e800:VGA? - Toshiby nyní za babku - UIQ Agendus - a další

Kinoma v novém

Kinoma, Inc. vydala novou verzi multimediálního přehrávače Kinoma Player a desktopové aplikace na vytváření videoklipů Kinoma Producer. Kinoma Player 2 zůstává zdarma, Kinoma Producer 2 stojí 29,99 USD a upgrade z jedničky přijde na 19,99 USD.

Novinkou playeru je nový interface ve vysokém rozlišení, režim "full screen". podpora HiResPlus, optimalizace pro PalmOS 5, především ale možnost přehrávání videa přímo z Internetu.

Sony Ericsson nepotvrdil koketování s PalmOS

Šéf PalmSource David Nagel se minulý týden na tiskovce zmínil o kontaktech se Sony Ericsson a o možných úvahách o přechodu SE k PalmOS. Den po zveřejnění této informace ji ale tiskový mluvčí Sony Ericsson Peter Bodo popřel s tím, že firma je spokojená s SymbianOS a přechod k jinému systému nyní nechystá.

Pokud by se PalmSource podařilo získat tohoto velkého výrobce chytrých mobilů pro PalmOS, výrazně by vzrostly jeho šance v tomto segmentu, a to zejména v Evropě.

e Cost už nabízí Toshibu e405, starší Toshiby zlevněny!

Zdá se, že se nový handheld od Toshiby objeví velmi brzy. Na eCost jej už mají v nabídce i s fotografií.

Toshiba již na svých stránkách snížila prodejní cenu svých dosavadních handheldů - WiFi model e750 tak nyní koupíte už za 399 USD, e350 za 249 USD!

Palm vylepšil WebPro a začal jej prodávat!

Volání uživatelů po lepším browseru vyslyšela firma Palm, která vydala zdarma update svého browseru pro Tungsteny T3 Web Pro 3.0.1.

Majitelům Tungstenu C, E, T, T2 a Zire71 nabízí zvláštní verzi Web Pro, nyní jako placený produkt za 34,99 USD.

Agendus míří na SymbianOS

Jeden z nejpopulárnějších diářů z PalmOS scény Agendus od firmy Iambic si již brzy budou moci pořídit i majitelé P800. Jako betu si jej mohou stáhnout vlastně již dnes.

Agendus nabídne majitelům P800 telefonů vynikající alternativu k PIM programům s možností linkování kontaktů, mnoho pohledů na data (včetně dělených zobrazení), tradiční silnou provázanost schůzek a úkolů s kontakty, filtrování apod..

Cena Agendusu UIQ pro P800 bude 24,95 USD, zaváděcí cena je 19,95 USD.

Toshiba e800: Že by nakonec přece jen VGA?

Končíme fotografií Toshiby e800 s režimem displeje v rozlišení 640x480 pixelů. Víc obrázků najdete zde.