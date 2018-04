EasySync 3.0 - snadné synchronizování

PalmPilot je skvělá záležitost, dá se s ním vyvádět spousta věcí - hrát hry, číst off-line internet, spravovat kontakty, kreslit si obrázky užitečné i použitelné jen jednou. Ovšem všechny tyhle možnosti by neměli zastínit jeho hlavní určení a tím je organizace vaší agendy. Standardně je Palm V (o tom je řeč) vybaven synchronizací s PalmDesktopem a také s MS Outlookem, pokud tento soft používáte a chcete možnosti synchronizace využít. Ale co kdyzž firma používá jiný groupware (třeba Lotus Notes R5) a vy nechcete o to nejcennější, tedy mít neustále u sebe všechny důležité údaje, přijít ? Pak nezbývá než se poohlídnout jinde a využít služeb specialozovaných programů, tzv. conduits.

Jedním z programů, které vám umožní být neustále v kontaktu právě v případě, že ve firmě používáte Lotus Notes je EasySync 3.0. Jedná o software, který vám umožní synchronizovat důležité údaje stejně, jako by se jednalo například o synchronizaci s Palmdesktopem. Ono to vlastně tak je, protože synchronizace neprobíhá přímo, ale EasySync zajišťuje komunikaci mezi Palmdesktopem a Lotus notes. Převádí kontakty, schůzky, úkoly a e-maily. Tedy vše podstatné.

Instalace

Vím, že bych to říkat neměl, ale tahle instalace z mého pohledu proběhla naprosto ideálně. Tedy aniž bych otevřel manuál, spustil jsem jen setup, po absolvování několika běžných otázek se vše příkladně ocitlo na svém místě a fungující. Jen je třeba nepominout skutečnost, že se tento soft má nainstalovat do stejného adresáře kde se nachází Palmdesktop (obvykle C:\Palm). Také si lze zaškrtnutím vybrat moduly synchronizace (e-mail, ToDo list, Lotus notes Journal, Contacts, Calendar) , které chcete nainstalovat. Já zvolil všechny až na Lotus Notes Journal, což je modul synchronizující poznámky v Memo padu do souboru Journal.nsf. Po provedení instalace se EasySync jeví jako integrovaná součást Lotus notes, nedisponuje samostatnou ikonou a k dispozici je pouze manuál v podobě databázové aplikace v notesech.

Provoz

Po instalaci máte možnost nakonfigurovat jak přesně se mají jednotlivé moduly synchronizovat, děje se tak přes položku Custom v HotSyncu. Nejpodrobněji to lze u e-mailu, pro outbox a inbox zvlášť (od jakého data, jen nepřečtené zprávy atd.). Ostatní položky jdou nastavit tak, aby počítač přepisoval Palm nebo obráceně, popřípadě se nedělo vůbec nic. Podle mé zkušenosti se všechny položky, které do okamžiku instalace obsahoval Palmdesktop, bez újmy zkopírovaly do sobě odpovídajících složek v lotus Notes R5.

Jak nás nabádají v návodu, je dobré provádět synchronizaci při zavřeném notesovském klientovi, aby byli sesynchronizovány všechny položky korektně, tedy přečtené a nepřečtené maily, nově zapsané schůzky, úkoly atd. Pokud si necháváte synchronizovat mail, EasySync se vás vždy zeptá na heslo pro přístup do mailboxu, lhostejno, zda je klient notesů spuštěn či nikoliv.

Jeko nejlepší se mi osvědčilo provádět jednu "hlavní" synchronizaci vždy ráno po příchodu do práce, po zapnutí počítače a před otevřením notesovského klienta, tak budete mít zajištěnu pro ten den aktuální agendu. Během dne můžete samozřejmě synchronizovat klidně při otevřených Notesech, ale přenositelnost nově zapsaných informací není dokonalá.

Při testování jsem narazil ještě na jednu nepravost (projevila s na mém počítači, na Patrickově program funguje bez problémů, ale on používá Palm III), která se projevuje tak, že pokud spustíte synchronizaci během spuštěného notesovského klienta a toho pak ukončíte, nepodaří se již jakoukoliv synchronizaci provést, pomůže až restart počítače. Tedy nicmoc.

Shrnutí

Pro ty, jež nepoužívají aplikace známeho všeobjímajícího dodavatele softu a dávají přednost řešení na bázy Lotus Notes, představuje EasySync 3.0 (spolu s Intellisyncem 3.5 od Puma technologies) slušnou možnost svůj problém se synchronizací dat s firemním systémem vyřešit, i když má program nějakou chybku na kráse.