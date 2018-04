EDGE u T-Mobilu nás příjemně překvapilo (praktické zkušenosti)

EDGE je rychlý mobilní internet

EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) je technologie, která přináší do stávajících GSM/GPRS sítě dvě zásadní vylepšení – změnu modulace signálu ze stávající GMSK na 8PSK a 5 nových kódovacích schémat (celkem jich je tedy devět) rozdělených do tří tříd podle způsobu opravy chyb.

T-Mobile z EDGE implementoval pouze EGPRS (Enhanced GPRS), což je bohužel v dnešní době obvyklé. Přenosová rychlost, které můžete dosáhnout, je právě určena počtem použitých timeslotů a také volbou MCS (Modulation and Coding Scheme). Více technických podrobností v článku Duel rychlého internetu: EDGE versus CDMA2000 1xEV-DO.

Maximální dosažitelné rychlosti na 1 timeslot

MCS Modulace Skupina Maximální rychlost MCS-1 GMSK C 8,8 kbits/s MCS-2 GMSK B 11,2 kbits/s MCS-3 GMSK A 14,8 kbits/s MCS-4 GMSK C 17,6 kbits/s MCS-5 8PSK B 22,4 kbits/s MCS-6 8PSK A 29,6 kbits/s MCS-7 8PSK B 44,8 kbits/s MCS-8 8PSK A 54,4 kbits/s MCS-9 8PSK A 59,2 kbits/s

V praxi vypadá připojení tak, že tam, kde jste u GPRS mohli při využití 4 timeslotů pro download dosahovat přenosových rychlostí nad 60 kbps, se poměrně stabilně udrží MCS-8, které při čtyřech timeslotech umožňuje dosáhnout rychlosti až 217,6 kbps. Maximální teoreticky dosažitelná rychlost je při MCS-9 a využití 4 timeslotů 236,8 kbps. Této rychlosti se dá dosáhnout pouze ve špičkách a dosahuje se ji přibližně stejně často jako rychlosti 85,6 kbps u GPRS. Rozdíl je v tom, že této rychlosti lze bez problémů dosahovat i s běžnými telefony.

Datové přenosy v praxi

S testováním EGPRS jsme si dali skutečně poměrně dost práce a při testech jsme v různých časech přenesli stovky megabytů na downlinku a desítky megabytů na uplinku. Vše s využitím telefonu Nokia 6230, který patří mezi EDGE telefony asi mezi nejrozšířenější u nás, a který má T-Mobile již delší dobu ve své nabídce. Více o telefonech s podporou EDGE viz Prohlédněte si úplně všechny telefony s podporou EDGE.

Výsledky jsou ohromující a nečekané, neboť rychlost downlinku se stabilně v průměru držela okolo 200 kbps, což znamená, že se stabilně uplatňuje MCS-8. Jak vidíte z našich grafů i při více než hodinu trvajících přenosech se tato rychlost v průměru udržuje.

Testy byly přitom prováděny ve standardní síti v provozu na jednom z pražských sídlišť na Praze 6. K dispozici byly stabilně 4 timesloty, stejně jako v minulosti u GPRS. Stahování dat je téměř spojité, výpadky v podobě krátkodobého přerušení přenosu se vyskytují podstatně méně než u GPRS přenosů ve stejné lokalitě a pokud se vyskytnou, trvají jednotky sekund.

Co se uplinku týče, tak tam při využití 2 timeslotů bylo stabilně v dlouhodobých průměrech využíváno MCS-7 a při dlouhotrvajících uploadech (vždy přes 45 minut) se pohybovala v průměru okolo 60 kbps! Na klasický mobilní telefon jsou tyto výsledky nečekaně dobré. Pravda je, že telefon se při testech uploadu poněkud výrazně zahřívá, nicméně na jeho funkčnost to nemá negativní vliv.

Co se latence týče, tak ta zůstává podobná jako u GPRS, tedy v rozmezí 600 až 800 milisekund. Stabilita připojení je mnohem lepší než u GPRS. Za celou dobu testování se nám ani jednou nestala věc z GPRS jinak poměrně známá – tzv. vytuhnutí připojení. EGPRS je v podstatě stejně stabilní jako CDMA a není třeba jej restartovat, což je nepochybně dobrá zpráva zejména pro ty, kteří využívají GPRS v telemetrických aplikacích a plánují přejít na EGPRS.

Pozorný čtenář si patrně povšimnul, že maximální hodnoty přenosových rychlostí na grafech jsou poněkud vyšší než maximální teoreticky dosažitelné hodnoty. Tento jev má prozaické vysvětlení, neboť se jedná o chybu „měření,“ které daný software provádí. Průměrné rychlosti jsou však správně (kontrolováno ještě v dalším software i kontrolou objem přenesených dat/čas).

T-Mobile EDGE versus Eurotel CDMA v praxi

Pokud bychom měli srovnat EGPRS a 1xEV-DO z pohledu uživatele, tak 1xEV-DO jednoznačně poskytuje vyšší teoreticky dosažitelné přenosové rychlosti na downlinku a dokud se na trhu neobjeví také 4+4 EGPRS modem, tak také na uplinku.

V praxi se ovšem může stát a také se to stává, že CDMA je v dané lokalitě tak zatížené, že dosahované přenosové rychlosti se pohybují pod úrovní 200 kbps. Pokud v takovém případě můžete v dané lokalitě na T-Mobile GPRS dosáhnout rychlostí vyšších než 60 kbps (tj. máte 4 timesloty na downlinku a váš telefon je schopen využít CS-3 nebo CS-4), je pravděpodobné, že na EGPRS budete dosahovat rychlostí okolo 160 až 210 kbps.

Rychlost u EGPRS je závislá jednak na kvalitě signálu, která je v podstatě lokálně neměnná a určuje použité MCS, tak na zatížení sítě v dané lokalitě, která určuje počet timeslotů, který vám může být v danou chvíli přidělen (tento parametr se v čase může měnit). Přenosová rychlost ve statickém bodu se tedy mění skokově, neboť je závislá na počtu timeslotů, které vám síť může přidělit.

Při pohybu vstupuje do hry ještě změna intenzity signálu. V případě 1xEV-DO je situace ovšem výrazně jiná. CDMA2000 1xEV-DO mění přenosovou rychlost na downlinku (forward linku, chcete-li) v závislosti na aktuálním zatížení relativně plynule v závislosti na počtu uživatelů připojených k dané základnové stanici a objemu právě přenášených dat. Rychlost na uplinku se mění u 1xEV-DO podle jiných zákonitostí a pokud se ve vaší blízkosti nevyskytne jiný uživatel lze ji v zásadě považovat za konstantní.

Jak to bude s cenami

EDGE je pro všechny zákazníky „zdarma“, neboli za cenu GPRS s jednou jedinou výjimkou – u unlimited tarifů bude od 1. 4. 2005 omezena přenosová rychlost na 85,6 kbps (tedy maximální teoreticky dosažitelnou rychlost u GPRS CS-4) a za možnost využívat vyšší rychlosti si bude muset zákazník připlatit 200 Kč měsíčně. Zákazníkovi s GPRS telefonem to nepomůže, zákazník vlastnící telefon s podporou EDGE pak bude moci nadále využívat rychlosti do výše až 236,8 kbps (4 timesloty při MCS-9).

Těšíte se na rychlejší mobilní internet?