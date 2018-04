EK chce příští týden odhalit své plány na financování Galilea

ČTK o tom dnes informoval důvěryhodný diplomatický zdroj. Problém s financováním vyplynul z toho, že z projektu odstoupilo konsorcium několika evropských soukromých společností.

Právě ty podle původních plánů měly nést značnou část nákladů na vybudování systému. Nakonec však kvůli obavám o návratnost investic z projektu odstoupily. Kvůli problémům s financováním by projektu mohl hrozit i krach.

EK následně navrhla, že by vývoj převzala EU a privátní firmy by měly zajistit provoz systému. S tím souhlasily i členské státy a podpořil to i Evropský parlament. Otázkou však nyní je, odkud peníze na Galileo přijdou.

Celkem je na vybudování systému potřebných asi 3,5 miliardy eur. Nabízí se například, že by finance mohla buď poskytnout EU ze svých peněz, nebo že by se zvýšily odvody do Evropské kosmické agentury (ESA).

EK by teď měla předložit svou vizi a začátkem října by se pak touto problematikou měli zabývat zástupci členských států na radě ministrů dopravy v Lucemburku. "V konečném důsledku není až tak podstatné, odkud peníze přijdou, hlavní je, že projekt bude pokračovat," řekl dnes ČTK český europoslanec a první československý kosmonaut Vladimír Remek.

Otázka financování Galilea není jediná, která projekt provází. Zatím se také neví, kde by mělo případně být jeho sídlo, což zajímá i Českou republiku. ČR chce, aby to bylo na jejím území, a řadila se i k favoritům.

Debata o umístění nicméně kvůli problémům s financováním prozatím byla odsunuta poněkud do pozadí.

Vývoj evropského navigačního systému, který měl být konkurencí americkému GPS, už nabral velké zpoždění. Původně měl Galileo, který by tvořily asi tři desítky satelitů, začít fungovat v roce 2008. Nyní se zvažuje, že by se tak nejdříve mohlo stát v roce 2012. EU a USA se navíc koncem července dohodly na společném signálu satelitní navigace, takže by oba systému měly být v budoucnu schopné pracovat společně.