EK chystá další regulaci. Tentokrát si došlápne na data a SMS

Zasílání SMS ze zemí EU do Česka od července zlevní. Jedna zpráva vyjde maximálně na necelé čtyři koruny. Europoslanci...

SMS slaví dvacáté narozeniny. Vydělaly víc, než si umíte představit

Dnes je to přesně dvacet let, co lidé odeslali první SMS. Služba, která neměla podle skeptiků šanci se uchytit, téměř...