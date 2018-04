EcoTel ISDN Twin db: Profesionál se vším všudy

S postupujícím rozmachem digitálních sítí se na výsluní zájmu začínají pomalu dostávat i digitální GSM brány, jejichž průkopníkem se stal právě německý Vierling. Svými produkty ukázal zákazníkům, jak lze pojmout problematiku ISDN rozhraní v té nejlepší možné variantě, čímž si vydobyl na trhu velmi solidní pověst. Nejnovější model, vyznačující se mimo jiné dualitou, odladil do té formy, že najít vážnější nedostatek se stalo takřka nemožné. Ostatně přesvědčte se sami.

Provedení

Celková koncepce brány nevyžaduje při instalaci použití jakéhokoliv nástroje, neboť všechny konektory i šuplíčky pro SIM karty jsou snadno přístupné po stranách šasi. Na druhou stranu je škoda přístroj nechat zakrytovaný a nepodívat se, jak si výrobce s vyřčenými požadavky poradil. Patrně největší dojem na každého z nás udělá maximální využití prostoru, kde jakékoliv další rozšíření své místo bude jen těžko hledat.

V nejvyšší vrstvě se nacházejí méně známé GSM moduly firmy Simoco, které jsou duální, podporují přenos dat a faxů, přičemž sami o sobě jsou poměrně malé. Po jejich odejmutí spolu s nedílnou řídící jednotkou se ukážou oblíbené obvody Siemens zajišťující rozhraní ISDN. Určitou zvláštností je zrcadlové provedení, kdy každý modul má své vlastní. Za shlédnutí rovněž stojí centrální řídící jednotka, zahrnující paměť flash, situovaná v horní části.

Instalace

Za přívlastkem profesionální se skrývá nejen celková vybavenost a provedení, ale také maximální přizpůsobivost, o niž nemůže být v případě představovaného přístroje sebemenších pochyb. Základní kroky spočívající ve snadném vložení dvou SIM karet do příslušných šuplíčků a připojení stejného počtu duálních antén nemá smysl detailně rozebírat, neboť je zvládne každý. Přejděme proto k podstatně zajímavější části, samotnému připojení k telefonnímu systému, při němž by měl do přiloženého návodu nahlédnout každý. Na výběr je totiž několik variant zapojení a rozhodně se vyplatí vybrat to nejvhodnější. Patrně nejvyužívanějším bude režim NT suplující běžnou vnější linku, bránu tedy připojíte na státní přenašeč ústředny, ovšem jako určité nadlepšení můžete použít synchronizační vstup s vaši přípojkou ISDN. Neučiníte-li tak, mohou nastat problémy při přesměrování externího účastníka na bránu popř. obráceně, neboť jak známo, digitální síť je založena na velmi přesném časování a pokud budou rámce "pevné" linky posunuté oproti rámcům brány, mohou nastat problémy, v jejichž závěru k uskutečnění spojení nedojde.

Další režim představuje TE, tedy koncové zařízení, kdy bránu připojíte k vnitřní S0 pobočkové ústředny. Využití najde především ve chvíli obsazení všech pozic státního přenašeče. Poslední možností je přímé připojení ISDN koncových zařízení, která však vyžadují napájení ze strany "sítě". Vzhledem k tomu, že tento způsob se v praxi takřka nepoužívá, brána není schopna tuto podmínku sama o sobě zajistit a potřebuje do příslušného konektoru, shodného se zmíněnou synchronizací, připojit 40V napájecí zdroj omezený na maximální proud 150 mA.

Konfigurace

Máte na výběr z trojice možných způsobů nastavování parametrů brány. Základní alternativa spočívá v konfiguraci prostřednictvím tónové volby připojeného telefonu, což je sice vymyšleno poměrně jednoduše a přehledně, ale nepatří to k nejoperativnějším. Doporučoval bych její využití především v případě nutnosti snadného popř. i rychlého zákroku. Z hlediska dálkové správy se neocenitelným pomocníkem jeví konfigurace přes přípojku ISDN. Vznikle-li ve firmě problém, technik ho jednoduše analyzuje či dokonce vyřeší, aniž by musel dojíždět.

Největší pozornost bych věnoval konfiguraci prostřednictvím počítače připojeného přes sériové rozhraní. Jenom pro zajímavost podotýkám, že je využit jiný konektor, než na data/fax. Z přiloženého, velmi dobře zpracovaného CD snadno nainstalujete konfigurační program, který se dočkal už verze 3.9, opětovně pracující pod OS Windows 95 a vyšší.

Samotné ovládání plně využívá možností platformy, přičemž popisky máte k dispozici v angličtině resp. němčině. Dojde-li k situaci, že si s daným významem nevíte rady, stačí nahlédnout do přiloženého českého návodu, v němž se dočkáte nejen významu, ale také stručného popisu dané položky. Přehlednost nastavování všech dostupných parametrů je zajištěna jejich rozčleněním do 14 karet. Popisky "záložek" jsou natolik intuitivní, že nalezení konkrétního údaje nečiní sebemenší problém.

Ještě před vložením SIM karet je vhodné v příslušné kartě nastavit PIN každé z nich. Výrobce však počítal i s možností opačného postupu, takže opomenete-li tento krok, na bráně se rozbliká kontrolka a nedostatek vám připomene. Program pomáhá také s hledáním optimálního umístění antén, neboť disponuje 16-ti místným indikátorem síly signálu pro každý modul a poblíž najdete i informace o samotném stavu. Nastavení hlasitosti příchozích i odchozích volání je samozřejmostí.

Pro základní zprovoznění musíte ještě nastavit parametry rozhraní ISDN, neboť výše zmíněné přepínání mezi režimy TE resp. NT, typ spojení (PP, MP), zapnutí impedance, ... provádíte rovněž softwarově.

Při konfiguraci je výhodné rozhodnout, jakým způsobem má brána zpracovávat odchozí volání, konkrétně který z modulů ho má uskutečnit. Málokdo bude mít v obou slotech SIM karty od jednoho operátora, a proto je nutné metodu směrování definovat. Vlastníte-li ústřednu s funkcí LCR, jinými slovy samu o sobě schopnou rozhodnout, přes kterého operátora má být hovor uskutečněn, tak stačí v bráně spřáhnou první B kanál s prvním modulem, druhý s druhým a nechat vše na PbÚ. Ostatní mohou využít buď možnost preferovaného modulu, kdy hovor bude uskutečněn vždy např. přes první a v případě jeho obsazení využije druhý. Nejzajímavější alternativa je spřažena se seznamem, podle něhož se volání rozřadí na jednotlivé moduly. Vhodným naprogramováním tedy i s horší ústřednou můžete dosáhnou výrazných úspor.

Vlastnosti

K usnadnění vytáčení brána nabízí paměť na 1000 čísel rychlé volby, což je u větších firem nedocenitelnou výhodou. Voláte-li navíc často jednoho účastníka, máte k dispozici funkci tzv. pevného volání, kdy do 10 sec od nezadání čísla začne sama volat předdefinovanou stanici, která může být různá pro každou pobočku (až 100). Po lince se pochopitelně vždy přenáší identifikace. Výborným způsobem bylo pojato účtování, v podobě funkce AoC. Pokud váš mobilní operátor přenáší informace o ceně proběhnutého hovoru, brána tuto informaci pošle dál. V opačném případě nabízí nastavení doby a počtu tarifikačních impulsů, přičemž rozlišuje první a ostatní pulsy, což naprosto dokonale dokáže spočítat cenu i v případě Oskara, který po první provolané minutě účtuje po vteřinách. Zkrátka první impuls nastavíte 60 sec, přiřadíte mu 60 jednotek, dalším pak jednu vteřinu a jednu jednotku.

Výborným způsobem jsou zpracovány i příchozí volání. Kromě fixního směrování všech hovorů na předdefinovanou pobočku je možné, s využitím identifikace volajícího, známá čísla směrovat na předem určenou linku, tzn. stálý zákazník se vždy dovolá "svému" obchodníkovi, aniž by musel využít služeb recepční. K dispozici se nabízí i automatická spojovatelka založená na provolbě DISA, která se volajícího česky optá, s jakouže to pobočkou by rád hovořil.

Myšleno bylo i na použití spolu se zabezpečovacím zařízením. Sepnutím resp. rozepnutím kontaktu přivedeného na vstup brány se aktivuje předem nastavená akce. Máte na výběr z obvolání až třech telefonních čísel, jimž bude přehrána systémová hláška nebo rozeslání varovných smsek. Pokud bude v danou chvíli brána obsazena hovory, zkrátka a jednoduše dotyčné odpojí. Navíc může i nastavit přesměrování všech příchozích hovorů, čímž se zcela oprostí od neodbytných volajících. Kromě zadání počtu opakování v případě neúspěchu je k dispozici i počítadlo uskutečněných a ztracených nouzových volání.

Ta cena!

Shrneme-li všechny vlasnosti GSM brány EcoTel ISDN Twin db, nedá se říci nic jiného, než že je chladnokrevným profesionálem. Výborné dílenské zpracování, množství maximálně odladěných funkcí, dualta, využití služeb ISDN v nejšírším rozsahu a ještě mnoho dalších superlativ ji umísťují na přední příčky pomyslné kvalitativní roviny. Jediným elementem brdícím její masivnější rozšíření je cena dosahující 66 tis. Kč.

