EDGE v USA boduje

Americký operátor AT&T Wireless (AT&TW) připravuje kompletní přechod na EDGE, která by měla být hotová v polovině příštího roku. AT&TW již dnes nabízí svým zákazníkům služby EDGE za cenu 79 US dolarů (tedy přibližně 2 200 Kč) měsíčně, jenž zahrnuje nemozené množství přenesených dat. K této službě operátor nabízí PC kartu Sony Ericsson za cenu 249 US dolarů (cca 6 700 Kč), která po slevě přijde na 149 US dolarů (cca 4 000 Kč).

Přechod na novou technologii, naplánovaný na polovinu příštího roku, by měl zasáhnout 215 milionů potenciálních uživatelů.

Podobné plány má další americký operátor Verizon Wireless, který přechod plánuje na červenec příštího roku. V současné době nabízí podobné služby jako AT&TW.

Problém zatím představují mobilní telefony, které EDGE podporují. V současné době je nejaktivnějším výrobcem finská Nokia, která začíná nabízet dva modely - 3200 a 6200. V blízké budoucnosti přibude ještě evropská varinta posledně jmenovaného modelu 6220. Nokia připravuje uvést v příštím roce 15 modelů mobilních telefonů s podporou EDGE.

zdroj: The Register