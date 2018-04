E-Ten oficiálně představuje nový komunikátor s GPS

Základní specifikace se nijak neliší od těch předem uniklých. E-Ten X500 je tedy komunikátor s Windows Mobile 5.0 pro Pocket PC s balíkem AKU 3. Pohání jej procesor Samsung na frekvenci 400 MHz, hodnoty paměti RAM a ROM jsou dnes obvyklých 64 a 128 MB. Dotykový displej má QVGA rozlišení.

Komunikátor disponuje technologií Bluetooth 2.0, nechybí ani Wi-Fi (802.11b/g). Podpora sítí třetí generace se nekoná, spokojit se musíme s GSM/GPRS (900/1800/1900 MHz) a EDGE. Do slotu pro paměťové karty vložíte ty ve formátu microSD. GPS čip je specifikace SiRF III s podporou TMC.

X500 by měl zaujmout i další výbavou. Tradiční softwarová vylepšení E-Tenu budou obsahovat například i vyzváněcí profily, které Windows Mobile standardně nenabízí. Bohatý by měl být i obsah balení s přístrojem, překvapivě však ve specifikacích (snad zatím) chybí kolébka do auta.

Přístroj by měl oslovit zákazníky příjemnými rozměry (113 x 59,5 x 15,5 mm), hlavně tloušťka tedy vypadá slibně. Hmotnost s baterií o kapacitě 1530 mAh je rovněž příjemná, činí 146 gramů.

E-Tenu X500 bychom se měli na našem trhu dočkat někdy na přelomu roku, startovací cena zařízení by měla být 18 000 Kč s DPH.