Eastcom EG860 - zajímavé véčko z východu (detailní fotografie a první informace)

O jednom výrobku společnosti Eastcom jsme vás již informovali. Jednalo se o model EG888, který byl zajímavý svým koženým pouzdrem. V článku jsme zmiňovali, že telefon vychází z modelu LG510w, ale až později jsme zjistili, že kožený telefon vyrábí přímo LG. Eastcom 888 tak byl jen přejmenovaný plagiát. To s dnešní novinkou je to úplně jiné. Eastcom EG860 je produktem vlastního vývoje společnosti a může se pyšnit hrdým titulem prvního čínského telefonu (nepočítaje Taiwan) vlastní konstrukce s barevným displejem. Vedle displeje se toto véčko může pochlubit ještě podporou GPRS a vcelku zajímavým designem a příjemným ovládáním.

Než se ale pustíme do samotného přístroje, musíme zmínit jednu asijskou tradici. Tamější výrobky nejsou všeobecně levným zbožím, zákazník ale za své peníze vždy dostane něco navíc. V případě Eastcomu to je nejen osobní HF sada, ale i druhá baterie a opravdu netradiční stolní nabíječka. Když totiž otevřete vcelku luxusní krabici poprvé, zajásáte, že se výrobce spletl a přibalil vám o jeden telefon navíc. Chyba lávky, funkční telefon je jen jeden, to druhé na první pohled připomíná maketu. Když se ale podíváte zblízka, zjistíte, že spodní strana makety má otvor pro baterii a na horní části lze odklopit malý kryt. Pod ním se skrývá konektor, na který jednoduše posadíte telefon a máte netradiční stolní nabíječku, která zvládne jak telefon, tak náhradní baterii.

Na první pohled vás asi Eastcom EG860 nijak výrazně nezaujme. Véčko s dvěma displeji jako každé druhé a v tomto případě i o trochu větší, než je běžné. Rozměry telefonu jsou 85 x 48 x 25 mm a jeho hmotnost je rovných 100 gramů. Telefon nemá integrovanou anténu a v případě testovaného vzorku byl proveden v kombinaci zlaté a stříbrné barvy. Výrobce ale nabízí i červenou a modrou variantu. Telefon má perfektní zpracování, které by leckteré - nám dobře známé -značky mohly závidět. Baterie v přístroji sedí jak přibitá, ale to neznamená, že by se vyndavala a nasazovala nějak obtížně. Na vrchu přístroje nechybí otvor pro poutko, na pravém boku v místě kloubu je otvor pro osobní HF sadu, na druhé straně dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti a vespod telefonu je systémový konektor.

Po otevření přístroje zaujme jak rozměrný displej, tak klávesnice. Ta je u alfanumerických tlačítek standardní, ale funkční a směrové klávesy jsou poněkud netradiční. Jedná se jakoby o dva vnořené kříže; ten hlavní má uprostřed modré potvrzovací tlačítko a v rozích klávesy pro příjem a ukončení hovoru a na druhé straně klávesu pro přístup na WAP a mazací tlačítko „c“. Směrové klávesy jsou na první pohled utopené, možná i proto, že jsou na rozdíl od hlavního kříže průhledné. Ovládání telefonu je ale přehledné a lze si na něj zvyknout velmi rychle. Výhodou je i kvalitní klávesnice, jejíž tlačítka mají dostatečné rozměry a přesný stisk. Klávesa s nulou pak může ovládat i hlasové vytáčení, vedlejší tlačítko s mřížkou nabízí rychlou aktivaci vibračního vyzvánění.

Přesné rozlišení hlavního displeje neznáme, ale je dostatečně velký na pohodlnou práci s telefonem. Například při práci se SMS zprávami umí zobrazit až osm řádek textu, který je ale stále dostatečně velký, aby byl dobře čitelný. Pouze se nám moc nelíbil použitý font, což je ale u asijských telefonů běžné. Hlavní displej umí zobrazit 4 096 barev a jedná se o displej pasivní. Kvalita je na slušné úrovni, ale na korejská véčka nemá. Příjemným zjištěním je skutečnost, že displej je ještě obstojně čitelný i při zhasnutém podsvícení. Druhý displej na vrchu přístroje je z obou stran zakulacený, takže i dva sloupce čárek zobrazujících stav baterie a síly signálu jsou zaoblené. Vrchní displej má jasně modré podsvícení a dostatečně velký font.

Hlavní menu telefonu je ikonové, ale trochu jiné, než je v tomto případě zvykem. Ikony tvoří obdélník okolo hlavního animovaného obrázku, který se mění podle právě aktivní položky hlavního menu. Ikon je celkem dvanáct a jsou dostatečně výmluvné. Když na položku najedete, zvýrazní se její pozadí. Další menu telefonu jsou již vertikálně řazená a přístroj hojně využívá vyskakovací okno s nabídkou voleb pro danou funkci. Celkově lze ovládání přístroje hodnotit pozitivně, na to, že se jedná o exotický čínský telefon, si na něj zvyknete rychle a nebude vám dělat žádné výraznější problémy. Samozřejmě musíte počítat s absencí češtiny, testovaný telefon zvládal jen tradiční a zjednodušenou čínštinu a samozřejmě angličtinu.

Telefonování zvládá Eastcom EG860 bez nejmenších problémů a i citlivost na signál se nám subjektivně zdála dostatečná. Ve výbavě přístroje nechybí podpora GPRS, a to jak pro WAP, tak i pro datové přenosy. K tomu ale budete potřebovat datový kabel, protože telefon není vybavený infraportem. Barevný displej je výzvou pro používání nejrůznějších obrázků a animací, ve standardní nabídce telefonu jich ale moc nebylo. Vnitřní telefonní seznam pojme 150 záznamů, paměť na textové zprávy jsme neobjevili. Velmi přehledně je zpracovaný kalendář, který v plné míře využívá velký hlavní displej. Telefon umí i šest vyzváněcích profilů, z nichž si jeden můžete přejmenovat, ale i ty ostatní lze plně přizpůsobit k obrazu svému. Telefon disponuje i dvaceti hlasovými příkazy pro vytáčení a osmdesátisekundovým hlasovým záznamníkem.

Z další výbavy můžeme zmínit ještě dvě hry, světový čas, budík, kalkulačku, editor melodií (v telefonu najdete dvacet vcelku povedených šestnáctihlasých melodií, které lze kombinovat s vibracemi) a převodník měn. Podle našich informací existují u tohoto telefonu ve výbavě lehké nuance a některé verze pro čínské trhy nabízí více her, jiné melodie a větší výběr obrázků.

Celkově lze první čínský mobil s barevným displejem hodnotit pozitivně, i když většinu evropských zákazníků asi nijak výrazně nezaujme. Spíš se jedná o další důkaz potenciálu asijských výrobců, kteří se již vše potřebné naučili a v kooperaci s korejskými producenty se nyní chystají zaútočit i na zahraniční trhy. Nevýhodou asijských telefonů je však jejich poměrně vysoká cena, což platí i u Eastcomu EG860. Ten dováží do Evropy společnost Semec, u které jej můžete koupit za 16 699 Kč. Dodejme, že i v samotné Číně tento telefon nekoupíte pod 15 000 Kč a špičkový model výrobce EG890 stojí v přepočtu i v samotné Číně přes dvacet tisíc korun. Naopak klasicky koncipovaný model EG760 s podobnou výbavou a barevným displejem jako EG860 lze zakoupit již za 9 500 Kč. Tento telefon jsme však zatím neměli možnost vyzkoušet.