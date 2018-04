EDGE – ještě nedávno propadák, nyní hit

Ještě před dvěma lety se o EDGE hovořilo jako o zbytečné technologii. Mnozí operátoři již sice dávali najevo svou skepsi týkající se sítí UMTS, ale o EDGE přesto hovořilo jako o technologii, která přišla pozdě a která není příliš zajímavá. Dnes se ale všichni operátoři o EDGE zajímají a doufají, že jim pomůže s datovými přenosy.

Rychlá data v současných sítích

EDGE je technologie pro sítě GSM, která umožňuje přenášet data rychlostmi až 384 kb/s (více si můžete přečíst například zde). Tedy podobně jako v sítích UMTS. 2 Mb/s, o kterých se v souvislosti s UMTS mluví, jsou možné jen při velmi malé vzdálenosti od základnové stanice a jen tehdy, když se nebudete pohybovat.

Výhodou EDGE oproti UMTS je mnohem lepší pokrytí (díky využití frekvencí pro sítě GSM). EDGE je ale jen nadstavba pro přenos dat, zatímco UTMS je i platformou pro mobilní aplikace. Ty ale lze nabízet i v současných mobilních sítích, EDGE jen přidá vyšší datovou propustnost, která je dnes velmi malá a omezující. A samozřejmě je EDGE možné využít pro rychlejší připojení k internetu, i když to je právě to použití, které jen plýtvá možnostmi mobilních sítí (lepší jsou tzv. datové bezdrátové sítě).

Průzkumy a analýzy hovoří o velkém zájmu

Zájmu o EDGE si všímá i studie společnosti Visant Strategies, která předpokládá více než 130 milionů uživatelů EDGE v roce 2009. Problém všech podobných studií a předpovědí je v tom, že se striktně drží schématu T+5, tedy předpovědi platné za pět let, které se vždy po roce aktualizují (a platnost se o ten rok posune, aby výsledek byl vždy až za pět let). V té době už ale nikdo nezkoumá, nakolik se tato předpověď vyplnila. Navíc je spousta vnějších faktorů, které mohou budoucí vývoj ovlivnit – jde především o cenu komponent, mobilů, sítí, typ aplikací, technologický vývoj apod.

Studie má ale pravdu v tom, že stále více operátorů uvažuje o investici do EDGE a to právě z důvodu sílící poptávky po datových přenosech, které GPRS už nemůže uspokojit, zatímco UMTS je zatím nemůže uspokojit. Navíc pro čistě datové přenosy je síť EDGE výrazně levnější než UMTS. Sítě EDGE navíc nejsou zatíženy takovými licenčními poplatky jako sítě UMTS.

Kdo má zájem o EDGE?

Předpokládá se, že za EDGE se začne hodně utrácet v příštím roce, kdy by mělo být v Evropě dost sítí s podporou EDGE a zákazníci by si měli moci vybírat z několika datových karet a mobilů. Z velkých operátorů EDGE odmítnul pouze T-Mobile, který oznámil, že hodlá investovat jen do kombinace UMTS a Wi-Fi. Problém je, že s těmito standardy nedosáhne takového pokrytí jako s EDGE a rychlosti nemůže všude dostupné GPRS konkurovat.

U nás o EDGE vážně přemýšlí Eurotel, o možnosti této technologie se zajímá i Oskar, který nemá licenci na UMTS. Rozhodně se ale s EDGE nesetkáme dříve než před koncem roku, spíše však až v roce příštím. Od začátku příštího roku měly původně u nás fungovat sítě UMTS (pokryto mělo být nejméně 90 % Prahy), ale operátorům se podařilo dosáhnout odložení termínu na začátek roku 2006.

Je ale paradoxní, že Eurotel a T-Mobile investovali již několik miliard do UMTS, ale snaží se start těchto sítí odložit. Přitom potřebují uspokojit poptávku po rychlých a mobilních datových přenosech, což by šlo řešit s UMTS, jenže hledají alternativu – v případě Eurotelu EDGE a CDMA450, T-Mobile sází na Wi-Fi. Všechny varianty ale mohou způsobit, že za pár let už nebude mít vůbec smysl UMTS spouštět a investované miliardy pak nezbude než odepsat. Ostatně, akcionáři to asi překousnou (peníze už byly zaplaceny) a zákazníci to stejně jako podobné hurá akce v minulosti zaplatí.