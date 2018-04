eBanka na PocketPC handheldu

V tomto článku se nebudu zabývat tím, jak je toto klientské centrum optimalizováno pro kapesní počítače, a nebudu také zkoušet různé prohlížeče a zjišťovat, který je pro přístup k účtu nejlepší. Proč? Je to z toho důvodu, že integrovaný Internet Explorer v PocketPC je velmi kvalitní prohlížeč a zobrazování mnoha internetových stránek, včetně stránek eBanky, mu nečiní sebemenší problémy.Takže začínáme... Po vyťukání adresy pda.ebanka.cz vstupuji na úvodní stránku, kde mám na výběr ze čtyř odkazů - Osobní finance, Firemní finance, Kontakty, Vstup na účet.Protože účet v eBance již několik let mám, první tři odkazy s informacemi o výhodách účtu v eBance pro soukromé a firemní subjekty mě nezajímají a klikám stylusem přímo pro vstup na účet.Dostávám se ihned do klientského systému eBanky, kde mám na výběr z těchto položek:- pohyby na účtu- platba- přehled plateb- trvalá platba- přehled trvalých plateb- karetní blokace- termínovaný vklad- revolvingový tv- inteligentní rtv- spořící rtv- přehled tv- uložení údajůPokud jste již někdy pracovali s "klasickou eBanku", jistě víte, že předtím, než můžete pracovat se svým účtem, musíte se autorizovat. Vašim účtem pak můžete brouzdat bez dalších autorizací - můžete si prohlížet si výpisy přijatých či odeslaných plateb, zjišťovat stav úvěru atd. Samozřejmě - pokud chcete provést třeba novou platbu či vytvořit novou inkasní platbu, je další autorizace potřebná. Dá se říci, že pro informativní položky jako přehled plateb, pohyby na účtu atd. se autorizovat nemusíme a pro položky "vyžadující akci" jako například nová platba, nové inkaso atd. je další autorizace potřebná. Tato filozofie je velmi pohodlná na používání a přitom poměrně bezpečná. Klientské centrum pro kapesní počítače funguje trochu jinak, protože pro každou akci v klientském centru je autorizace potřebná. Řekněme například, že chci zjistit přehled plateb a pohyby na účtu. V klasickém klientském centru stačilo vložit své klientské číslo a autorizační kód, odeslat jej a pak už stačilo jenom kliknout na historii účtu a z podmenu vybrat odkaz Pohyby na účtu či Přehled plateb. Ve verzi pro kapesní počítače musíme kliknout na příslušný odkaz (v našem případě tedy Pohyby na účtu), vložit číslo svého účtu a klientské číslo (oba údaje lze přednastavit, takže se pak vkládají automaticky - ukládají se do cookies) a vygenerovat autorizační kód, který přepíšeme do PDA. Totéž pak musíme zopakovat pro Přehled plateb. Proč tomu tak je, mi není jasné - zbytečně se tím komplikuje přístup k účtu.Počet položek, které je prostřednictvím klientské verze systému pro PDA provádět, je oproti klasické verzi trochu omezený. Chybí třeba úplně práce s inkasem, s Osobním úvěrem, popř. s Osobní úvěrovou linkou či výpis transakcí provedených platební kartou atd. Pro běžnou práci s účtem, typicky se jedná o přehled plateb, zjištění pohybů na účtu či novou platbu, ovšem kapesní verze eBanky bohatě dostačuje.Pokud máte obavy, že vám přístup do eBanky prostřednictvím technologie GPRS vysaje peněženku, věřte, že tyto obavy jsou liché. Taková úvodní stránka klientského centra má velikost cca 6 kb včetně loga eBanky, a pokud si uvědomíme, že u některých operátorů je možné zaplatit za 1 kb dat přesně 2,6 haléře, opravdu se není čeho bát. Pokud nemáte po ruce PDA a přesto si chcete verzi pro kapesní počítače vyzkoušet, zamiřte na pda.ebanka.cz - tato adresa totiž přístupná i z klasického počítače.Verzi klientského centra eBanky pro PDA rozhodně vítám, a i když neobsahuje všechny položky, které je možné najít "v klasické eBance", pro základní práci s účtem bohatě dostačuje. Datová náročnost stránek není velká a rozhodně vám neudělá průvan ve vaší peněžence. Trošku zamrzí potřeba opakované autorizace a ve skrytu duše doufám, že v budoucnu se to změní.