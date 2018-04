Editorial Palmare 3 - novinky z redakce, co chystáme, jak jste hlasovali a další

Vítejte v editorialu, kde přinášíme aktuální informace z redakce Palmare, redakční plán i chystané novinky, vyhodnocení anket a hlasování z minulého období i reakce na zajímavou korespondenci.

Editorial 3

Ano, je to definitivně tak - čas letní, prázdninový a dovolenkový se přehoupl do září. Netřeba ale podléhat depresím - podle předpovědí nás čeká babí léto a taky hromada PDA novinek. Na září je totiž ohlášeno několik špičkových programů a na svět by se měly dostat i nové modely (firmy Palm? TapWave? - uvidíme).

Naše ankety a články z minulého týdne

Několik anket jsme měli u naší série článků o emulátorech. 70% čtenářů nepoužívá emulátor kalkulačky, protože jim lépe vyhovují speciální kalkulátorové programy vyvinuté přímo pro PDA. (Máme tu jeden tip na extra povedený grafický kalkulátor pro PalmOS). Mezi používanými emulátory osmibitů převládá ze dvou třetin ZX Spectrum.

Bohaté kontroverzní diskuse vzbudily články o PalmOS - o nejhorších aplikacích pro PalmOS (i když debatění se nakonec otočilo spíš na OS jako takový), o svízelích výběru webového browseru pro Tungsten T a o chybách OS5 objevivších se v tomto handheldu.

Největší zájem za posledních 14 dní vzbudily recenze iPAQu H2210 a informace o zařízení na čtení eKnih firmy Hewlett-Packard. Vysokou sledovanost má páteční seriál 100 rad a triků pro začínající palmisty..

Co chystáme tento týden?

Po prázdninové odmlce se vrací na stránky Palmare dva tradiční seriály - pondělní shrnutí freewarových novinek z minulého týdne (i když dnešní část má trošku jiný charakter) a páteční herní speciál.

Podíváme se podrobněji na několik softwarových novinek PalmOS i PocketPC platformy (aplikace Phone Extender, ThunderHawk, mapy pro PalmOS, PalmaSutra a další). Představíme vám zajímavé univerzální pouzdro a zrecenzujeme iPAQ 1940 a GPSku s Bluetooth.

Z redakční korespondence

V záplavě Sobigů se přece jen objevily některé emaily čtenářů. Martin K. se mne poptal na Zaury 760 a protože těch dotazů mám víc, tak odpovídám - skutečně nevím, že by je sem někdo oficiálně vozil. Těch pár lidí, u kterých jsem tu nádheru viděl (a které zatím marně přemlouvám, aby o nich něco napsali) si je přivezli z venku...

Díky za upozornění na nefunkční downloady z rubriky STAHUJ, snažíme se je opravovat, ale skutečně nemůžeme nikomu programy zasílat na přání. Pokud autor programu stáhne aplikaci ze svých stránek, asi si nepřeje její další šíření a my můžeme takovouto aplikaci maximálně vyřadit z naší nabídky (třeba Elite pro PocketPC)...

Taky díky za další příspěvky do naší malé fotogalerie fotek z PDA - ta se hezky rozrůstá a už je skutečně co prohlížet!

Palmare o prázdninách

Minule jsme zveřejnili malou statistiku článků na Palmare za 1.pololetí 2003. Jestli vás zajímá podobná statistika za poslední dva měsíce (červenec a srpen), tak tady je: