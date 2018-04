eBanka: Platební kartu můžete chránit mobilem

Jako první se na našem trhu včera (14. května 2002) představila eBanka se světově unikátní novinkou uzamykání platebních magnetických platebních karet. Tím chrání klienty při ztrátě karty, okopírování dat z magnetického proužku či proti jinému zneužití karty.říká výkonný ředitel eBanky pro marketing a rozvoj Pavel Hrubý.

Klient si před výběrem hotovosti či platbou v obchodě jednoduše kartu odemkne prostřednictvím menu ve svém mobilním telefonu a po skončení požadované transakce si sám zvolí způsob jejího uzamčení. Služba nabízí hned tři možnosti. Jednou z možností je automatické uzamčení platební karty po ukončení platby. Další možností je, že klient kartu sám prostřednictvím menu svého telefonu uzamkne. A tou poslední a zajímavější je, že karta se automaticky uzamkne po překročení určité výše transakce. Stejně tak může klient získat informaci o stavu zamčení karty.

Obsluha platební karty

Obsluha karty mobilem je funkční se všemi třemi operátory a je použitelná kdykoli a odkudkoli na území ČR, ale i v zahraničí.

T-Mobile

Pokud váš mobilní telefon podporuje SIM Toolkit, postačí u T-Mobile nahrát aktuální verzi bankovní aplikace (eB.10.1.050702), kterou obdržíte v pobočce eBanky. Pak již stačí jen najet na patřičnou položku v menu telefonu, zadat číslo vašeho účtu, následuje celé číslo karty nebo její poslední tři číslice a poté váš BPIN. Další možností je komunikace pomocí SMS Klasik, kde zadáte klíčové slovo a zprávu odešlete na číslo 1024.

Eurotel

Eurotel nabízí také dvě možnosti. První je bankovní aplikace, samozřejmě pokud váš telefon podporuje SIM Toolkit, postačí jen nahrát její aktuální verzi. Druhá možnost je pomocí služby SMS Klasik, kde zadáte také klíčové slovo a odešlete ho na telefonní číslo 0603 500 050. Ovládání je zde o něco složitější, ale výhodou je, že pro novou aplikaci nemusíte do banky. Stačí najet kurzorem na položku Avizo v menu vašeho telefonu a zadat klíčové slovo podle toho, jakou operaci chcete uskutečnit. Při zadávání čísla karty stačí, stejně jako u T-Mobile, poslední tři číslice.

Oskar

Oskar službu nabízí zatím pouze prostřednictvím služby SMS Klasik, kde zadáte klíčové slovo a odešlete na telefonní číslo 0603 500 050.

Jak služba funguje?

Zamykání nebo odemykání karty mohou klienti využívat nejenom prostřednictvím svého mobilu a GSM sítě, ale také internetu nebo telefonního bankéře na call centru. Při placení kartou nebo výběrem prostřednictvím internetu nebo call centra je klient chráněn pomocí elektronického klíče. Při provádění pokynů a operací přes mobilní telefon a GSM sítě klienta chrání takzvaný BPIN kód.Služba má velice jednoduchou obsluhu. Klient ovládá zamčení nebo odemčení karty přímo ze svého mobilního telefonu. Tato služba je založena na propojení tří komunikačních sítí. Autentizační sítě platebních karet, sítě mobilních telefonů a internetu, které jsou spojeny s bankovním systémem eBanky do jediného on-line systému.

Nejprve si klient musí na své platební nebo charge kartě tuto službu aktivovat. To může udělat buď při vydání nové karty, nebo u karty stávající jako doplněk při návštěvě klientského centra nebo pomocí internetu.

V případě, kdy klient chce platit v obchodě nebo vybírat v bankomatu, před vložením platební karty do terminálu nalistuje kurzorem položku odemknout v menu eBanky svého mobilního telefonu. Potom vloží platební kartu do terminálu. Terminál odešle požadavek do Autorizačního centra, které ověří a zpracuje údaje a oprávnění klienta k držení karty, a dále požadavek odešle na Klientský systém eBanky, který zpracuje potřebné údaje. Pokud vše souhlasí, odešle klientův požadavek nazpět k vyřízení. Spolu s odesláním klientova požadavku na terminál přijde klientovi na displej mobilu SMS zpráva s informací o správnosti provedené transakce a informací o zůstatku na účtu. Potom může klient volit z možností opětovného uzamčení platební karty. Pokud by klient opomněl před transakcí odemknout kartu, pošle Klientský systém na terminál zprávu o zamítnutí platební karty a klientovi SMS zprávu na mobil s požadavkem na odemčení karty.

Zamykání lze využívat u všech běžných platebních karet kromě EC/MC Internet Card.

Nevýhodou této služby je, že ji lze aplikovat pouze na on-line terminály. Na off-line terminálu je bohužel tato služba nefunkční. Další, zatím ještě nevyřešenou, drobností je absence informací o denním či týdenním limitu pro výběry a transakce pomocí GSM kanálu nebo internetu.

Kolik to stojí?

Tuto službu má zákazník k dispozici přímo na svém účtu. Může ji sám kdykoli aktivovat nebo ukončit. K této službě nepotřebuje uživatel žádné další smlouvy a ani nemusí navštívit klientské centrum. Všichni uživatelé mohou tuto službu využívat do konce srpna zcela bezplatně. Od září bude aktivace stát 50 Kč a za odemknutí karty zaplatí klient 2,90 Kč v programu služeb Plus a Student nebo 3,90 Kč v programu Standart. Uzamčení karty je zcela zdarma. K tomu je ještě třeba připočítat cenu za odeslanou textovku.Pokud budete tuto službu v budoucnu chtít používat, vyplatí se ji aktivovat do konce srpna, dokud je zdarma.

Tato služba zřejmě najde mnoho příznivců, ušetří tak jistě nemalé peníze za poplatky spojené se ztrátou karty a zapsáním do blokovací databáze karet (stoplist), která u eBanky stojí 3750 Kč.