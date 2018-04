Edward Snowden představil nástroj na odhalení šmírování iPhonu

Známý bývalý spolupracovník NSA a whistleblower (či zrádce, podle toho, koho se zeptáte) Edward Snowden představil spolu s hackerem Andrew Huangem způsob, jak odhalit odposlouchávání mobilního telefonu.

Jejich zařízení má před nežádoucím vyzrazením ochránit například reportéry pracující v rizikových oblastech, kde čelí sledování na úrovni vlády. Podle The Verge by zařízení umožnilo naprosté vypnutí veškerého vysílání telefonu, aniž by jinak omezilo jeho používání.

Zařízení se fyzicky připojí k anténám (GPS, GSM, Bluetooth a wi-fi) a může monitorovat činnosti těchto vysílačů a přijímačů. Tak může uživatele upozornit na nežádoucí transmise. Zařízení je prý zatím v prvotní testovací fázi, Snowden a Huang ještě nemají prototyp. Na jeho výrobě budou pracovat až v následujícím roce. Výsledkem by mělo být upravené pouzdro na iPhone nebo další telefony. Systém by také do budoucna mohl kontrolovat, co se v telefonu děje na softwarové úrovni, a odhalit tak třeba se soubory v telefonu a upozornit na nežádoucí či nečekané operace.