E-mail na Paegas přes VOL internet

Vlastníte-li mobilní telefon, mohlo by se Vám hodit, pokud by Vás na příchozí emaily upozornil Váš kapesní miláček. Existuje hned několik možností, přičemž každá má své pro a proti.

Nejjednodušší možnost je nechat si emaily forwardovat přímo na mobil. Problémem je, že ne každý má možnost nastavit si forwardování a pokud mu to je již umožněno, email mu přijde často v dosti surové podobě. Surovou podobou mám na mysli nulovou informační hodnotu emailové zprávy, která může vzniknout ořezáním zprávy z původních x znaků na něco méně než 160 znaků.

Zabránit snížení informační hodnoty můžete, pokud použijete speciální prográmek. Program se postará o ořezání údajů, které na mobil dostat nechcete a nebo zašle pouze ty, které chcete. Já například chci pouze vědět, kdo email odeslal a případný kontakt na něj. Tudíž mám nastaveno, aby jako součást zprávy byla vždy pole "from" a "signature". Příslušný forwardovací prográmek se tedy postará o to, aby mně na mobil došla zpráva, která obsahuje email odesilatele a poslední část emailu. Toto řešení je však vhodné pro ty, co mají připojení pevnou linku. Zmiňovaný prográmek tak neustále běží na počítači a přijatou poštu ihned zpracovává a doručuje na číslo mobilního telefonu.

Pokud však nemáte připojení pevnou linkou, existuje podobně dobré řešení. Internetový provider VOL nabízí zřízení tzv. mobilního emailu. Pro zákazníky Radiomobilu je zcela ZDARMA. Rozhodnete-li se službu využít, získáte možnost "vyladit si zprávy", které Vám budou chodit na mobilní telefon. V první řadě získáte konto na POP serveru a tak si všechny došlé emaily můžete stáhnou klasicky pomocí emailového klienta. Každá zpráva Vám navíc bude odeslána na mobilní telefon, přesně podle toho, jak si ji nadefinujete (lze ořezat podpis, Subject, Received, X-Envelope-To, From atd.). Podle toho co jsem se dočetl, by měla být možnost také emaily přes tento účet také odesílat, ale odesílací účet SMTP mi nebyl během tří dnů aktivován. ( mělo se tak stát do třiceti minut.) Kdyby možnost aktivace SMTP neexistovala, i tak by pro mě mobilní emailová adresa byla přínosem.

Jelikož služba jede teprve krátce, má své mouchy. Když jsem například zadal špatně číslo svého telefonu, byl jsem nabádán k tomu, abych volal technickou podporu. Přitom stačilo, abych se pouze vrátil o stránku zpět a číslo napsal včetně předvolby. Také doba doručení zprávy na telefon se mi občas zdála podezřele dlouhá. Nicméně být Vámi službu bych, alespoň zkusil. Nic za to nedáte a na vizitku si budete moci dát další emailovou adresu, tentokráte formátu nekdo@paegas.vol.cz A kde že se služba nalézá? No přeci na paegas.vol.cz...

Ondřej Juříkl - autor serveru Ranní show.