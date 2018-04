E-mail na SMS zdarma, SMS na e-mail za cenu textové zprávy

Někteří uživatelé mobilních telefonů mají zájem odesílat a přijímat mobilem kromě SMS i běžnou elektronickou poštu. Mohou si vybrat z více možností, některé mobily obsahují e-mailový klient (popis nastavení pro všechny české mobilní operátory jsme publikovali zde), do jiných je možné jej nainstalovat jako javovou aplikaci (úspěšně jsme testovali program Mobil email). Na e-mailovou adresu lze poslat MMS, tato možnost je však asi nejdražší. Šikovné může být odesílání a příjem e-mailu pomocí SMS, ne všem uživatelům se však může líbit cena.

Příjem e-mailu přesměrovaného na SMS je zatím zdarma, není však jasné, jak tento stav bude trvat. Odesílání SMS na e-mail je tvrdě zpoplatněno u všech operátorů, cena je vždy mnohem vyšší než odeslání normální textové zprávy na jiný mobil. Odeslat zdarma zprávu dlouhou až 1000 znaků na telefony v sítích všech českých operátorů je možné z webu služby SMSoperator.cz, popis najdete zde. Delší zpráva je samozřejmě rozdělena na více SMS.

E-mail na mobil zdarma

Nyní SMSoperator.cz přichází s možností odesílání zpráv na mobil e-mailem, je však nutné dodržet speciální syntaxi: Do pole předmět (Subject) napište nejprve třímístnou předvolbu operátora, šestimístné číslo příjemce, znak # a Vaši zprávu (např. 602123456#Pokusna zprava ). E-mail odešlete na adresu mail2sms@SMSoperator.cz. Při psaní zpráv je možné požívat pouze znaky bez diakritiky (háčků a čárek). Není tedy možné jednoduše přesměrovat poštu na alias mobilu, byl by nutný speciální filtr na poštovním serveru. Lukáš „Klokan“ Horálek kdysi za podobným účelem vytvořil program MailForw, jeho vývoj však ustrnul.

Od svého vzniku SMSoperator.cz pokročil i v jiných oblastech, propojil se s SMS centry Eurotelu a T-Mobile, do 14 dní by měl následovat Oskar. Rychlost odesílání zpráv se tak oproti využívání GSM bran mohla zvýší na 18 - 20 zpráv za sekundu u Eurotelu, 10 zpráv za sekundu u T-Mobile, u Oskara by se měla zvýšit na 15 zpráv za sekundu. Podíl ztracených zpráv činí podle posledních údajů pouze 0.27%.

Z mobilu za cenu SMS

Zajímavá je služba nabízená firmou P-EMTECH. Na číslo 608 610 518 je možno poslat SMS obsahující e-mailovou adresu adresáta oddělenou mezerou od textu zprávy, tedy třeba primar@plbohnice.cz Uprchly chovanec dopaden . Je možno odeslat i dlouhou SMS, tedy skládanou z několika částí, pokud to novější mobil umožňuje. Adresát obdrží e-mail, na který však nemůže odpovědět, zpráva vypadá asi takto:

From: noreply@centrum.cz

To: primar@plbohnice.cz

Sent: Wednesday, July 16, 2003 9:22 PM

Subject: SMS od +420602123456





Uprchly chovanec dopaden

Následuje reklamní patička. Ing. Petr Mrázek sice uvažoval o prodeji reklamního prostoru v patičce, za problém však považuje určená adekvátní ceny. Zatím tedy propaguje vlastní softwarový produkt All Phones Data Suite PRO, ukončení provozu neplánuje, protože se vlastně jedná o testovací provoz SMS serveru, který bude sloužit pro automatické registrace právě programu APDS PRO. E-mailová brána pak běží jako vedlejší aktivita serveru.