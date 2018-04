eKniha bez readeru - Kdy WinCE překoná Windows? - a další

WindowsCE překoná Windows v roce 2008!

Počet prodaných mobilních zařízení na platformě Microsoft (třeba PDA) prý v roce 2008 ve světě překonají počet prodaných zařízení s platformou MS Windows (v USA v roce 2010). Není prý otázkou, zda se tak stane, nýbrž kdy to bude. Tvrdí to agentura ETforecast.

Dvě novinky za světa PalmOS launcherů

Netrpělivě očekávaný ZLauncher 3.0 přináší celou řadu podstatných vylepšení a novinek, jak se na pořádný upgrade sluší. Novou verzi MegaLauncheru 4.3 představil i Megasoft2000. Zde se jedná jen o drobnější změny.

eKniha, která nepotřebuje čtecí aplikaci

The Year of Purple Lawn Furniture J. Kevima Wolfa je první PalmOS knihou, která nevyžaduje ke čtení eBook reader. Součástí knihy je totiž čtecí engine. Kniha se po nainstalování "tváří" jako běžná aplikace. Můžete si zvolit typ fontu a některé další vymoženosti čtecích programů. Kniha je upoutávkou na chystaný produkt PDAT Publisher, která by mohla změnit způsob publikování eKnih!

HP USA nabízí 50% rabat na příslušenství...

... koupíte-li u HP dva typy příslušenství z tohoto seznamu, dostanete 50% rabat. Nabídka platí do 31.5.2003.

Nové systémové updaty pro Sony Clié...

... si můžete stáhnout na této stránce. Zajímavá je třeba nová verze Clie Files s podporou ZIP souborů.