází i odpovídající klávesnice. Telefon tak při psaní zpráv, e-mailů nebo poznámek nabídne tři druhy rozpoznávání psaného písma a také trojici klávesnic. V této trojici je klasická miniaturní qwerty klávesnice, velmi podivná hybridní klávesnice v abecedním uspořádání pro zadávání prsty a naštěstí i klasická alfanumerická virtuální klávesnice. Ta je jedinou možností, jak rozumně zadávat text prsty. Ona abecední klávesnice je totiž příliš pomalá. Šestice polí nese vždy šest znaků a ty se zadávají tak, že na daném poli je nutné podržet prst a znaky se následně objeví v polích, kde byly ostatní šestice. Přesunem prstu na správné pole pak zadáme požadovaný znak. Opravdu zdlouhavé a nepoužitelné. Miniaturní qwerty není pro prsty vhodná ani v režimu na šířku, do kterého se dá přepnout. Zadávání textu je tak velmi slabá disciplína.

Mimochodem přepnutí displeje se neprovádí automaticky, telefon nemá pohybový senzor. Místo toho stačí chvíli podržet stylus nebo prst v horním rohu obrazovky a objeví se rychlé menu. Lze je takto vyvolat téměř kdykoli a odkudkoli v prostředí telefonu. Kromě rotace displeje se tu dá rychle přepnout vyzváněcí profil, nastavit intenzita podsvícení, změnit tapeta nebo vyzvánění či se dá otevřít správce paměti. Opět šikovná utilita, za kterou Gigabyte chválíme.

Rychlost běhu telefonu a uživatelského prostředí je v tomto případě spíše průměrná. GSmart S1200 není rychlý jako blesk, ale také není nijak nepřijatelně pomalý. Telefon je poháněný procesorem Qualcomm s taktem 528 MHz a má dostatek paměti – 288 MB RAM a 512 MB flash ROM.

Baterie - standardní výdrž

U tenkého komunikátoru s kapacitou baterie 1010 mAh se nedají očekávat žádné rekordy ve výdrži na jedno nabití. Na druhou stranu je důležitý fakt, že nízká kapacita Li-Pol baterie se nijak výrazně neprojevuje ve zkrácení výdrže. Gsmart S1200 tak můžeme výdrží zařadit do naprostého průměru mezi chytrými telefony. Při velmi intenzivním používání vydrží sotva den, běžně zvládne dva pracovní dny a při troše omezení se dostaneme i za tři dny výdrže na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – zajímavé vyhledávání

V oblasti telefonování a zpráv nepřekvapí S1200 ničím kdovíjak zvláštním. O katastrofickém zadávání textu jsme již hovořili – pro psaní mailů nebo spousty SMS zpráv není S1200 vůbec dobrou volbou.

Podstatně přívětivější je telefonní aplikace a vyhledávání v telefonním seznamu. Telefonní aplikace je oproti standardu graficky lehce upravena a nabízí velká tlačítka pro vytáčení nebo vyhledávání. Vyhledávání probíhá za pomoci slovníku T9, jak bývá obvyklé. Výrazně viditelná je ikona pro vyvolání videohovoru. Uživatel se také může přepnout do seznamu kontaktů. Tady nabízí GSmart trochu neobvyklý způsob vyhledávání – v levé části obrazovky najdeme abecedně seřazenou klávesnici s velkými tlačítky. Po stisku písmene (pro ta dále v abecedě je nutné zalistovat) telefon v dalším kroku nabídne již jen ta písmena, která vůbec připadají v úvahu. Podobně třeba zužují výběr navigace. Lišta s abecedou se dá jednoduše schovat a seznamem může uživatel listovat prstem. Tato řešení snad uspokojí každého.

Gigabyte musíme pochválit za přítomnost vyzváněcích profilů, které nebývají u Windows Mobile standardem. A ještě jednou připomeneme, že se dají profily snadno přepnout pomocí rychlého menu, které uživatel vyvolá z levého horního rohu displeje.

Co se kvality hovoru týče, není si nač stěžovat. Jak již bývá u Windows Mobile telefonů obvyklé, přístroj nabídne i velmi vysoké úrovně hlasitosti reproduktoru a také vyzváněcích melodií.

Organizace a data – nic nového pod sluncem

Co se organizačních schopností týče, je výbava telefonu prakticky zcela poplatná operačnímu systému. Je tu tedy mírně inovovaná sada Office Mobile a jako internetový prohlížeč standardně slouží nový Internet Explorer Mobile. Ten je sice lepší než předchozí verze, ale stále nepatří na absolutní špičku, a proto jsme i my během testování doinstalovali nejnovější betaverzi mobilní Opery.

Samozřejmostí pro Windows Mobile 6.5 je i přítomnost obchodu s aplikacemi Windows Marketplace. Microsoft ale poněkud nepochopitelně nutí uživatele aplikaci nejprve nainstalovat, ikona v menu je tedy vlastně jen zkratkou k instalaci. Což vypovídá o tom, že jsou i nejnovější mobilní Windows spíchnuta poměrně horkou jehlou. K dispozici je i přístup ke službě Microsoft MyPhone, která umožní on-line zálohování kontaktů, zpráv, PIM dat a také třeba fotografií nebo hudby. Jenže především pro mediální obsah je omezením velikost virtuálního prostoru – 200 MB.

Z datových možností nechybí žádná obvyklá. Je tu tedy wi-fi, HSDPA i Bluetooth. Telefon se k počítači připojuje přes klasický miniUSB kabel. Tady ale nastává trochu zádrhel a opět se ukazuje, že Microsoft není schopen vyslyšet ani ty nejzákladnější požadavky uživatelů. Telefon tak standardně při připojení k počítači nedá vybrat z režimů připojení. Automaticky se tak telefon připojí jako zařízení ActiveSync. Naprosto nepochopitelně se ale telefon nedá stále připojit jako USB Mass Storage zařízení. V těchto případech je vidět, kolik práce odvádí třeba vývojáři HTC namísto lidí v Microsoftu a že právě HTC je tím, kdo drží celou platformu Windows Mobile nad vodou. U Gigabyte bohužel takové zkušenosti nemají a tak jejich telefon trpí vrozenými nedostatky operačního systému od Microsoftu. Jistě, ty se dají napravit řadou malých externích programů, ale je samozřejmě komfortnější, když to udělá někdo za vás.

Zábava – fotoaparát nic moc

Ani v zábavní oblasti nelze čekat žádné zázraky. Telefon má tradiční vestavěné hry Solitaire a Bubble Breaker, pro přehrávání hudby nebo videa je tu aplikace Windows Media, jejímž jediným výrazným kladem je fakt, že se dá přehrávání snadno ovládat z nové Today obrazovky.

Telefon disponuje vestavěným GPS čipem, ale nikdo se neobtěžoval předinstalovat alespoň dnes tak populární Google mapy. To bude muset majitel zvládnout sám. Hlavně že tu jsou aplikace MSN money a MSN weather, které nám zjistí aktuální kurzy měn nebo stav počasí.

Zábavy si moc neužijete ani s vestavěným třímegapixelovým fotoaparátem. Ten patří k podprůměru i ve své kategorii. Má sice automatické ostření, ale přisvětlovací dioda zcela chybí, takže alespoň přijatelné snímky lze pořizovat pouze za dobrých světelných podmínek.

Shrnutí – hezký komunikátor pro znalce

Gigabyte S1200 je velmi příjemným zpestřením našeho trhu. Bohužel výrobce se namísto napravování chyb v operačním systému soustředil na vlastní pouťové uživatelské prostředí, které ale funkčnost telefonu samo o sobě nijak nerozšiřuje.

Proto je Gigabyte S1200 spíše komunikátorem určeným do rukou tradičních příznivců operačního systému od Microsoftu. Ti si totiž budou moc dobře vědět rady s jeho nedostatky a dovedou je poměrně rychle odstranit. Je přitom škoda, že Gigabyte nevěnoval pozornost takovým samozřejmostem, jako je USB Mass Storage režim nebo možnost rovnou po připojení zapnout režim sdílení sítí. Konkurence to umí. S1200 rozhodně není žádnou hvězdou v multimediální oblasti, ale i to se dá poměrně jednoduše napravit řadou externích aplikací. Telefon můžeme doporučit i do rukou pokročilejších uživatelů, kteří se smíří s tím, že budou chvíli hledat ten správný software, který naplno využije potenciál tohoto komunikátoru.

Výhodami tohoto tchajwanského přístroje je především jeho elegantní design a celkově velmi slušná hardwarová výbava. Že u Gigabytu občas přemýšleli i nad rámec standardních Windows Mobile 6.5 dokazuje třeba chytrý panel profilů, který lze vyvolat téměř kdykoli a odkudkoli. Cena okolo 10 000 korun zcela odpovídá konkurenci v podobě HTC Touch Diamond 2.