EasyType - skvělá a levná klávesnice

Pozn.: Některé části článku, jako technické specifikace hardware, software, schémata a manuál, jsou staženy se souhlasem autora z jeho internetových stránek.

Co to EasyType vůbec je?

Je to výrobek jednoho českého člověka, který je natolik skromný, že celou tuto problematiku volně šíří na svých internetových stránkách: www.mujweb.cz/www/hysy

EasyType umožňuje připojit běžnou klávesnici od stolního PC k Palmu. Hardware se sestává z "jednoduchého obvodu" napájeného 4 bateriemi. Obvod se zapojí mezi kolébku a klávesnici, součástí a nutností pro funkčnost je software, který je potřeba nainstalovat do paměti Palma. Klávesnice má tolik funkcí až zrak přechází a její funkce jsou uživatelem volně programovate

l

né pomocí software, který je volně ke stažení.

Popis funkcí a možností klávesnice EasyType:

vstup do libovolné aplikace na počítači Palm

konfigurovatelné rozložení klávesnice

grafický editor rozložení klávesnice

více než 700 kombinací kláves pro každé rozložení

neomezený počet rozložení klávesnic

2 volitelná rozložení klávesnice přepínatelná během psaní

předdefinovaná rozložení

plně konfigurovatelná diakritika

speciální funkce (celkem 50)

- spouštění aplikací

- zkratky, makra

- simulace stisku tlačítek Palm

- simulace stisku libovolného tlačítka v programu

- pohyb kurzoru (po znacích, po slovech, po řádcích, po stránkách, ...)

- vybrání textu (po znacích, po slovech, po řádcích, ...)

- funkce Cut, Copy, Paste, Undo v ja k émkoliv textovém poli

- výběr z nabídky (menu)

- podsvícení, vypnutí, zamknutí Palm

- deaktivace EasyType

- a další

deaktivace tahem pera nebo tlačítkem HotSync

konfigurovatelná rychlost a zpoždění klávesnice

konfigurovatelná zvuková odezva vstup ze standardní PC/AT klávesnice jednoduché zapojení hardware

možnost vyzkoušení i bez hardware pomocí jeho simulace

Technické specifikace: Software

vyžaduje minimálně PalmOS 2.0 a vyšší vyžaduje

HackMaster

paměťová náročnost: Hack ~5 KB, Ovládací panel ~5 KB, Editor rozložení kláves ~15 KB, každé nové rozložení kláves ~3 KB

vyvinuto pomocí prc-tools version 0.5.0 Hardware

vstupní zařízení: PC/AT kompatibilní klávesnice s konektorem DIN (5 pinů) nebo PS/2 (6 pinů) napájení: čtyři tužkové R6 (AAA) baterie/akumulátory (zinko-uhlíkové, alkalické, HiCd, HiMH) nebo síťový adaptér (5,2-10,0

V, 100 mA) se standardním 2,5 mm konektorem

klidový odběr: přibližně 10 mA + odběr připojené klávesnice

sériové rozhraní: 2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, flow control none signalizace zapnutí blikající svítivou diodou s PWM modulací Instalace Software a jeho nastavení:

1. EThack.prc

Jde o hack, který nemá žádný nastavovací prvek. Pro svoji funkci musí být aktivován, zaškrtnuto pole vlevo od

jeho názvu.





2. EasyType.prc

On/Off

aktivuje nebo deaktivuje EasyType. EasyType lze v případě, že neběží ani jedna z aplikací EasyType, jednoduše deaktivovat buď tahem perem z tlačítka Find do oblasti Graffiti nebo stisknutím tlačítka HotSync na kolébce (až další stisknutí tlačítka HotSync již spustí synchronizaci). V obou případech se oz

ve pípnutí. Sound on

umožňuje volbu zvukové odezvy na stisk každého tlačítka a/nebo změny CapsLock, NumLock nebo ScrollLock.

Autorepeat

umožňuje volbu zpoždění a rychlostí automatického opakování stisku klávesy při jejím přidržení.

Layout specifikuje primá

rní a sekundární rozložení klávesnice, jejichž přepínání se děje pomocí tlačítka ScrollLock a je signalizováno kontrolkou na klávesnici.







3. ETlayout.prc

- Editor rozložení klávesnice.

Úvodní obrazovka ukazuje všechna dostupná rozložení klávesnice.

Edit

aktivuje grafický editor vybraného rozložení klávesnice. To samé lze dosáhnout klepnutím pera na již vybrané rozložení.

Copy

umožňuje vytvořit nové rozložení klávesnice jako kopii vybraného rozložení.

Rename

přejmenuje vybrané rozložení.

Delete

smaže vybrané rozložení.

Vlastní grafický editor rozložení klávesnice. Právě konfigurovaná klávesa je v dole zobrazeném obrázku klávesnice vyčerněna. Vyšrafované klávesy nelze předefinovat. Naopak některé klávesy, které některé klávesnice mají (např. F13 - F22), nelze v obrázku zobrazit, ale lze je předdefinov

a

t. Konfigurovanou klávesu lze vybrat klepnutím pera na klávesu v obrázku klávesnice nebo stisknutím klávesy na připojené PC klávesnici. Sedm vkládacích polí slouží k přiřazení významu stisknutí konfigurované klávesy společně s přeřaďovačem (Shift, Ctrl, Alt, NumLock). Do pole lze vložit jakýkoliv text (nejčastěji je to však 1 písmeno), klíčové slovo nebo i jejich kombinace. Normálně těžko vložitelné znaky lze zadat například pomocí

AsciiChart

. Mezi vkládacími poli lze přepínat standardními tahy pera k tomu určenými.

Normal

určuje význam samostatně stisknuté klávesy.

Shift

určuje význam klávesy stisknuté společně se Shift.

Ctrl

určuje význam klávesy stisknuté společně s Ctrl.

ShiftCtrl ur

čuje význam klávesy stisknuté společně s Shift a Ctrl.

Alt

určuje význam klávesy stisknuté společně s Alt.

Num

určuje význam samostatně stisknuté klávesy, pokud je NumLock aktivní. Je-li toto políčko prázdné, použije se

Normal. NumShift

určuje význam klávesy stisknuté společně se Shift, pokud je NumLock aktivní. Je-li toto políčko prázdné, použije se

Shift.









Položky nabídky a tlačítka:

Accents1-4 slouží k definování párů písmen pro psaní diakritiky.

Insert Keyword

slouží k vložení klíčového slova, které aktivuje speciální funkci, na místo kurzoru. K dispozici jsou následující funkce:

[Accent1] výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent1 . Slouží k psaní diakritiky. [Accent2] výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent2 . Slouží k psaní diakritiky. [Accent3] výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent3 . Slouží k psaní diakritiky. [Accent4] výsledné písmeno vložené po této funkci a po následném stisknutí písmena je určeno páry ze sady Accent4 . Slouží k psaní diakritiky. [Address] stiskne tlačítko Address [Application:X] spustí aplikaci X , např. [Application:Mail] [Backlight] zapne/vypne podsvícení displeje [Backspace] smaže znak nalevo od kurzoru [Button:A,B,...] stiskne tlačítko začínající textem A nebo B nebo ... v aktivním okně běžící aplikace, např. [Button:Cancel,No] [Calc] stiskne Palm tlačitko Calc [Command] simuluje tah perem Command, tedy např. [Command]C je ekvivalentní vybrání položky z nabídky aktivované písmenem C [Copy] uloží vybraný text do schránky [Cut] smaže vybraný text a uloží do schránky [DateBook] stiskne Palm tlačítko DateBook [Down] přemístí kurzor o řádek dolů [EasyTypeOff] deaktivuje EasyType [End] př emístí kurzor na konec textu [Esc] vloží znak Esc [Find] stiskne Palm tlačítko Find [Home] přemístí kurzor na začátek textu [Launcher] stiskne Palm tlačítko Launcher [Left] přemístí kurzor doleva [LineEnd] přemístí kurzor na konec řádku [LineHome] přemístí kurzor na začátek řádku [Lock] zamkne Palm [MemoPad] stiskne Palm t lačítko MemoPad [Menu] stiskne Palm tlačítko Menu [NextField] přesune kurzor d o dalšího vkládacího pole [NextWord] přesune kurzor na začátek dalšího slova [Paste] vloží text ze schránky [PgDn] přesune kurzor o stránku nahoru [PgUp] přesune kurzor o stránku dolů [Power] vypne Palm [PrevField] přesune kurzor do předchozího vklá dacího pole [PrevWord] přesune kurzor na začátek předchozího slova [Return] vloží znak return (nový řádek) [Right] přesune kurzor doprava [SelAll] vybere celý text [SelEnd] vybere text ke konci textu [SelHome] vybere text k začátku textu [SelLeft] posune vybrání textu o znak doleva [SelLineEnd] vybere text ke konci řádku [SelLineHome] vybere text k začátku řádku [SelPrevWord] posune vybrání textu k začátku předchozího slova [SelRight] posune vybrání textu o znak doprava [SelNextWord] posune vy brání textu k začátku následujícího slova [Tab] vloží tabulátor (znak Tab) [ToDo] stiskne Palm tlačítko ToDo [Undo] vrátí naposledy provedenou změnu v textovém poli [Up] přesune kurzor o řádek nahoru [[] vloží znak [

Z funkcí lze skládat různé složitější akce. Např.

[Right][BackSpace]

smaže znak napravo od kurzoru nebo

[LineHome][SelLineEnd][Right][BackSpace]

smaže celý řádek, na kterém je kurzor.

Insert Application

slouží k zadání jména aplikace na místo kurzoru. Používá se ve spojení s funkcí

[Application:X]

. Done

uloží změny na naposledy editované klávese, ukončí editování a skočí do hlavní obrazovky.

Definování párů písmen pro psaní diakritiky. Každý pár se sestává z prvního písmene, které se stiskne po klávese, která je určena k psaní diakritiky (s funkcí

Accent1-4), a z druhého

písmene, ke kterému tyto předešlé 2 stisky kláves povedou. Předchozí obrázek ukazuje páry používané pro psaní písmen s čárkami v případě české klávesnice. EasyType nabízí celkem 4 sady párů pro psaní diakritiky. Každá sada může být použita pro psaní jiného diakritického znaménka. Například v případě české klávesnice jsou tyto sady použity pro psaní čárek, háčků, kroužků a přehlásek.

New

slouží k založení nového páru. Otevře se nové dialogové okno

New Pair

, kde se do políček

From a To

vloží výše popsaná 2 pí

smena. Delete

smaže vybraný pár.

Done

ukončí definici párů.

4. *.pdb - Přednastavená rozložení klávesnice Tyto soubory představují přednastavená rozložení klávesnice. Je samozřejmě možné je modifikovat nebo z nich vytvářet nová rozložení. K dispozici jsou tato rozložení, založená na standardních rozloženích OS Windows:

Czech (QWERTY 1250) Czech (QWERTZ 1250) English (United States) German (Standard)

Hardware řešení + schéma zapojení:





Vlastní schéma pro zapojení mezi klávesnici a synchronizační kolébku.

Vlastní obvod je velice jednoduchý a skládá se z jednočipového mikroprocesoru Atmel 89C2051, který je dnes běžným konstrukčním prvkem mnoha konstrukcí. Dále je zde pár součástek navíc jako resetovací obvod pro Atmel, obvod kolem krystalu, pomocné obvody pro vstupní signály RxD a TxD připojené k Palmu. Dále zd e vidíme připojovací body z klávesnice, jsou jimi piny Clock a Data.







Schéma pro PDA HandSpring Visor je zjednodušené, protože Visor používá na svém konektoru již napětí sériového rozhraní na úrovni TTL, takže můžeme vypustit tranzistory, diodu a pár odporů...



Podle oficiálních stránek a informací od autora, cituji: "Kompletně sestavený hardware není možné zatím dodat , po domluvě je možné zaslat jen naprogramovaný AT89C2051". Čehož naše redakce zastoupená mojí osobou využila a nabízíme Vám k nahlédnutí naše řešení, viz dále…

Řešení Palmare.cz alias created by David Kubálek:

Vycházel jsem z filozofie a přiložené dokumentace, tak jak je uvedena výše. Pouze jsem, jak je u mne zvykem, změnil některé maličkosti :)

Změny oproti původnímu plánu:

Zabudování obvodu přímo do klávesnice

Osazení nabíjecími bateriemi (akumulátory)

Možnost připojení externího napájení, včetně dobíjení článků

Pro rozměrové důvody použití článků 4 x AAA

Zabudování konektoru pro Palm přímo do těla klávesnice

Indikace nabíjení

Možnost napájení Palma z klávesnice a přes nabíječku vestavěných akumulátorů

Polepení klávesnice důležitými ovládacími ikonami a popiskami

Vlastní práce:

Vyříznutí vnitřních přepážek, které bránily vestavění patřičného hardware. Rozvržení všech částí a jejich propojení (velice důležité, hlavně nezapomeňte, že klávesnice má také víko a nemuseli byste pak druhou část dovřít). Nalepení bateriových pouzder. Z důvodu malé součástkové zastavěnosti byla aplikována stavba metodou vzdušné konstrukce, která byla ve finále tavitelným lepidlem přilepena na vhodné místo. Veškeré součástky byly připájeny k patici, do které se na závěr pouze zasune naprogramo

v

aný obvod.







Všechny komponenty byly propojeny měděnými drátky o průměru 0,25mm. Na obvodu nejsou žádné záludnosti, pouze si je potřeba dát pozor při propojování výstupních signálů RxD a TxD na to, na které straně je vlastně ten TX a RX obvod (pochopitelně s

i

gnálové jsou oba signály na zařízeních proti sobě prohozeny). Konektor pro Palma byl použit z produkce sériového kabelu od firmy CPA a jevil se jako plně postačující. Za 399 Kč tak získáte plně rozebírací konektor, v kterém je malý plošný spoj opatřený páje

c

ími ploškami, na které pouze připájíte drátky a propojíte s obvodem klávesnice. Podle článku, který popisoval konektor Palm, je nutné zapojit jednotlivé signály následovně:

RxD

pin 7 + 12 (na tišťáku konektoru propojeno prokovem),

Ucc,

které jsem zapojoval pin, 16 (přivedeno stabilizované napětí 5V).







Dále je potřeba správně změřit (prozvonit) kabel od klávesnice a nepoplést jednotlivé piny (Ucc, zem, Data, Clock), mohlo by dojít až k odpálení vlastní klávesnice! Dále jsem již pouze mecha

n

icky opracoval klávesnici, tj. vyřezal otvory pro konektor, přepínače (použil jsem posuvné), kontrolky LED (použil jsem o průměru 3 mm). Konektor a ostatní součásti jsem na klávesnici zevnitř fixoval tavicím lepidlem, které má velkou pevnost. Poté již stač

i

lo zasunout naprogramovaný mikroprocesor a vše jelo jako po másle… :)







Finanční nákladnost:

pin 10,pin 11,

Pokud se rozhodnete pro stavbu této klávesnice, určitě na tom jenom vyděláte, protože má mnoho předností, spoustu funkcí a ta cena? Ta je lidová a navíc pokud si klávesnici postavíte sami, budete z ní mít zcela jistě velkou radost…

Součástky 100Kč

Naprogramovaný obvod Atmel: 300Kč

Klávesnice: 150Kč

Kabel sériový CPA: 399Kč

Tedy celkem cena něco kolem 1000Kč (pokud nepočítám práci a akumulátory, které jsem měl doma).











Poděkování patří autorovi

Hynku Syrovátkovi

, který vůbec tuto skvělou věc vymyslel, naprogramoval a nabízí na svých internetových stránkách.

Závěr: