E-maily, kontakty, schůzky - všechno pěkně na mobilu

, aktualizováno

Program LoudPC vám umožní pracovat s e-mailem na mobilním telefonu vybaveném WAPem. To by nebylo nic zvláštního. Ovšem přístup k celému obsahu Microsoft Outlooku, který máte nainstalovaný na svém domácím počítači, se vám může také hodit - a to právě zajistí LoudPC.