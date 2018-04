Konec vypínání telefonů při vzletu a přistání je blízko

Zatímco spolucestující na vedlejším sedadle si bez problémů při pojíždění po ranveji i vzletu letadla nerušeně čte noviny, vás letuška už dávno předtím donutila vypnout tablet nebo smartphone, na kterém jste si rovněž četli. Tento pro mnohé nesmyslný zákaz bude po dlouhé době zrušen.

Před nedávnem nutnost úplně vypínat elektronické přístroje během vzletu a přistání zrušily americké letecké úřady (více zde), teď se na stejný krok chystá i Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA). U mobilů a tabletů nadále zůstane povinnost mít vypnutou bezdrátovou část, tedy zapnout takzvaný letový režim. Hrát hry, poslouchat hudbu, číst si a dělat další běžné činnosti však bude nově možné i během přistání a vzletu.

Letušky už nebudou pasažéry nutit vypínat ani hudební přehrávače, elektronické čtečky knih a další přenosné kousky elektroniky. Nadále však zůstane povinnost vypínat notebooky a zřejmě i další zařízení, která cestující usazují na sklápěcí stolek před sebou. Tentokrát jde spíše o bezpečnost mechanickou, notebook by mohl při potížích při přistání nebo vzletu zpod rukou uživatele vyklouznout a způsobit zranění.

Za pozornost stojí, že EASA povolí používání elektroniky během přistání a vzletu evropským aerolinkám a zatím není jasné, jak na tom budou mimoevropské společnosti, které budou do Evropy létat. EASA také oznámila, že vyvíjí metodiku, která by umožnila certifikovat mobilní telefony i pro možnost telefonování během letu. To je však nejspíš ještě běh na dlouhou trať.