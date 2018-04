Elegán, co se chce postavit iPhonu - Samsung F490 recenze

Na iPhone od Apple nejrychleji zareagovali korejští výrobci LG a Samsung. Oba tito výrobci představili krátce po premiéře iPhonu vlastní model s dotykovým displejem a ovládání prsty. LG uvedlo model vyvinutý s módním domem Prada. LG Prada se začalo prodávat ještě před iPhonem a výrobce s ním slaví úspěch.

Na podobně koncipovaný Samsung jsme si museli chvíli počkat. Samsung sice svůj „iPhone“ F700 představil hned vzápětí, ale do prodeje se dostal až na podzim loňského roku. Model F700 s velkým displejem a výsuvnou QWERTY klávesnicí doplnil módní model Armani P520 s menšími rozměry a tudíž i menším displejem.

Konkurence testovaného Samsungu F490: iPhone od Apple, Prada od LG a chytrý HTC Touch.

Elegantní mobil s bohatou výbavou a dotykovým displejem, který se ovládá prsty.

Samsung F700 se exkluzivně prodává pouze u operátora Vodafone. Pro volný prodej korejský výrobce připravil model nový – dnes testovaný Samsung F490. Ten má vylepšenou výbavu a stejně rozměrný displej. Chybí však výsuvná QWERTY klávesnice, což může být pro někoho nevýhoda. Rozměry telefonu se však zmenšily.

Nový Samsung F490 si svojí koncepcí říká o srovnání s populárním iPhonem. Jenže stejně jako obdobné modely od LG není ani testovaný Samsung smartphone. Mimo Java aplikací jeho výbavu nelze nijak rozšířit. I uživatelská přívětivost ovládání za americkým vzorem pokulhává. Testovaný Samsung se na trhu poměří především s LG Viewty.

Design – elegán každým coulem

U telefonů podobné koncepce jako je iPhone, nelze vymýšlet žádné designérské extravagance. Design telefonu s velkým dotykovým displejem by měl být především funkční a více než módní výstřelky uživatel ocení dobrou ergonomii.

Přestože designéři Samsungu neměli s návrhem vzhledu testovaného telefonu prostor k rozletu fantazie, výsledek se povedl. Tenký mobil je přibližně stejně velký jako iPhone, jen je o něco užší. Přesné rozměry jsou 115 x 53,5 x 11,8 milimetru. Samsung F490 je o poznání lehčí než iPhone, váží pouze 102 gramů.

Černý mobil ozvláštňuje chromovaná obruba čela telefonu zasahující do boků. Čelo telefonu skryté za průhledný kryt displeje má metalický nádech. Výrazným designérským prvkem jsou tři dotykové ovladače pod displejem, které nejsou bez podsvícení příliš vidět. Na zádech telefonu upoutá stříbrná obruba čočky fotoaparátu.

Displej – slušná kvalita

Displej testovaného Samsungu má menší rozlišení než displej iPhonu – 240 x 432 obrazových bodů. Poměr stran displeje je 16 : 9 a úhlopříčka má hodnotu 3,2 palce. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej nabízí velmi dobré zobrazení, je však hůře čitelný na přímém slunečním světle.

Uživatelské prostředí testovaného telefonu nabízí jediné černo-modro-bílé zobrazení. To se hodí ke stylu telefonu. Na displej v pohotovostním stavu můžeme vložit libovolnou tapetu. Nastavit lze i sekvenci po sobě jdoucích tapet, které doprovází animace při přechodu z jedné na druhou.

Na displeji v pohotovostním stavu můžou být dotykem na spodní lištu zobrazeny hodiny ve velkém obdélníku. Zvolit může i zobrazení dvou časových pásem najednou. Přejetím prstu po obdélníku s hodinami doprava či doleva lze zobrazit měsíční náhled kalendáře.

Baterie – velmi slušná výdrž

Testovaný Samsung používá baterii Li-Ion s vysokou kapacitou 1000 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 250 hodin. Hovorový čas podle technické specifikace dosahuje tří hodin. V našem testu bez vypínání na noc Samsung F490 vydržel na jedno nabití baterie v provozu pět dnů. V tom je započítáno zhruba patnácti minutové volání a přibližně půlhodinový poslech hudby.

Ovládání – dotykový displej a senzorové klávesy

Nový Samsung F490 používá uživatelské prostředí Croix, které je uzpůsobené pro ovládání prsty na dotykovém displeji. Nečekejte však tak sofistikované ovládání jako u iPhonu. Multitouch nový Samsung nepodporuje.

Z pohotovostního zobrazení se do hlavního menu dostanete stiskem senzorového tlačítka umístěného pod displejem. To doplňují dvě klasické klávesy pro ukončení a přijetí hovoru. Jelikož jsou funkční klávesy na čele přístroje dotykové a tudíž nejsou v klidovém stavu aktivní, probudí se telefon z klidového stavu stiskem libovolné boční hardwarové klávesy.

Na pravém boku nalezneme odshora dolů tlačítka pro zapnutí a vypnutí telefonu (tento posuvný ovladač slouží zároveň jako zámek telefonu), tlačítko pro vstup ke zrychlené nabídce a tlačítko sloužící jako spoušť fotoaparátu. Na levém boku se pak nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti.

Hlavní menu je tvořeno maticí v rozložení 3 x 4 ikony. Aktivní ikonu signalizují dva pruhy, které se střetávají právě na zvolené ikoně. Pokud přiložíme prst na aktivní ikonu, můžeme pohybem prstu přejíždět po celé nabídce. Samozřejmě je možný přímý výběr požadované ikony přímým stiskem.

Hlavní menu může být tvořeno i textovou nabídkou v řádcích, tedy stejně jako níže položené nabídky. Zde se dostáváme k vlastnosti, která je v případě vzpomínaného iPhonu dovedená k dokonalosti, zde však trochu pokulhává. Listování v nabídkách posunem prstu nahoru a dolů není v případě Samsungu F490 příliš komfortní a pokud se listuje v obsáhlém seznamu (například v telefonním seznamu nebo seznamu hudebních skladeb), není ani příliš přesné. Ale tím nechceme říci, že ovládání Samsungu F490 je vyřešeno špatně, pouze konkurence je o trochu dál.

Telefon má i menu obsahující pouze čtyři ikony zrychlené nabídky. K tomuto menu se dostaneme vzpomínaným stiskem boční klávesy, nebo stiskem čtverečku ve středu displeje v pohotovostním zobrazení. Ve zrychlené nabídce se nachází přístup k zadání telefonního čísla, ikona zpráv, přístup na internet a aktivace hudebního přehrávače. Stiskem do středu rychlé nabídky se dostaneme do hlavního menu.

Ve spodní části menu se nachází dvě virtuální tlačítka, z nichž to pravé slouží pro návrat zpět a to levé k potvrzení nebo k vyvolání kontextové nabídky. Do hlavního menu se z každé pozice v nabídce dá rychle dostat stiskem prostředního senzorového tlačítka. Do pohotovostního stavu potom stiskem dotykového tlačítka pro ukončení hovoru.

Odezva telefonu je na slušné úrovni a rychlost přepínání mezi různými funkcemi je příkladná. Trochu obavu jsme měli ze psaní na testovaném telefonu, naše pochyby se však ukázaly jako liché. I když telefon nenabízí virtuální QWERTY klávesnici, ale pouze tradiční klávesnici v rozložení dvanácti kláves jakou známe z běžných mobilů, je psaní poměrně komfortní.

Rychlosti psaní napomáhá slovník T9 se slušnou zásobou českých slov (další je možné přidat) a zejména odezva telefonu při stisku virtuální klávesy. Při každém stisku dotykového displeje totiž Samsung F490 mírně zavibruje.

Telefonování – 1000 kontaktů

Telefonní seznam testovaného Samsungu pojme rovnou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu lze přiřadit vedle jména a příjmení osm telefonních čísel, faxové číslo, tři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, dvě poštovní adresy, přezdívku, datum narození, jméno zaměstnavatele, funkce a poznámku.

Ke kontaktu lze přiřadit specifické vyzvánění a to i pro došlé textové zprávy. Vyzvánění může být i ve formátu MP3 a kontakty lze třídit do skupin volajících. Tyto skupiny volajících pak můžeme v telefonu vytvářet a libovolně pojmenovávat. U jednotlivých skupin volajících lze měnit obrázek a vyzváněcí melodii.

V telefonním seznamu se vyhledává přímým zadáním jména, nebo posunem nahoru a dolů v nabídce. Mezi jednotlivými kontakty zobrazenými po poklepání na položku v seznamu se můžeme pohybovat posunem prstu vpravo či vlevo. K dispozici je i přímé zadávání čísla, které se aktivuje stiskem ikonky umístěné v horní části pohotovostního displeje vedle ikonky telefonního seznamu a přepínání tichého režimu (tuto ikonku je nutné chvíli podržet).

Nechybí zrychlená volba pro osm kontaktů, obdobně jako na běžných telefonech. Samsung F490 má vyzváněcí profily, ty však nemohou být časované. Profily lze detailně editovat, včetně výběru jednoho z pěti druhů vibračního vyzvánění. Kvalita reprodukce zvuku při hovoru je na slušné úrovni, potěší dostatečně kvalitní hlasitý odposlech. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a UMTS pásmu 2100 MHz.

Zprávy – SMS, MMS i e-mail

Jak už jsme uvedli, psaní na Samsungu F490 nečiní výrazné problémy a tak i komunikace pomocí SMS zpráv je pohodlná. Bohužel telefon sice zobrazuje počet zbývajících znaků z počtu 2295, ale nezobrazuje pořadí právě psané vícenásobné textovky.

Telefon píše textové zprávy se zapnutým českým slovníkem T9 bez diakritiky. Text lze kopírovat a vkládat. Paměť testovaného Samsungu pojme 500 textových zpráv a nechybí doručenky. K dispozici je i SOS zpráva, kterou může uživatel odeslat v ohrožení čtyřnásobným stiskem tlačítka regulace hlasitosti.

MMS zprávy mohou mít velikost až 300 KB. Při vkládání fotografií v maximální velikosti telefon sám snímek zmenší. Přímo z editoru můžeme pořizovat fotografie a videa, stejně jako zvukové záznamy. Pro MMS zprávy je vyčleněna volná sdílená paměť telefonu.

Samsung F490 má i e-mailový klient s podporou protokolů POP3, SMTP, IMAP a SSL. Stahovat se může jenom hlavička nebo celý e-mail. Stahovaný e-mail může mít maximálně velikost 500 KB a e-maily můžeme stahovat automaticky v zadaných termínech. Nechybí blokování až 11 adres a předmětů. Do odesílaných e-mailů lze vkládat vizitku a podpis. Vyžadovat můžeme zprávu o doručení a o přečtení.

Další funkce – bohužel bez wi-fi

Samsung F490 má bohaté multimediální funkce, chybí však FM rádio. Povedený hudební přehrávač nabízí třídění podle interpreta, žánru, alba a skladatele. Hudební soubory lze i ohodnotit. Při přehrávání se na displeji objeví dva modré pruhy, stejně jako v hlavním menu.

Vodorovný pruh ukazuje přehrávané místo ve spuštěné skladbě, svislý indukuje hlasitost. Dotykem do pozice, kde se oba pruhy protínají, se dá pohybem do čtyř stran ve skladbě pohybovat nebo nastavovat hlasitost. Přejetím přes vodorovný pruh doleva nebo doprava můžeme přeskočit na další skladbu.

Bohužel velká plocha displeje není využita pro zobrazení obrázku alba, ze kterého přehrávaná skladba pochází. Obrázek alba v miniaturní podobě je k dispozici až po najetí na detail skladby. Obrázek se rovněž v malém rozlišení objeví při odchodu do pohotovostního stavu. Nechybí opakování a náhodný výběr. Tvořit můžeme playlisty.

Telefon má na vrchu konektor Jack 3,5 milimetru pro připojení klasických sluchátek, případně lze využít stereofonní bezdrátová Bluetooth sluchátka. Kvalita reprodukované hudby je na slušné úrovni, standardně dodávaná sluchátka jsou poměrně kvalitní.

U sluchátek pouze zamrzí krátká šňůra, která nedosahuje ani do kapsy u kalhot. Uživatel je tak odkázán použít redukci na standardní konektor, nebo použít jiná sluchátka. Hudba hraje i na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu.

Videopřehrávač zvládne přehrání videa ve formátech WMV, MPEG4, H.263 a H.264 v maximálním rozlišení VGA a kvalitě 30 fps. V přehrávaném videu se lze posouvat stejně jako v případě hudby pomocí vodorovného pruhu, který se objeví po poklepání na displej. Svislý opět slouží k regulaci hlasitosti. Telefon nabízí možnost zvolit čas, od kterého chceme video přehrát.

Kancelářské funkce zastupuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Události mohou být v pěti kategoriích a nechybí upozornění a opakování. Jako upozornění můžeme zvolit libovolnou MP3 skladbu.

Dále je k dispozici poznámkový blok, jedna poznámka může mít 100 znaků. Nechybí úkolovník, světové hodiny, kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač, stopky a hlasový záznamník. Délka zvukového záznamu nemůže překročit jednu hodinu. V nabídce je i jedna Java MIDP 2.0 hra Photo Puzzle a k dispozici je i aplikace Google Maps.

Datové připojení obstarává v případě testovaného Samsungu EDGE a HSDPA 3,6 Mbps v sítích třetí generace. Datové připojení lze využít pro vestavěný internetový prohlížeč NetFront 3.4. Ten však nenabízí příliš komfortní brouzdání. Ve výbavě je i vyhledávač Google a přímé připojení na Gmail. Bohužel, slabinou testovaného přístroje je absence wi-fi.

Vestavěnou paměť s kapacitou 140 MB lze dále rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. Ty se nevkládají do slotu na boku telefonu, nutné je odejmout kryt baterie. Baterii však vyjímat není nutné. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí USB 2.0 (Mass Storage).

Fotoaparát – Pět megapixelů a autofokus

Testovaný Samsung se může pochlubit kvalitním fotoaparátem s rozlišením pět megapixelů. Nechybí automatické ostření, stabilizátor, samospoušť a LED blesk. K dispozici je pořizování vícenásobných snímků, efekty, vyvážení bílé a nastavení ISO. Snímky mohou být pořizovány ve čtyřech úrovních kvality.

Kvalita pořízených snímků je na docela slušné úrovni. Na fotografiích není patrná deformace a podání barev je věrné. Ostrost je rovněž ucházející. Na běžné momentky z cest tedy můžeme Samsung F490 doporučit.

Prohlížení fotografií vzdáleně připomíná iPhone, když je možné se mezi jednotlivými snímky pohybovat pouhým pohybem prstu vpravo nebo vlevo. Zvětšení fotografie již tak komfortní není. Nutné je postupně tisknout ikonku lupy, což znamená, že zvětšení trvá dost dlouho.

Co nás nemile překvapilo, je maximální rozlišení pořizovaných videí. Ty totiž mohou mít maximální rozlišení pouze QVGA, což je vzhledem k velikosti displeje škoda. Videa mohou být se zvukem a nechybí možnost zvolení efektu. Nastavit lze vyvážení bílé a délka videonahrávek je omezena pouze volnou pamětí.

Sečteno podtrženo