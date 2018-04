EasyType - jak to vlastně bylo...

Jako součást našeho představení EasyType jsme položili několik otázek Hynku Syrovátkovi a Maroši Janigovi.

Jak jste se dostal k myšlence vymyslet a vyrobit adaptér k PC klávesnici a software (pamatuji se, že ve své době hodně lidí považovalo takovouto myšlenku za předem ztracenou)?

Palm jsem si pořídil před dvěma roky a asi po roce jsem si uvědomil, že chci mít možnost do něj doma, když se vrátím z práce, zapisovat pohodlně poznámky do vestavěných aplikací a přitom nemuset zapínat archaicky Notebook 486 s 8MB a BW VGA. A protože jsem měl již za sebou dotažený projekt EasyTitle s aplikací mikrokontroleru Microchip a zkušenosti s komunikací s PC/AT klávesnicí a sériovým portem, tak jsem se rozhodl udělat vlastní řešení. Dalším důvodem byla skutečnost, že jsem nikde nenašel jiné řešení, které by splňovalo některé z mých nároků (podpora češtiny, plná konfigurovatelnost, více rozložení kláves, běžné editovací příkazy, klávesové zkraty, cena). Stáhnul jsem si prc-tools version 0.5.0, naučil se psát hacky a naimplementoval SW pro Palm na tom notebooku (každý kompletní překlad trval skoro pět minut, simulátor byl nepoužitelný, běžel minimálně desetkrát pomaleji než skutečný Palm). Hardware část jsem postavil opět na bázi mikrokontroleru PIC16F84 od firmy Microchip. Brzy jsem zjistil, že bude lepší pořádat přítele Josefa Šabatu (to je druhý muž EasyType, stejně jako EasyTitle), aby hardware včetně jeho firmware přeportoval pro mikrokontroler Atmel. Pepino Šabata si záhy pořídil Visora, a tak zrealizoval i variantu pro tento Palm klon.

Proč ta dlouhá doba od nápadu k praktické realizaci?

Z důvodu nedostatku volného času jsme celý projekt už nedostali dál, než je teď. Taky je problém v tom, že EasyType je (na rozdíl od EasyTitle) mnohem náročnější na mechanické prvky, mám na mysli hlavně Palm konektor. Tak jsem začal vyvíjet IrDA variantu (jednoduchý externí hardware s připojenou PC/AT klávesnicí by komunikoval přes IrDA), která by nevyžadovala Palm konektor nebo dokonce celou kolébku. Ale opět z nedostatku času je to nedostalo dále, snad někdo jiný. Další uvažovanou variantou bylo řešení s komerční IrDa klávesnicí, která má jen tu nevýhodu, že takovéto klávesnice (na rozdíl od PC/AT klávesnic) nejsou moc rozšířené.

Pokračuje vývoj software EasyType? Mohou majitelé klávesnice počítat s tím, že například přizpůsobíte ovládací software nové generaci DOC editorů, kde nefungují zejména některé "select" povely?

K podpoře nové generace DOC editorů jsem skeptický, jelikož se domnívám, že tyto editory nepoužívají standardní uživatelské rozhraní (Field) pro zadávání textu, ke kterému existuje definované Palm OS API, ale používají svoje proprietální řešení pro každý editor jiné a zvenku (z hacku) neovladatelné (a proto nefungují select a clipboard příkazy).

Jak jste se dostal ke spolupráci s panem Janigou?

Zájemcům v současné době můžeme nabídnout pouze naprogramovaný mikrokontroler, na víc nemáme. Ze Slovenska se nám ozval pan Janiga, že by rád začal s produkcí, což jsme uvítali. Nejraději bychom našli někoho, kdo by se o celý projekt postaral, tedy včetně HW, FW a SW. V případě EasyTitle se již toto začíná realizovat.

Pracuji jako manager/programátor, někdy více to první, jindy to druhé, proto ten nedostatek času. Pro Palm jsem naposledy dělal freeware prográmky EasyLaunch a UnCzech, lze je nalézt na PalmGearHQ.

Maroš Janiga:

Jak jsi se dostal k myšlence výroby a prodeje adaptéru?

Ještě na začátku minulého roku v konferenci oznámil Hynek Syrovátka, že vyvinul tento adaptér s tím, že ho zatím nebude dělat. Ihned se ozvalo asi dvanáct lidí, kteří byli nadšení a byli by ho hned koupili, kdyby to bylo možné. Většinou to byly požadavky na nákup celého kompletně sestaveného adaptéru. Hynek tehdy nabízel naprogramované obvody PIC na stavbu - ale "bastlení" za posledních pár let u nás vyšlo z módy. A když Hynek uvedl, že zatím ani neuvažuje o výrobě, protože na to nemá čas, ihned mne napadlo, že si objednám dva kusy - pro sebe a kamaráda - a začal jsem uvažovat i nad tím, že by bylo zajímavé začít vyrábět a prodávat tyto adaptéry ve velkém. Měl jsem už tehdy zkušenosti s výrobou podobných malých zařízení a tato myšlenka mne silně chytla - bylo to právě to, co by mne velmi bavilo dělat a prodávat.

Zkontaktoval jsem opatrně Hynka a velmi jemně jsem se ho zeptal, jestli náhodou neuvažuje o licencování výrobku. Hynek přistoupil na to, že začnu vyrábět EasyType sériově. Pak jsme probrali designové řešení - Hynek měl totiž zkušenosti se stavbou EasyTitle, takže jsme se měli o co opřít. Dokonce Pepíno (Josef Šabata - Hynkův kamarád, který měl předtím na starosti výrobu EasyTitle) mi poslal i návrh plošného spoje na EasyType, což opět trošku trvalo.

Dohodli jsme se, že budu od nich kupovat naprogramované obvody za jejich cenu, ve které bude jejich vynaložená námaha na vývoj výrobku. Můj původní záměr byl rozběhnou to opravdu ve velkém - ihned jsem uvažoval o stovkách kusů, reklamě a prodeji přes Internet… No, protože jsem ale jen člověk, a navíc ještě student, který má kromě školy i spoustu jiných zájmů, mnoho času jsem potom věnoval škole, abych vůbec udělal zkoušky, které jsem měl před sebou, takže opět zpomalení. Dal jsem udělat plošné spoje, které byly víceméně podle Pepinova návrhu a jejich výroba trvala taky velice dlouho - už jsem ani nevěřil, že vůbec budou. První takřka hotové výrobky jsem měl koncem roku, následovala úprava krabiček a doladění menších detailů. Šlo jen o první zkušební sérii dvaceti kusů na ověření. Zdá se, že výrobek má perspektivu, takže jsem ihned upravil plošný spoj k ještě větší kvalitě a spolehlivosti, a nyní je už další - větší série ve výrobě. První série byla dělána doslova na koleně - každá součástka je ručně pájkovaná a krabička ručně řezaná a dopilovaná. V další sérii už budou plošné spoje osazovat na pájkovací vlně a krabičky zřejmě dělat jiným způsobem (to ještě se bude zkoušet.

Kdy a kde si budou moct uživatelé adaptér objednat?

I když tři měsíce budu pryč, moji přátelé se s chutí pouštějí do pokračování tohoto projektu, takže budoucnost výroby a většího rozšíření adaptéru vidím celkem perspektivně. Věřím, že už za několik týdnů bude na trhu větší množství výrobků z druhé, vylepšené série. Přijímáme již na tuto další sérii předběžné objednávky.

Bude pro česko-slovenské uživatele nějaká cena v Kč/Sk?

Cena pro české a slovenské uživatele nezávisí nejen na mně, ale můžu říct, že není důvod, aby byla vyšší, než je momentální prodejní cena 1200Kč / 1400Sk. V případě příznivých okolností ji bude možno dokonce snížit, ale to jsou zatím pouze úvahy.

Jaké jsou první zkušenosti a ohlasy uživatelů zkušební série?

K funkčnosti a provedení - zatím jsem ještě nedistribuoval celou první sérii (venku je asi 6 funkčních kusů a 3 stavebnice). Zatím si nikdo nestěžoval a nejlepší zpětná vazba je od Bratka z jeho webstránky. Jinak - Bratko obdržel první krabičku, která ještě nebyla tak hezká, věžím, že rovněž přidáš svoje zkušenosti...

Zkušenosti přidám - v dokončení článku.

(Poznámka - tento rozhovor je asi měsíc starý, kvůli testování adaptéru a přípravě třetí části článku jsme jej zveřejnili s jistým zpožděním).

Na žádost Maroše Janigy upravuji link na jeho stránku a zdravím jej touto cestou do Německa.