Easter Eggs na PalmOS a PPC

Několik palmích "EasterEggs" jsme vám představili pro PalmOS do verze 4 již před dvěma roky. Jak je na tom ale PalmOS5?

Ještě zbývá upozornit, že všechny popisované triky provádíte na vlastní nebezpečí, a pokud chcete mít data stoprocentně v bezpečí, měli byste předtím provést zálohování.

Velikonoční vajíčko

Funguje na PalmOS 5 podobně jako u starších verzí operačního systému. Jděte do Preferencí do záložky General a napište malé kolečko nad softwarovým tlačítkem CALC. Kolečko by mělo mít průměr asi 3-4 mm a napsat jej musíte ve směru hodinových ručiček. Mělo by se objevit barevné velikonoční vajíčko na místě, kde jste namalovali kolečko. Odstranit je můžete kliknutím na ně.

To ale zatím nedělejte, protože je budeme potřebovat - ukážeme si totiž Bugatku.

Bugatka (Taxi)

Jsme stále v Preferencích a v záložce General, máme aktivované vajíčko. Teď zmáčkněte tlačítko DOWN a současně nakreslete čáru mezi prostorem pro psaní číslic přes prostor pro psaní znaků a skončete ji někde mezi tlačítky APPS a HOME.

Objeví se nádherná žlutá bugatka v HiRes grafice, nejde ale bohužel sejmout přes HRCaptDA ani ScreenShot hackem, tak musíte vzít zavděk ofoceným displejem. Je na něm i pomůcka, jak správně napsat ten popisovaný tah :

Žížala

Jděte do Preferencí na záložku General a napište zde znak # (to znamená jednu tečku a h), počkejte asi 10 vteřin - přes obrazovku začne přebíhat žížala!

Ani ta ale není "sejmutelná", takže si vypomůžeme obrázkem ze starších verzí (PalmOS5 žížala se od nich ostatně v ničem neliší).

A nakonec přidáme jeden trik pro majitele PocketPC handheldů:

Podvodná Solitaire

Jestli jste znechuceni neuvěřitelně špatně namíchanými kartami v Solitaire, poradíme vám jeden podvůdek - otevřete virtuální klávesnici, vyťukejte nejdřív CTRL a poté SHIFT. Zadejte novou hru. Nyní by po kliknutí na balíček měli mít karty v balíčku setříděny podle velikosti. :-)

Znáte nějaké další legrácky a Easter Eggs, i třeba na starší verze PalmOS, či na jiné platformy? Podělte se s námi - buď v připojené diskusi, nebo pošlete email.