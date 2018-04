EasyType = Palm + PC klávesnice. A funguje to!

Tato recenze bude poněkud rozsáhlejší a bude reflektovat skutečnost, že jsem měl příležitost testovat uvedené zařízení i software od jeho “nulté“ série z konce ledna 2001.

Duchovním otcem adaptéru je Hynek Syrovátka, EasyType vyvinul spolu s Josefem Šabatou. Jeho výrobu a distribuci zajišťuje Maroš Janiga. To jsou jména hlavních postav kolem EasyType. S Hynkem Syrovátkou a Marošem Janigou jsme připravili rozhovor, ze kterého se dozvíte něco ze zákulisí přípravy a výroby adaptéru - rozhovor přineseme v dalším pokračování.

A konečně v dokončení našeho povídání kolem EasyType přineseme několik postřehů, zkušeností s používáním, rady k volbě optimálního textového editoru ke klávesnici.

EasyType Hardware

Popis, schéma a princip fungování přístroje jsou odborně popsány na stránkách Hynka Syrovátky.

Z pohledu uživatele je EasyType černá bakelitová krabička o rozměrech 7 x 7 x 3,2 cm. Na jednom z boků je otvor pro zastrčení PC/AT klávesnice (EasyType se vyrábí s DIN i PS/2 zásuvkou) a vypínač. Na druhém boku je 2,5mm zástrčka pro síťový zdroj a na třetím je zásuvka pro kabel z kolébky Palmu a indikační modrá dioda. Napájet zařízení můžete pomocí síťového adaptéru (5,2-10V, 100mA) nebo čtyřmi tužkovými AAA bateriemi.

Plná sestava, kterou tedy budete pro psaní do Palmu potřebovat, bude :

- kapesní počítač Palm

- synchronizační kolébka

- adaptér EasyType

- klávesnice PC/AT

- případně síťový zdroj.

Zde je ukryt první problém klávesnice i celého řešení - nečekejte eleganci přídavných klávesnic GoType a PalmPortableKeyboard, které rozbalíte, zasunete Palm a můžete psát. EasyType není řešením pro potřeby psaní do Palmu ve vlaku (v autobuse, autě) a z důvodů estetických ji jistě nepoužijete ani k zapisování na důležité schůzce či poradě. EasyType je řešení do míst, kde vám nebude vadit, že je "překabelováno" - to znamená domů, na chatu a chalupu, do hotelového pokoje a podobně.

Vzhled krabičky má pochopitelně daleko do dokonalosti (jedná se o výrobek z první série, dělaný ještě "na koleně" - viz náš slíbený rozhovor s autory). To mi ale nevadí, na tomto výrobku mne zajímá funkčnost (i s přihlédnutím k předchozímu odstavci).

Propojení jednotlivých prvků je jednoduché, zvládne jej i naprostý začátečník. Prostě připojíte do adaptéru postupně klávesnici, synchronizační kolébku a síťový adaptér (hodláte-li šetřit baterie). Adaptér zapnete (modrá dioda začne pomalu blikat) a můžete používat (máte-li nainstalován EasyType software).

EasyType Software

Ovládání adaptéru obstarává několik programových komponent - ETHack.prc (musíte jej aktivovat ve svém hackmasteru či jiném správci hacků), vlastní ovládací panel EasyType.prc a editor rozložení klávesnice ERLayout.prc.

Na ETHacku není co nastavovat (jen aktivaci), podíváme se tedy rovnou na ovládací obrazovku EasyType :

Tlačítka On/Off slouží k aktivaci/deaktivaci EasyType (alternativně lze použít tah pera z Find do Graffiti, popřípadě stisk synchronizačního tlačítka na kolébce).

Sound on - aktivuje pípnutí po stisku tlačítka (Key press), či přepnutí Caps/Scroll/Num Lock (Lock change).

Přizpůsobit si můžete opoždění a rychlost opakovaného stisku klávesy při držení (Autorepeat).

Dvě rozbalovací menu Layout umožňují nadefinovat dva různé layouty rozložení tlačítek - primární a sekundární. Ty lze pak velmi jednoduše (tlačítkem ScrollLock se signalizací) kdykoliv přepínat (to je velmi užitečná schopnost a přivítal bych ji v takto jednoduché podobě i na "normální" Win klávesnici).

Klávesnici lze velmi výrazně přizpůsobit pomocí ETLayout. Můžete si zde nadefinovat libovolné množství rozložení (layoutů) klávesnice.

Každé klávese můžete přiřadit až sedm různých kombinací :

- normální stisk dané klávesy

- stisk se Shiftem

- stisk s CTRL

- stisk se současnou kombinací SHIFT+CTRL

- stisk s ALT

- stisk s aktivovaným NumLock

- stisk se Shiftem a s aktivovanou NumLock

(není--li vyplněno u posledních dvou možností nic, program akceptuje nastavení jako bez aktivovaného NumLock).

Keywords

Do polí lze vkládat nejen znaky, ale též tzv. keywords. Klíčové slovo vyvolá určitou speciální funkci. Těch je k dispozici celkem 51 a jejich přehled v CSV jsme vám připravili ke stažení (CSV je nejuniverzálnější formát pro převod do vámi používané databáze,či spreadsheetu). Jsou v nich nejen základní editační a "select" povely, ale například ispuštění libovolné aplikace, simulace stisku hardwarového tlačítka apod.

Právě tyto keywords tvoří jeden z pilířů programu a výrazně zvyšují jeho schopnosti. Na druhou stranu - ne ve všech programech a textových editorech všechny keywords bez problémů fungují. Odkazujeme na tomto místě na druhou část naší recenze - rozhovor s Hynkem Syrovátkou a třetí část, ve které jsme připravili srovnání všech editorů textu na PalmOS kapesní počítače a jejich kompatibilitu s EasyType.

Běžný způsob vyplnění layoutu je většinou (u písmen): normal - příslušný znak, Shift - znak se shiftem a Shift+Ctrl - keyword [Command] s příslušným písmenem. [Command] je ekvivalantem k command (zkrácenému povelu) z PalmOS a kombinace SHIFT+CTRL+ZNAK je ekvivalentem k použití commands+ZNAK z PalmOS (například SHIFT+CTRL+C vyvolá ve všech textových editorech povel ke kopírování).

Kombinace SHIFT+CTRL fungovala ve všech mnou testovaných editorech (i ostatních programech) a výrazně zvyšuje užitné vlastnosti klávesnice. Ve výhodě jsou pochopitelně programy, které mají většinu svých ovládacích příkazů takto ošetřených, protože vás minimálně nutí používat kromě, klávesnice k ovládání programu rovněž stylus. V třetí části recenze přineseme tedy úplnou tabulku "commands" povelů ve všech textových editorech a poradíme, se kterými z nich EasyType nejlépe kooperuje.

Důležitou vlastností programu je schopnost kombinovat keywords do složitějších maker a vytvářet tak nové povely, vykonavatelné jediným stiskem tlačítka. Například tlačítku Delete (tento povel PalmOS nezná) je přiřazena kombinace povelů Jdi o jeden znak vpravo a Proveď BackSpace (zde je skryta jedna chyba programu - i při složitějších makrech zobrazuje program jenom prvních asi 40 znaků, které se vejdou na obrazovku)

Je důležité se rovněž zmínit o řešení diakritiky u znaků, které nejsou na klávesnici - diakritická znaménka lze předřazovat pomocí tzv. Accents - ty jsou k dispozici celkem čtyři (háček, čárka, kroužek a přehláskování).

ZIP soubor obsahuje ještě jednu aplikaci - EasyType.exe slouží k prozkoušení vlastností EasyType softwaru bez adaptéru - přes PC klávesnici. Je to velmi vydařený software (konkurence jej nabízí dokonce jako speciální program za poplatek) a využijete jej určitě nejen k odzkoušení EasyType softwaru (obsahuje povel Paste, kterým přenesete obsah schránky Windows do Palmu)

Klady a zápory

+

píšete na “pořádné“ klávesnici, na kterou jste zvyklí

obrovské možnosti přizpůsobení a konfigurace, univerzalita softwarového řešení

cena (1200Kč/1400Sk), ovládací software EasyType zdarma

do míst, kam často jezdíte (chata, pracoviště, příbuzní atd.), si můžete pořídit PC klávesnici (třeba starší) a nemusíte ji převážet

-

mnoho drátů a komponent, malá mobilita - není to řešení na psaní ve vlaku či při jednání

problémy s povely v některých textových editorech a programech (výběr textu, pohyby v menu)

design krabičky zatím příliš potvrzuje domácí výrobu (nepodstatné)

adaptér a klávesnice musí mít svůj zdroj napájení

- pokračování příště -