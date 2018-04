Ed McBain se nestal novým ředitelem EuroTelu

Tisková konference EuroTelu ovšem nebyla pouze o síti DCS-1800, jejíž představení bylo na pozvánce mazaně uvedeno jako představení nového produktu. Jedno z míst u stolu, za nímž seděla kompletní současná vládní garnitura společnosti EuroTel bylo volné - a mezi všemi novináři proběhl vzrušený šepot: bude představen nový ředitel EuroTelu.

Nebylo pochyb - na akci se dostavila i televize, kamery švenkovaly po bezmála šílejícím davu a situace byla tak napjatá, že jsem se po představování systému DCS téměř zapomněl zeptat - což se mi ještě na žádné tiskovce nestalo.

Vsuvka: na většině tiskovek technických firem to vypadá tak, že první řada je prázdná, pokud to kapacita sálu dovoluje, další řady zaplňují lidé z technických titulů případně zaměstnanci presentující společnosti a zadní řady zabírají redaktoři deníků či společenských a netechnických titulů.

Po této vsuvce je asi jasné, co následovalo. Zatímco tisková mluvčí EuroTelu paní Ivana Taťounová pohnutým hlasem sdělovala, že hřeb večera a nefalšované překvapení - pan Ed McBain přišel mezi nás, aby zodpověděl naše dotazy, zadní řady už tušily, ale k nám do řad předních nedolehl ani stín pochybnosti. Aplaudovali jsme: nový ředitel EuroTelu je tu s námi.

Stín pochybnosti se nevloudil do očí naší třetí řady ani v okamžiku, kdy marketingový ředitel EuroTelu vytáhl krabici telefonu Philips Genie a téměř nostalgicky nás upozornil, že limitovaná edice 100 ks telefonu Philips Genie pod názvem Mystery bude v prodeji za cenu 9999 Kč bez DPH na paměť mistrova příjezdu. Oukej, říkala si naše třetí řada - v Americe je to určitě zvykem, přichystat novému řediteli hezoučký dáreček, tak proč s tím nezačít i tady.

Dojemná situace nastala, když se redaktor Práva ze zadní řady zeptal, zda pan McBain používá mobilní telefon (první otázka na McBaina). Ed McBain se šaramantně usmál, z nápsní kapsičky u košile vytáhly Philips Genie Mystery ze stokusové limitované série, zamával jím ve vzduchu a k našemu zděšení pravil, že tohle je jediný, který má. Věru, očekávali jsme, že otevře kufr, vytáhne řadu satelitních telefonů a ukáže nám, čehounům, jak se řídí firma.

Ještě větší zděšení zavládlo, když nás McBain ujistil, že v manuálu je již na stránce, kde se vysvětluje funkce tlačítka ON/OFF. Třetí řada nebyla schopna slova, zatímco poslední řady se smály - měly čemu, nový ředitel EuroTelu že by neuměl používat telefon?

A pak už to tomu nejbystřejšímu ze třetí řady nedalo (přiznávám, nebyl jsem to já), naklonil se k hostesce stojící v uličce a neslyšně se zeptal hlasem zvícím hromu "A ten McBain je vlastně kdo?". Hosteska zrudla a špitla "To je přeci ten slavný autor detektivek co přijel na knižní festival..."

Redaktor se zakabonil, naklonil se ke svému kolegovi a zašeptal " To nejni ředitéél, to je autor detekývek...". Jeho kolega překvapeně pravil "Neblbni, fakt? Týý, to je přeci jasný, to já víííím, ne?". A předal zprávu dál, aby se mu dostalo rituální odpovědi.

Ke mně se zpráva dostala v okamžiku, kdy Ed McBain líčil, kterak kdosi koho znal, zvraždil někoho v bytě a pak si jel udělat alibi tak, že zatelefonoval odněkud z budky. Tím jsme bohužel přišel o skvělý článek, protož se ukázalo, že ten známý je McBainova literární postava.

Nu a tak když jsem o ten článek přišel, musel jsem napsat alespoň tento, abychom si s McBainem byli kvit. Takže tomuto článku věřit můžete, ale nemusíte...

PS: Nutno podotknout, že tento příjemný chlapík by mi rozhodně na místě ředitele EuroTelu seděl. Rešerše udává, že je mu 72 let - což mi přijde na jeho vitalitu neuvěřitelné.