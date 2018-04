E-mailový účet na Hotmailu bude přístupný přes SMS

Microsoft chce svou e-mailovou službu Hotmail zpřístupnit i uživatelům mobilních telefonů v Evropě. Navržený a testovaný systém je založen na přeposílání zpráv pomocí SMS na mobil. Bohužel se podle Microsoftu spuštění této aplikace o něco zpozdí, neboť ne všichni operátoři mají nový účtovací software, schopný správně zpoplatňovat příchozí SMS. Pro majitele mobilů v České republice však není rozhodující schopnost operátorů, ale vstřícnost Microsoftu, který zatím oslovil 40 operátorů, ovšem pouze ze západní Evropy. Dál by se měla služba rozšířit až později, což bude však dost možná zbytečné, neboť pro přístup k poště lze využít i WAP, který bude v roce 2003 o poznání rozšířenější.

Podle Microsoftu má e-mailová služba Hotmail v současné době po Evropě asi 30 milionů uživatelů. Nová aplikace by měla umožnit lidem vlastnícím účet na Hotmailu nechat si na mobil posílat upozornění na příchozí poštu. Jako odpověď na SMS informující o zprávě lze poslat zprávu, žádající o přeposlání e-mailu na mobil pomocí skupiny klasických 160 znaků dlouhých SMS. Jedna taková příchozí zpráva bude stát příjemce v závislosti na operátorovi 10 až 50 eurocentů, tedy v rozmezí mezi 3,20 a 16 korunami. Tato suma se pak rozdělí mezi operátora a Microsoft.

Podobnou službu nabízí již řada evropských operátorů v rámci svých systémů unified messaging (např. Paegas Click). V případě Hotmailu však bude možné pracovat takto se svým e-mailovým účtem kdekoliv v Evropě, pokud bude místní operátor službu podporovat a zároveň vám umožní roaming.

Prozatím se přeposílání testuje v Dánsku a Švýcarsku, kde by mělo být v prvním čtvrtletí roku 2002 také komerčně spuštěno. V ostatních evropských zemích se však doba spuštění oddaluje z důvodů nevyhovujícího účtovacího softwaru, který využívají operátoři. „Příprava zabere ještě několik měsíců,“ odhaduje Judy Gibbonsová, evropská ředitelka MSN (centrály internetových služeb Microsoftu).

Operátoři přiznávají, že skutečně ne všichni mají potřebný modernizovaný software. Pokud totiž pro vlastní služby nepotřebují účtování SMS příjemci, nic je nenutí přejít na novější verzi softwaru. I ty poslední však přinutí příchod mnoha služeb spojených s mobilním přenosem dat, neboť ten stejně vyžaduje modernizaci účtovacího systému. Jakmile se tak stane, a Microsoft shodně se zástupci operátorů předpokládá, že to bude v první polovině roku 2002, bude spuštěna i aplikace pro Hotmail. Uživatelé tohoto e-mailového serveru mohou doufat, že se do té doby plány Microsoftu rozšíří i na východ, do České republiky.