Editace, styly, formáty ve verzi 3.0

EDITACE



QS disponuje editačními funkcemi pro snadnější zapisování a úpravu dat v buňkách. Které to jsou ukazuje obrázek:





CSV - hodnoty oddělené čárkami

- hodnoty oddělené čárkami TSV - hodnoty oddělené tabelátory

Napište do buňky A1 číslo 5 Napište do buňky A2 číslo 10 Napište do buňky A3 vzorec A1+A2

QuickSheet umí vybrat pouze souvislé pravoúhlé intervaly.



řádkový - A1:C1

- A1:C1 sloupcový - A1:A5

- A1:A5 kombinovaný - A1:C5





- A1:C5 zvláštním případem je interval daný výčtem buněk oddělených čárkou - A1:C5, C4, D2:D4

Nejprve ukažte tužkou do buňky, tvořící počátek intervalu (A1) Pak z menu Edit vyberte položku Extend Selection

Zvolení této funkce je indikováno EX indikátorem vedle rolovacích šipek Pomocí šipek se přesuňte po buňkách listu, až se zobrazí požadovaná buňku (A40) Ukažte na ni tužkou Vybere se interval A1:A40 a ohraničí se tlustou čarou

FORMÁTY A STYLY

Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating... Zobrazí se dialogové okno Style Ukažte tužkou na znaménko + při pravém okraji dialogového okna Zobrazí se dotazovací okno, se zobrazeným jménem aktuálního stylu. Pokud chcete parametry stylu změnit, pouze potvrďte OK Pokud chcete vytvořit nový styl, ukažte na tlačítko New

Stávající jméno se vymaže a vy jej přepište svým názvem Nezapomeňte: První znak stylu je zkratkou pro formátování buněk (vlevo od řádků pro vkládání vzorců) Pak potvrďte OK

Name: - jméno stylu, každé jméno stylu musí začínat jiným písmenem

- jméno stylu, každé jméno stylu musí začínat jiným písmenem Sample: - ukazuje, jak budou data v buňce po přiřazení Vašeho stylu vypadat

- ukazuje, jak budou data v buňce po přiřazení Vašeho stylu vypadat Justify: - můžete zvolit zarovnávání údajů v buňce (Left, Center, Right)

- můžete zvolit zarovnávání údajů v buňce (Left, Center, Right) Format: - můžete nastavit, jakého typu bude daný objekt v buňce



Decimal Text Currency Scientific Percent



- můžete nastavit, jakého typu bude daný objekt v buňce Decimals: - počet desetiných míst se zaokrouhlením posledního pouze na obrazovce (max 7), pokud je Format Decimal.

Novinkou je Floating . Pokud nastavíte Floating, bude počet desetinných míst u hodnoty roven počtu desetinných míst u čísla s největším počtem desetinných míst.



(Zkuste zvolit Format Text a dát tři desetinná místa. Sice to neudělá nic, ale jde to)

- počet desetiných míst se zaokrouhlením posledního pouze na obrazovce (max 7), pokud je Format Decimal. Novinkou je . Pokud nastavíte Floating, bude počet desetinných míst u hodnoty roven počtu desetinných míst u čísla s největším počtem desetinných míst. (Zkuste zvolit Format Text a dát tři desetinná místa. Sice to neudělá nic, ale jde to) Bold: - Údaj bude zobrazen tučně

- Údaj bude zobrazen tučně Commas: - Oddělí každá 3 čísla pomocí čárky. Např. číslo 12345678 bude zapsáno jako 12,345,678

- Oddělí každá 3 čísla pomocí čárky. Např. číslo 12345678 bude zapsáno jako 12,345,678 Clip Cell: - Zajistí, že se při překročení délky údaje nevypíší ##### , ale upozorní Vás to, že jste překročili šířku sloupce.

- Zajistí, že se při překročení délky údaje nevypíší , ale upozorní Vás to, že jste překročili šířku sloupce. Underline: - Údaj bude zobrazen podtrženě

- Údaj bude zobrazen podtrženě Lock: - Buňku, u které zrušíte Lock, budete moci při zamčení listu upravovat

- Buňku, u které zrušíte Lock, budete moci při zamčení listu upravovat Default: - Pokud zafajfkujete, bude Vámi zvolený styl aplikován na všechny buňky, kterým jste zatím nenastavili žádný jiný styl.

Vyberte z menu stylů položku Edit Styles... nebo ze základního menu Options položku Formating... Zobrazí se dialogové okno Style Ukažte tužkou na šipku dolů za popiskou se jménem stylu a vyberte potřebný styl Ukažte tužkou na znaménko - při pravém okraji dialogového okna Zobrazené jméno zmizí ze seznamu Pak potvrďte OK

Operace Undo/Cut/Copy/Paste a Paste Special jsou běžné funkce, kterými disponují téměř všechny dostupné aplikace pro PC. Pro tyto operace existuje Indikátor Editace. O co jde:Jde o indikátor, nacházející se úplně vlevo pod řádky pro vkládání vzorců a funkcí. Pokud tento indikátro svítí, provádíte úpravu dat v rámci buněk v listu. Situace může nastat např. při kopírování obsahu jedné buňky do druhé nebo při pouhém zapisování dat do buňky.Pokud nesvítí, provádíte [pravu dat v rámci řádku pro vkládání vzorců a funkcí. Tato situace může nastat např. při kopírování části vzorce z jedné buňky do vzorce jiné buňky nebo při kliknutí do řádku pro psaní vzorců a funkcí.QuickSheet disponuje dvěma typy Clipboardů. První Clipboard (budu používat iClipboard) je čistě interní záležitost QuickSheetu a je přístupný pouze tehdy, je-li QuickSheet aktivní. Pro sdílení dat s jinými aplikacemi Pilota komunikuje QuickSheet s Clipboardem Pilota přes výměnné formáty. Jinak řečeno, Z iClipboardu do Clipboardu přenesete data pouze pomocí výměnných formátů:Standardně se do Clipboardu přenáší pouze hodnoty buněk, oddělené čárkami. Přes menu Options, Properties můžete nastavit, kdy se Clipboardu budou přenášet vzorce oddělené tabelátoryProtože QuickSheet podporuje dva typy Clipboardů, je nutno při vládání (Paste) říci, ze kterého Clipboardu se budou data vkládat. Standardní Paste můžete použít při běžném kopírování, Paste Special při vkládání dat ve formátu CSV nebo TSV.QuickSheet podporuje mazání a vkládání řádků. Stačí, když ukážete na záhlaví řádku nebo sloupce a z lokálního menu vyberete položku Insert. Vybraný řádek (sloupec) se posune dolů (doprava) a nad něj (vlevo od něj) se vloží nový.Každá buňka je tvořena jednoznačnou souřadnící. Souřadnice je tvořena Názvem sloupce a Číslem řádku.Příklad:buňka se souřadnicí C6 leží ve slopci C na 6-tém řádku. Takové souřadnici se říká. Proč? To je jednoduché. Pokud tuto relativní souřadnici použijete ve vzorci a tento vzorec zkopírujete, změní se i souřadnice. A to v závislosti na velikosti a směru posunu, oproti původní pozici.Příklad:Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, změní se i odkaz z A1 o jedno dolů a doprava (na =B2). Takovýchto odkazů se s výhodou používá při kopírování vzorců.Jiným typem je: Pokud umístíte v souřadnici před kterýkoliv název (sloupce nebo řádku) znak, pak tento řádek (sloupec) nepodlehne změně.Příklad1:Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce pozastaví, pak se změní i odkaz z A1 a to pouze o jedno dolů (na =$A2).Příklad2:Napište do buňky C6 odkaz na buňku A1 (=$A$1). Pak buňku C6 zkopírujte do buňky D7. Protože se původní pozice C6 posunula o jedno doprava a dolů, ale znakem $ se změna sloupce i řádku pozastaví, pak odkaz nezmění vůbec (zůstane =$A$1).Pokud se Vám stane, že se v buňce objeví znaky, pak vězte, že se údaj, patřící do buňky prostě nevlezl a je nutné roztáhnout šířku sloupce.Pokud Vám dělá problémy psát před odkazy na buňky znaménko (), zkuste následující:Tak co? Vyšlo 15?Abych pravdu řekl, tak tuhle funkci jsem u předchozí verze QuickSheetu vůbec nečekal. S touhle "vymožeností" se z QuickSheetu stává. Zkuste si například vytvořit listy s názvem 1997 a 1998, kde vytvoříte závislost tržeb na měsících.Následně na to můžete vytvořit další list, ve kterém vytvoříte propojení s ostatními sešity, jak ukazuje následující obrázek.Pozn:V předchozích verzích tako funkce také byla, měla však jeden nedostatek. Místo na názvy listů jste se museli ve vzorci odkazovat na čísla listů, což bylo velmi neefektivní. Ve verzi 3.0 je propojení vyřešeno elegantněji, stejně jako u MS Excelu. Bohužel toto vylepšení je paměťově náročnější (delší odkazy ve vzorcích). rkách.Vybrat jednu buňku je jednoduché. Stačí do ní ukázat. Co však dělat v případě, kdy musíme zadat rozsah buněk (interval) např. pro funkci SUM.Chcete-li sečíst všechny buňky v rozsahu A1 až A5 včetně, syntakticky vyjádřeno a manuálně napsáno by to vypadalo takto. Většinou se však pro zápis intervalu používá tužka. Stačí, když ukážete tužkou na první buňku, tvořící počátek intervalu a táhnete až na buňku tvořící konec oblasti. Vybraná oblast buněk se označí tlustým rámečkem.Existují tři druhy intervalu:I to se může stát. Pokud bute chtít zadat interval A1:A40, v nové verzi lze pro jednoduchý souvislý interval využít nové funkce rolování, při zadávání intervalu buněk mimo aktuální obrazovku. Funkce je intuitivní, stačí prostě táhnou tužkou a obrazovka se začne rolovat. Alternativně lze použít funkciQuickSheet umoňuje stejně jako aplikace na PC nastavit formáty a styly několika způsoby. Mějte však na vědomí, že tyto formáty mění pouze zobrazení dat na displeji ne jejich skutečnou hodnotu.Jméno stylu není nic jiného, než pojmenování několika vlastností buňky jedním názvem. Pomocí QuickSheetu můžete vytvořit až 15 různých stylů pro každý sešit.Jakmile zadáte jméno stylu, můžete pro toto jméno nadefinovat vlastnosti a formáty, které bude objekt mít, pokud mu přiřadíte Vámi vytvořený styl.