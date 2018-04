E-mailový klient pro Siemens S/ME45? Ano. A zadarmo.

Mnoho uživatelů touží po tom maličkém písmenku za číslem modelu svého telefonu. "i" znamená internet, internet znamená e-mail, e-mail je nepřetržitý kontakt. Pokud jste šťastnými majiteli Siemensu S nebo ME 45, nebude vás "i" v modelovém označení stát ani korunu. Předkládáme vám návod na upgrade Siemensu S/ME 45, který z ruštiny přeložil "Ventil", jinak Lukáš Till (firma GIS Service).

Úvodem aneb Plusy a mínusy upgradu

Nejprve je třeba říct, jaké výhody upgradem telefonu získáte:

e-mailový klient pro 5 poštovních účtů (podpora POP3 a SMTP, příloh a plné provázání s adresářem)

nová hra Race Ace (jednotlivé jízdy, mistrovství Formule 1; namísto bývalé hry Kung-Fu BattleMail)

rychlejší synchronizace kontaktů a kalendáře

odblokování klávesnice již nemusí být potvrzováno

mobil vypisuje celkový počet zmeškaných hovorů z daného čísla

HandsFree funguje i pro diktafon

více volitelných funkcí pro "horké klávesy"

MultiMediaCard se již může smazat celá najednou (funkce Formát)

Upgrade ovšem přináší také nevýhody:

diakritika při synchronizaci z PC do S45i

všechna česká písmena se zobrazují korektně, pouze místo "š" a "ž" se v kontaktech objevuje jako tečka)

objevují se problémy s označením poznámky jako „důvěrné“; v přehledu "Kapacita" se však důvěrné objevují (vedle celkového počtu a volných pozic), je u nich však vždy 0

Upozornění: Některé nové čipy, v nichž je flash uložena, nepracují po upgradu korektně (jedná se především o Flash ID: CE20, který se vyskytuje hlavně v ME45). Bohužel všechny mobily, které Ventil upravoval, měly flash C289 - ta je bezproblémová. Typ flashe zobrazuje kromě známého programu WinSWUP32 i program UniSiemens Professional 4.00 (viz obrázky), který zobrazí typ flashe ještě před samotným zápisem.

Postup upgradu na S45i:



1. Zálohování současného stavu telefonu (Flash, EEPROM, T9 slovník, Adresář, Kalendář, obsah MuliMediaCard atd.)

Ke zmiňovanému čtení a zápisu z a do flashe telefonu doporučuji software Siemens SME45 Tools v1.2 beta (viz. obrázky). V záložce "Configuration" vyberte správný model. Pro uživatele, kteří jsou v úpravách Siemensů teprve začátečníky, je důležité, že pro většinu požadavků na čtení či zápis do telefonu je u Siemensů vyžadováno potvrzení krátkým stiskem červeného tlačítka (zapnutí telefonu).



a. zálohování fullflash telefonu (000000h - 600000h)



b. zálohování EEPROM telefonu - máte 2 možnosti:

Dva 64KB vzorky (délka 10000h), a to adresy (1F0000h - 1FFFFFh) a (5F0000h - 5FFFFFh),

nebo jeden 320KB vzorek (délka 50000h), a to adresy (290000h - 2DFFFFh) – tento způsob je jednodušší.



c. zálohování slovníku T9 (080000h - 0AFFFFh):



Všechny telefony S45, ME45 a S45i mají T9 databázi uloženou ve stejné oblasti - od adresy 80000h, má velikost 192 KB (30000h). Telefony C45 ji mají na adresách 380000h o stejné velkosti 192 KB (30000h).

d. zálohování Adresáře a Schůzek (viz. program Siemens QuickSync v2.0.15)

POZOR: Zpět už musíte Adresář a Schůzky nahrát pomocí programu XTNDConnect PC v4.6.424, který je pro váš „nový“ S45i

e. můžete ještě zálohovat obsah MultiMediaCard (viz. program Siemens Data Exchange Software v2.6.7)



2. Upgrade na S45i (verze firmwaru 03 či 04)

Nyní přeflashujte telefon na některý z těchto firmwarů (verze 04 je v současnosti nejnovější). Uvedené flashe jsou ve formátu S45i_xxyyzz_typ.bin, kde typ je S45 či ME45 a ostatní proměnné vyhledejte v tabulce.

xx - typ flashe yy - language pack zz - T9 language pack firmware 03

firmware 04 L01 English, German, French, Turkish, Dutch, Italian, Arab

L02 English, German, Danish, Norwegian Swedish, Finnish

L03 English, German, Czech, Polish, Slovak, Russian, Hungarian

L04 English, Turkish, Greek, Hebrew, Russian, Bulgarian, Arab

L05 English, German, French, Spanish, Portuguese, Catalan, Braz.Port

L06 English, German, French, Italian, Slovene, Croatian

L07 English, German, French, Thai, Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesian

L08 English, Simpl. Chinese, German (pokud je dostatek místa)

L09 English, Trad. Chinese, German (pokud je dostatek místa) T01 English, German, French, Italian

T02 English, German, French, Dutch

T03 English, Norwegian, Danish

T04 English, Slovak, Suomi

T05 English, German, Czech

T06 English, Polski

T08 English, Turkish, Greek

T09 English, Slovene

T10 English, Spanish, Portuguese

T12 English, Polski, Hungarian

T15 English, Russian

Zde najdte české flashe s firmwarem 04:

Fullflash na S45i_040305_pro_S45

Fullflash na S45i_040305_pro_ME45

Pokud potřebujete jiný než český slovník T9 (tedy například svůj původní slovenský), můžete do české flashe nahrát na adresu 80000h jakýkoliv na začátku zálohovaný slovník T9 (bod 1 c tohoto postupu; blíže tabulka na stránkách autora).

Nyní můžete přistoupit k poslednímu kroku tohoto postupu:

3. Oprava IMEI telefonu

Opište si své výrobní číslo IMEI, které naleznete pod baterií mobilu. Z tohoto IMEI budete potřebovat pouze prvních 14 čísel, poslední se automaticky dopočítá. Spusťte opět program SM45Tools v1.2 beta, nastavte v konfiguraci číslo modelu (nyní už vlastně vašeho "původního" mobilu) a stiskněte tlačítko "Read phone" na záložce IMEI. Poté krátce stiskněte červené tlačítko na mobilu - program načte IMEI, které je nyní uloženo v telefonu (bylo součástí dodané fullflashe), a ID telefonu. Opravte číslo IMEI na vaše původní a stiskněte tlačítko "Unlock" a následně nato opět krátce stiskněte červené tlačítko na mobilu). Program byl měl ohlásit, že telefon je odblokován.

Poznámka: Ventilovi se poslední krok podařil vždy až na druhý pokus, jakoby ten první stisk tlačítka mobil ignoroval.

A teď by vás měl telefon po zapnutí překvapit úvodní hláškou "Siemens S45i".

Přehrajte zpět vaše nastavení, adresář a kalendář (program XTNDConnect PC) a popřípadě obsah MultiMediaCard; nastavte si připojení pomocí GPRS (závisí na vašem operátorovi) a svého nového e-mailového klienta. A je hotovo.

Ventil bude vděčen za jakékoliv připomínky či doplnění týkající se postupu upgradování. (Jde především o flashe ID: CE20.) Své stránky bude na základě vašich zkušeností aktualizovat.