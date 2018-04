Eggy: japonské vajíčko k pohledání (preview)

Země vycházející slunce je oblastí, ve které by si přál žít snad každý fanoušek mobilních telefonů a mobilních komunikací. Zdejší (v podstatě monopolní) mobilní operátor NTT DoCoMo nejenže provozuje již více než rok první komerční síť třetí generace, ale současně se sám velmi aktivně podílí na vývoji mobilních zařízení.

V nabídce tohoto megaoperátora najdete přístroje snad pro každou vrstvu obyvatel, která vás může napadnout: od mobilních telefonů pro vrcholové manažery přes mobilní přístrojky určené do dívčích a dámských kabelek až po mobilní šílenosti pro nejmladší skupinu zákazníků.

Roztomilé vajíčko?

Při procházení nejnovějších přírůstků v nabídce operátora NTT DoCoMo nás zaujal zajímavý mobilní komunikátor Eggy. Tento přístroj vskutku nevšedního vzhledu je určen především soudobé japonské mládeži či přesněji starším dětem, pro které je nepředstavitelně "out" používat tatínkův odložený mobil. Zacílení tohoto přístroje přímo do školních brašen je viditelné hned na první pohled - poměrně robustní a téměř čtvrtkilový přístroj by zřejmě nikdo z nás na krku nosit nechtěl. Zmiňovaná bytelnost však nemusí být nutně na škodu, protože Eggy tak bez úhony přežije i tvrdší zacházení a i nějaká ta vlhkost mu příliš neuškodí. Ideální pro dnešní mládež, že?

Nabídkou funkcí však toto vajíčko hravě strčí do kapsy i ty nejdražší evropské manažerské mobilní telefony. Speciální polysilikonový aktivní displej nabízí nejen sníženou spotřebu drahocenné elektrické energie, ale ani po delším aktivním podsvícení "netopí". Pokud jste si již na některý současný aktivní barevný displej sáhli po delší době podsvícení, jistě dobře víte, o čem hovoříme.

Nad displejem umístěné otočné oko digitálního fotoaparátu umožňuje nejen pořizování digitálních fotografií v plném VGA rozlišení, ale také videosekvencí v rozlišení 320 x 200 bodů kódovaných do formátu MPEG4. Při zaznamenávání videa jste omezeni pouze velikostí volné operační paměti, nikoli délkou samotné videosekvence.

Pořádné vejce!

Ovládání celého zařízení je velmi jednoduché a kromě několika málo navigačních tlačítek zde nenajdete numerickou klávesnici známou z běžných mobilních telefonů. Nikoli, i zde jsou Japonci o kus dál: chcete-li někomu něco sdělit, jednoduše mu zatelefonujete. Chcete-li sdělit něco více, jednoduše pošlete fotografii či videosekvenci a místo doprovodného textu můžete doplnit zvukovou poznámku. Není to jednoduché?

Přístroj lze prostřednictvím rychlého USB kabelu propojit také s osobním počítačem a pohodlně tak spravovat kupříkladu telefonní seznam spojený se synchronizovatelným (SyncML) kalendářem a seznamem kontaktů. Samozřejmostí v této kategorii zařízení je pokročilý emailový klient i jednoduchý prohlížeč webových stránek. Nezvyklostí je však vestavěný dekodér digitálního videa: na Eggy totiž můžete sledovat až dvě stovky televizních pořadů vysílaných na šedesáti pěti kanálech!

Při pohledu na podobná zařízení si mnohdy říkáme, proč podobné výrobci nenabízejí také zde. Teprve nyní, když Evropa začíná objevovat výhody a krásy véčkových mobilů s velkými barevnými displeji a digitálními fotoaparáty, Japonci jsou zase o krok kupředu. Nechci si ani představit, co budou používat v době, až zařízení podobná Eggy budou nabízena i českým školákům: dotovaná cena tohoto přístroje totiž nepřesahuje v přepočtu na české koruny částku deseti tisíc.

Technické údaje: