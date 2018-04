EDGE, EDGE a ještě jednou EDGE

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Nové telefony na Mobil.cz

Alcatel OT 557



Sagem myC5-2; myZ-3



LG A7150



Motorola V180



Samsung X610



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 18. října 2004 – pátek, 22. října 2004

pondělí, 18. října 2004

Alcatel OT 557 - rozcuchaný školák (recenze)

Alcatel bude nový model OT 557 nabízet zejména operátorům, ale možná bude i ve volném prodeji. Telefon nabízí velký barevný displej a skvělou klávesnici. Překvapí vás na něm asymetrické prvky, které vytváří neučesaný dojem.

vydáno: pondělí, 18. října 2004

autor: David Novák

rubrika: Alcatel

diskuse: 22 příspěvky, poslední: 22. října, 0:42:44



Sagem myC5-2 a myZ-3 - fotovéčko a vysouvací stylovka (první informace)

Francouzský výrobce Sagem připravil dvě novinky, které více než svoji výbavou zaujmou vzhledem. Véčko myC5-2 má integrovaný fotoaparát, vysouvací model myZ-3 má anténu integrovanou do těla telefonu.

vydáno: pondělí, 18. října 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Sagem

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 18. října, 17:48:25



LG A7150 - první LG s EDGE (první informace)

LG se chystá zachytit nástup nových technologií a tak představilo svůj první model s podporou EDGE. Novinka má vysouvací koncepci a poměrně bohatou výbavu.

vydáno: pondělí, 18. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 21. října, 16:40:30



Vyzkoušejte si software k Motorole V500 (V300 a V600)

U nejnovějších modelů Motoroly se již v krabici setkáme se zkušební trial verzí programu Mobile Phone Tools 3. Pokusím se zaměřit na instalaci a využívání všech funkcí, které tento SW nabízí.

vydáno: pondělí, 18. října 2004

autor: Pavel Mašek

rubrika: Motorola

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 19. října, 16:07:02



TELeKONOM - Nokii klesly zisky a Oskar splatil svůj dluh

Akcionáři ČRa jednali o stažení akcïí z trhu; Z Telecomu přejde asi 3300 zaměstnanců; Eurotel a T-Mobile představili novinky na Invexu; Sony Ericsson navýšil své příjmy; Samsung zvýšil prodej o polovinu

vydáno: pondělí, 18. října 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Ze světa



úterý, 19. října 2004

Heřman: "Přístí rok budou duální terminály pro GSM a EVDO"

Jaká bude budoucnost Eurotelu? Co nového přinese operátor na vánoce? Jak se žije ve společné domácnosti s Českým Telecomem? Co zjistil velký audit?

vydáno: úterý, 19. října 2004

autor: Vaše redakce

rubrika: Publicistika



Noste si žákovskou v mobilu

Další nadílka JAVA aplikací pro váš mobilní telefon se tentokrát točí kolem emailových klientů a ICQ. Najdete tu ale i pár školních programů.

vydáno: úterý, 19. října 2004

autor: Filip Marvan

rubrika: J2ME

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 20. října, 15:13:29



EXKLUZIVNĚ: Oskar má EDGE před spuštěním!

Stalo se něco, co patrně čekal málo kdo. Oskar spustí EDGE a má za sebou již několikatýdenní ostré testování se zajímavými výsledky. Nyní vám přinášíme exkluzivní informace, které se nám podařilo zjistit.

vydáno: úterý, 19. října 2004 09:06

autor: Martin Zikmund

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 94 příspěvky, poslední: 22. října, 10:20:18



středa, 20. října 2004

Jak se vyrábí mobil (reportáž z továrny Siemensu v Německu)

Včera jsme měli možnost navštívit dvě továrny společnosti Siemens, kde se vyrábějí mobilní telefony a přístroje DECT. Podívejte se, jak vzniká takový Siemens C/CX65.

vydáno: středa, 20. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Siemens

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 21. října, 10:04:26



Popovídejte si skoro zadarmo (recenze Agile Messengeru 3.0)

Nová verze oblíbeného Instant Messengeru s názvem Agile Messenger 3.0 integruje všechny funkce klasického IM a navíc obsahuje i podporu Push to Talk. Majitelé neomezených GPRS tarifů tak spolu mohou konverzovat zdarma.

vydáno: středa, 20. října 2004

autor: David Novák

rubrika: IP telefonie

diskuse: 29 příspěvků, poslední: 21. října, 22:26:44



Nokia: "Model 6630 bude k dostání v listopadu za cca 20 000 Kč"

Přinášíme vám zbytek odpovědí Victora Saeijse, generálního ředitele českého zastoupení Nokia. Duplicitní a již zodpovězené dotazy jsme vyřadili. Odkaz na první várku odpovědí naleznete v článku.

vydáno: středa, 20. října 2004

autor: Vaše redakce

rubrika: Online chat



Oskar vyměňuje základnové stanice kvůli EDGE (fotogalerie)

Oskar vyměňuje základnové stanice kvůli EDGE (fotogalerie)

vydáno: středa, 20. října 2004

autor: David Novák

rubrika: Technologie pevných sítí

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 20. října, 21:26:27



Prohlédněte si úplně všechny telefony s podporou EDGE

Po celém světě se již prodává, nebo brzy začne prodávat, přes třicet mobilních zařízení s podporou technologie EDGE. Nabízíme vám jejich kompletní přehled. Objevíte na internetu další modely, na které jsme zapoměli?

vydáno: středa, 20. října 2004

autor: David Novák

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 20. října, 17:15:19



Nokia: "Na nástup sítí 3G jsme připraveni"

Přinášíme vám přepis otázek a odpovědí z on-line rozhovoru s šéfem českého zastoupení firmy Nokia Victorem Saeijsem. Odkaz na druhou várku dodatečných odpovědí naleznete v článku.

vydáno: středa, 20. října 2004 14:14

autor: Vaše redakce

rubrika: Online chat



čtvrtek, 21. října 2004

Motorola V180 – dva týdny na příjmu! (recenze)

Levných véček není na našem trhu zatím příliš na výběr. I z tohoto důvodu by se mohlo nové Motorole V180 dařit. Navíc má solidní výbavu a hlavně má výbornou výdrž baterie. Na příjmu vydrží přes dva týdny na jedno nabití baterie.

vydáno: čtvrtek, 21. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 22. října, 9:24:54



Patchněte si Siemense řady 65

Čekali jsme dlouho a dočkali jsme se! První patche pro řadu x65 jsou na světě. Chcete vedět co umějí? Fandové ze serveru Beinspired je už zkoušejí.

vydáno: čtvrtek, 21. října 2004

autor: beinspired .cz

rubrika: Siemens



Čím nás Oskar překvapí příště?

Co se to poslední době v Oskar Mobilu děje? Proč měnil jméno? Jak dlouho chtěl ještě tajit EDGE? Čím nás nejmladší operátor překvapí zítra a čím za týden? Krátký přehled aktuálního dění kolem Oskara.

vydáno: čtvrtek, 21. října 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Publicistika

diskuse: 28 příspěvků, poslední: 22. října, 7:02:43



Telecom vyplatil dividendy a České radiokomunikace vykupují akcie

Radiokomunikace nabídnou odkup akcií minoritních, nabídka bude trvat přibližně čtyři týdny; Český Telecom vyplácí dividendy. Kromě jiných platil i státní kase; Motorola zvýšila zisk na 479 milionů;

vydáno: čtvrtek, 21. října 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Ze světa



Motorola V180 - displeje a porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 51 detailních fotografií hlavního displeje Motoroly V180. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie vnějšího displeje a fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

vydáno: čtvrtek, 21. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola



pátek, 22. října 2004

Samsung X610 – absolutní placka (dojmy a fotografie)

Asi nejplacatějším mobilem, který jsme kdy viděli, je nový Samsung X610. Tento model ve výrobním programu nahradí Samsung X600, kterému se po stránce výbavy velmi podobá. Telefon má dobrý displej a otočný fotoaparát.

vydáno: pátek, 22. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Samsung

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 22. října, 11:29:55



Eurotel: "Rozšíříme nabídku CDMA terminálů, zavedeme PCMCIA karty"

Přinášíme vám shrnutí online rozhovoru s Michalem Heřmanem, ředitelem Eurotelu. Ptali jste se především na připojení k internetu pomocí CDMA, také na nové tarify a telefony.

vydáno: pátek, 22. října 2004

autor: Vaše redakce

rubrika: Online chat

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 22. října, 10:26:18



Motorola: budoucnost je v Bluetooth (nové příslušenství)

Motorola včera na tiskové konferenci v Praze představila nové příslušenství Bluetooth pro své telefony. Zákazníci se mohou těšit na čtyři nové HF sady a také na další příslušenství. Novinkou je i software PhoneTools verze 3.

vydáno: pátek, 22. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 22. října, 11:20:45



Změní EDGE něco v cenách připojení k internetu?

Na hřiště mobilního internetu přibydou další hráči. Na scéně se objevil T-Mobile s Oskarem a nasazují do hry svoje EDGE. Bude to znamenat další boom v mobilním internetu? Vybrali jsme pro vás různé nabídky a shrnuli jsme, co se v oblasti internetového připojení událo za poslední dva měsíce.

vydáno: pátek, 22. října 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 22. října, 11:12:02



Samsung X610 - fotogalerie displeje

Prohlédněte si menu nového Samsungu X610 na 33 detailních fotografiích jeho displeje. V druhé části článku vám nabízíme i fotografie novinky spolu s předchozím modelem X600.

vydáno: pátek, 22. října 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Samsung



