EasyAddress - kontakty s obrázky

Takže tu máme třeba program SuperNames, který umí barevně rozlišit kategorie kontaktů, přidat linkování, ouška pro snadné vyhledávání a mnoho dalších věcí. Populární je i TealPhone s chytrou klávesnicí a vynikajícím detailem položky s velkými čísly. Zaujal i ContactsPro (PhoneMate) s rychlým hledáním a vytáčením i zasíláním SMS zpráv. Všimli jsme si i Contacts4 a 321Contact, který se snaží zaujmout novými přístupy. Zájemci o užší sepětí s Outlookem a rozšíření počtu polí mohou vyzkoušet BeyondContacts, či KeyContacts, ty ovšem nepracují se základní databází kontaktů, což sebou nese mnohé nevýhody.

EasyAddress 1.3 není úplně novým programem (viz číslo verze), není ale na trhu ani moc dlouho. Donedávna existoval pouze ve verzi EasyAddress Basic Edition, tento týden ale firma Binary Garden uvedla i jeho luxusnější Photo Edition, ta dostala hned číslo 1.3, i když je úplně nová...

Easy Address 1.3 Photo Edition

Předně několik důležitých věcí. Tak tedy Easy Address je aplikace, která pracuje s interní AddressBook databází. Má tedy stejný počet polí jako AddressBook a synchronizuje se při vašem HotSyncu.

Máte k dispozici tři zobrazení, mezi kterými se přepínáte ikonkou dole:

Seznam kontaktů

První z nich připomíná nejvíc klasický AddressBook. Vidíte seznam vašich kontaktů (jméno, číslo, poznámka) a můžete si zde nechat ještě zobrazit ikonu kategorie a ikonu kontaktu (o tom dále). Vše je filtrováno přes menu kategorií.

První z nich připomíná nejvíc klasický AddressBook. Vidíte seznam vašich kontaktů (jméno, číslo, poznámka) a můžete si zde nechat ještě zobrazit ikonu kategorie a ikonu kontaktu (o tom dále). Vše je filtrováno přes menu kategorií. Seznam kontaktů s detailem

Zobrazení připomíná zapnutou vizitku v SuperNames. Vidíte dál seznam kontaktů, ten aktivní se vám ale zobrazuje v detailu v části displeje.

Zobrazení připomíná zapnutou vizitku v SuperNames. Vidíte dál seznam kontaktů, ten aktivní se vám ale zobrazuje v detailu v části displeje. Hierarchický seznam

Vidíte seznam jmen se znaménkem PLUS. Když na ně kliknete, zobrazí se všechny detaily dané položky.

V seznamu kontaktů je skryta první moje výhrada k programu - po kliknutí na položku se vám neotevře do detailního zobrazení, to musíte otevřít pomocí ikony dole. Je to neuvěřitelná otrava a divím se autorovi, že to do této verze nezměnil. S tím souvisí i to, že když má váš kontakt víc čísel, neukáží se ta další po kliknutí na kontakt. V zobrazení vizitky se zobrazí jen první tři údaje, víc ne. Taky hloupost. U TealPhone se to řeší klikáním na displej a třemi ikonkami. Aspoň nějakým řešením by byl posuvník. Easy Address ale nemá ani ten.

V souhrnném zobrazení nemůžete zapnout menší font, ani vyřadit zobrazení čísel. Vaše kontakty se pak velmi drasticky zkrátí (šířku sloupců nemůžete měnit) a vy u většiny z nich ani neuhádnete, co vlastně obsahují, zvláště jedná-li se o delší příjmení (u nás nic neobvyklého).

V nastavení Colors můžete ještě změnit barvy - písma i fontu záhlaví, sudých i lichých řádků apod.. To je hezké a efektní, pro přehlednost je ale určitě lepší, když je vám umožněno obarvit si kategorie, jako třeba v SuperNames.

Zobrazení a editace detailu...

...probíhá podobně jako u běžného správce kontaktů s jednou výjimkou - v editaci můžete přiřadit kontaktu ikonu a fotografii. U fotek program prohledá vaše databáze ve vnitřní paměti i na kartě. U ikon jsou kompatibilní databáze ikon pro Agendus/DateBk, včetně HiResových.

Ikony ke kategoriím

Ikony můžete přiřadit rovněž i na úroveň kategorie. Po zobrazení kategorií v souhrnném pohledu tak hned vidíte k jaké kategorii kontakt patří. Je to fajn, ale podbarvení kategorií je prostě přehlednější.

Chytré vyhledávání

S funkcí SmartSearch nehledá aplikace jen v příjmeních, ale i v polích Firma a Křestní jméno.

Suma sumárum

Easy Address je navzdory své verzi 1.3 stále ještě spíše velký příslib. Na problémy jsme upozornili v textu a můžete se ještě podívat na souhrnnou tabulku. Ke kritice připojme ještě absenci manuálu, naopak vyzvedněme podporu HiResPlus i landscape zobrazení u nejnovějších strojů.

Pro lidi, kteří chtějí mít fotky u kontaktů, je to ale jedna z možností již dnes. Firma nabízí navíc i odlehčenou verzi Basic Edition, která nemá fotky, ale má ikony (u kategorií i kontaktů). Pokud máte třeba Icon Manager, který umí v poslední verzi 1.5 importovat BMP obrázky do ikon, nabízí se prostor pro hodiny hraní si s ikonami a fotkami...