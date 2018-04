ECity podruhé

Virtuální město, kde si z jara nanečisto vyzkoušelo internetové nakupování přes 85 tisíc lidí, nabídne v další fázi obchodování skutečné. Garantovaná obchodní zóna - již nyní s více než 30 obchody se zbožím renomovaných značek, bezpečné a pohodlné platební nástroje eCity účet a eKreditiv, dodávky zboží do 48 hodin, to jsou hlavní novinky říjnového znovuotevření úspěšného projektu. Business vstoupil i do oblíbené herní části eCity. Hra se jmenuje příznačně eBusiness a obecně je známá pod názvy Monopoly nebo Dostihy.

"Vytváříme trh", říká Pavel Hrubý ředitel marketingu Expandia Banky. "Nejprve jsme odstranili všechny bariéry, aby se klienti i firmy mohli s novým prostředím v klidu seznámit. Nyní je ta pravá doba naskočit do rozjetého vlaku a vyzkoušet si vše naostro."

Od 4. října zde bude nabízet zboží a služby přes 30 renomovaných firem - např. Sony, Nike, Fischer, Langmaster a další budou přibývat. Konečný počet není omezen a díky interaktivnímu přístupu si návštěvník vždy udrží přehled a rychle najde požadované zboží. Dodací lhůta je do hodin (až do domu kdekoliv v České republice) a následná 3denní lhůta, kdy zákazník může zboží vrátit, pokud nevyhovuje jeho požadavkům.

Organizátoři města vytvořili pro druhou etapu obchodní systém, který má ambici zakotvit obchodní standardy pro firmy přicházející se svojí nabídkou na internet, a jistotu pro klienty, kteří chtějí využívat pohodlí a nepřetržitého provozu těchto obchodů. Expandia Banka vložila do systému zjednodušenou verzi svého Osobního účtu (eCity účet) a přidala navíc nový produkt eKreditiv.

RadioMobil poskytuje on-line informace o stavu objednávek prostřednictvím svých SMS zpráv a SPT Telecom se svojí službou Internet OnLine vytvořil prostředí pro propojení města, firem a klientů. Tak vznikl tento obchodní systém.

Bezpečné a rychlé placení bude probíhat prostřednictvím eCity účtů, které poskytují potřebné platební funkce a splňují požadovanou bezpečnost. Založení i vedení účtu je zcela zdarma. Nulový paušál a funkce inteligentního inkasa vybízí k tomu, aby si lidé eCity účet zřizovali jako nadstavbu ke svému účtu v jiné bance. K účtu je automaticky vydávána mezinárodní platební karta Maestro s panoramatem virtuálního města.

Dalším prvkem bezpečnosti, který zároveň podporuje korektnost obchodních transakcí je eKreditiv. Po objednání zboží je příslušná částka zablokována ve prospěch obchodníka. Avšak je převedena až ve chvíli, kdy kupující zboží či službu řádně obdrží a akceptuje.

Pokud si jakákoliv firma v eCity ověří, že obchodování na internetu se vyplatí, může si v eCity postavit svůj obchod a nemusí mít s přímým obchodováním téměř žádné zkušenosti. Má k dispozici kapacitu Internet OnLine, kde jí dle jejích požadavků "postaví" obchod, umístí jej na serveru a pomohou s provozem včetně systému doručování, plateb i propojení finančních toků do účetnictví firmy.

"Na softwarových systémech IBM jsme připravili internetový obchod, který bude v první fázi určen pro eCity a později ho nabídneme dalším zákazníkům," říká Josef Jurča, manažer odpovědný za elektronický obchod v SPT Telecom, a.s. "Internetový obchod IOL je jednoduchý a umožní obchodovat na internetu i firmám bez zkušeností s elektronickým businessem. Zároveň je však maximálně bezpečný - ochrana systému je na úrovni bezpečnostních složek západoevropských zemí," dodává Pavel Novák, ředitel odštěpného závodu služby profesionálních sítí SPT Telecom, a.s., který Internet OnLine provozuje.

"Podle průměrného počtu odeslaných krátkých textových zpráv SMS na jednoho zákazníka je síť GSM Paegas na světové špičce, takže je jen logické, že zajišťujeme právě komunikaci prostřednictvím SMS. Každý majitel mobilního telefonu GSM tak může být okamžitě informován o svých elektronických transakcích," poznamenala tisková mluvčí společnosti RadioMobil Tereza Kakosová.

eCity se v nové podobě otevře 4. Října.