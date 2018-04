E-Ten X800: komunikátor snů míří i na náš trh (živé fotografie)

E-Ten Glofiish X800 je nástupcem u nás před několika měsíci recenzovaného Windows Mobile komunikátoru X500. E-Ten se asi rozhodl konkurenci nejen dotáhnout, ale také předběhnout. Z prvních modelů, které do redakce dorazily, jsme nebyli nijak nadšeni. Blýskání na lepší časy naznačil až model X500, který nás přesvědčil, že E-Ten dokáže vyrábět konkurenceschopné produkty.

A X800 hodlá ukázat, že E-Ten také umí dokonce diktovat tempo. Však posuďte sami. GPS se začíná objevovat v mnoha představovaných modelech. Dostatek uživatelské paměti je samozřejmostí, stejně tak Wi-Fi a Bluetooth dnes nemůže u žádného komunikátoru chybět.

VGA displeje také v pár zařízeních najdeme, podpora HSDPA se rovněž začíná rozmáhat. Jenže ať pátráme jak pátráme, marně se snažíme vzpomenout si na zařízení, které by spojovalo všechny tyto funkce v jednom těle.

Nejblíže se k těmto specifikacím přibližují modely řady Ultimate od iMate. Ovšem v jejich případě jde o dosti přerostlé přístroje s hodně specifickým designem. E-Ten ovšem při své výbavě drží rozměry téměř na minimu a jeho design se rozhodně líbí více.

Už právě modelem X500 E-Ten dokázal, že se nemusí stydět ani za dílenské zpracování svých přístrojů. Model X800 (na stánku občas označovaný ještě původním jménem X600, výrobce na poslední chvíli označení změnil), jde ještě dále a jeho zpracování je špičkové.

Navíc, i když přístroj stále ještě není ve finální verzi, mohli jsme si vyzkoušet, že Windows Mobile 6 dovedou být i na přístroji s VGA displejem pěkně rychlé. Reakční doba na pokyny uživatele rozhodně nebyla delší, než u běžných komunikátorů s QVGA displejem a Windows Mobile 5.

Přitom VGA displej jako takový je opravdovou lahůdkou a rozdíl oproti QVGA je poznat na první pohled. Však se podívejte na okolní fotografie, kde je X800 přímo konfrontován se svým předchůdcem.

Ještě jedna drobnost potěší - na rozdíl od svých předchůdců má X800 hardwarové Start a OK tlačítko, takže i jeho ovládání bude téměř bezchybné. Téměř proto, že ne každému musí vyhovovat joystick, který zde jako hlavní ovládací prvek nahradil původní pětisměrnou klávesu. Přitom trend je dneska opačný, E-Ten za ergonomii plný počet bodů nedostane.

Pro našince je Glofiish X800 obzvláště velkým lákadlem. Na rozdíl od mnoha podobně vybavených přístrojů se totiž bude prodávat i na našem trhu. V celé Evropě by měl prodej odstartovat během několika měsíců, u nás se dá počítat ještě s dalším několikaměsíčním zpožděním.

Hlavní překážkou ke koupi tohoto nadupaného komunikátoru tak bude jeho cena. Ta by měla dosahovat výše zhruba 650 Euro (cca 20 000 Kč). E-Ten to však s útokem na český trh myslí vážně, rád by své přístroje dostal i do nabídky našich operátorů. Ti by mohli tuto vysokou cenu poněkud srazit.